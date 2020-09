Džokovičs nesportiskas rīcības dēļ diskvalificēts no 'US Open'

Planētas pirmā rakete vīriešu tenisā Novāks Džokovičs svētdien, 6. septembrī, nesportiskas rīcības dēļ tika diskvalificēts no ASV atklātā čempionāta.

Džokovičs ceturtās kārtas jeb astotdaļfināla pirmajā setā bija iedzinējos ar 5-6 pret spāni Pavlo Karenjo-Bustu un pēc zaudēta punkta zaudēja savaldīšanos. Tenisists ar raketi sita pa bumbiņu, kas trāpīja līnijtiesnesei pa kaklu.

Līnijtiesnese saķēra kaklu un sāka klepot, bet Džokovičs piesteidzās klāt, lai apjautātos, vai viņai viss ir kārtībā. Pēc dažām minūtēm viņa piecēlās un atstāja laukumu.

BREAKING: “Novak Djokovic, the No. 1 seed in the men’s draw, was disqualified from the U.S. Open after accidentally striking a lineswoman with a ball hit in frustration,” reports @nytimes