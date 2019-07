Kiriosa izrāde Vimbldonā – kroga apmeklējums, apzināts sitiens pa Nadalu un jautrība preses konferencē

Vieglu šoku Vimbldonas tenisa čempionātam sagādājis skandalozais Austrālijas tenisists Niks Kirioss, kurš ceturtdien otrās kārtas spēlē ar 3-6, 6-3, 6-7 (5:7), 6-7 (3:5) piekāpās Rafaelam Nadalam, taču gan spēles laikā, gan ap to parūpējās par vairākiem negaidītiem brīžiem.

Ranga 43. vietā esošā Kiriosa karjerai saistība ar pasaules otru raketi Nadalu jau ir labu laiku. 2014. gada Vimbldonas turnīrā tobrīd 19 gadus vecais austrālietis aizvadīja pirmo spēli karjerā pret Spānijas zvaigzni, tajā negaidīti uzvarot 7-6 (7:5), 5-7, 7-6 (7:5), 6:3. Tenisists turnīrā piedalījās, vien pateicoties organizētāju piešķirtajam "wild card".

Papildu kontekstu ceturtdienas spēlei sagādāja arī šī gada notikumi. Abi tenisisti nevairījās viens otru kritizēt pēc 2019. gada ievadā aizvadītas savstarpējas spēles ATP turnīrā Akapulko, kurā pārsvaru guva topošais turnīra uzvarētājs Kirioss. Nadals pēc spēles iebilda par pretinieka neordinārajiem izgājieniem uz laukuma, tai skaitā servēšanu no apakšas. Savukārt Kirioss norādīja, ka spānis nemāk sagremot piedzīvoto zaudējumu.

Iespējams, vispārsteidzošākais brīdis ceturtdienas spēlē bija Kiriosa veikts apzināts sitiens ar bumbiņu pa Nadalu. Austrālietis pēc spēles arī nevairījās uzņemties atbildību par notikušo.

"Kāpēc, lai es atvainotos? Cik šis puisis jau uzvarējis "Grand Slam" turnīrus un sakrājis naudu savā bankas kontā? Domāju, ka viņš var paciest pa krūtīm trāpītu bumbiņu. Par to nemaz viņam neatvainošos," atteica Kirioss.

Spēles laikā Kirioss pastāvīgi iebilda paaugstinājuma tiesnesim par Nadala lēno spēles tempu, nopelnot brīdinājumu no soģa. Austrālietis pretinieka paņemtas labierīcību pauzes laikā iesaistījās ilgā diskusijā ar tiesnesi, kuru pēcāk viņš nodēvēja par "apkaunojumu".

Lielu uzmanību izpelnījās arī nu jau tenisista "firmas zīme" – serve no apakšas, ar kuru arīdzan šoreiz Nadals tika pārspēts.

Zemtekstu spēlei sagādāja Kiriosa veikts kroga apmeklējums nakti pirms spēles. Tenisists konferencē pēc spēles turklāt pārtrauca kādas žurnālistes jautājumu, norādot, ka sastapa viņu krogā, kas izpelnījās skaļus smieklus no pārējiem klātesošajiem mediju pārstāvjiem.

