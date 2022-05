Nadals krievu un baltkrievu nepielaišanu Vimbldonai nosauc par netaisnu

Titulētais Spānijas tenisists Rafaels Nadals Krievijas un Baltkrievijas spēlētāju nepielaišanu Vimbldonas čempionātam nosaucis par netaisnu, raksta aģentūra "Reuters".

Jau ziņots, ka Vimbldonas čempionātā rīkotāji paziņoja, ka Krievijas un Baltkrievijas tenisistiem būs liegts piedalīties sezonas trešajā "Grand Slam" turnīrā. Kopš Krievijas izraisītā kara sākuma Ukrainā Krievijas un Baltkrievijas spēlētājiem bija atļauts ATP turnīros startēt, taču viņi nevarēja izmantot savas valsts simbolus.

"Es domāju, ka tas ir ļoti negodīgi pret maniem kolēģiem no Krievijas. Tā nav viņu vaina, kas šobrīd notiek šajā karā," teica Nadals, kurš savā karjerā izcīnījis 21 "Grand Slam" titulu. "Redzēsim, kas notiks nākamajās pāris nedēļās, vai spēlētāji pieņems kādus lēmumus. Taču viena lieta ir ļoti skaidra. Kad valsts valdība ievieš ierobežojumus, visiem tiem ir jāseko."

Kā skaidroja Vimbldonas organizatori, tad šajos apstākļos, kad notiek neattaisnojama un bezprecedenta militārā agresija, būtu nepieņemami Krievijas režīmam iegūt jebkādus ieguvumus no Krievijas un Baltkrievijas spēlētāju dalības.

Jau iepriekš kritiku organizatoru virzienā izteicis arī pasaules ranga līderis Novāks Džokovičs no Serbijas. "Tas ir smagi. Es saprotu, kāpēc ir sašutums. Es saglabāšu savu pozīciju un neatbalstu šo lēmumu. Es domāju, ka tas nav godīgi, tas nav pareizi. Es domāju, ka spēlētāju padomei, tūres vadībai un spēlētājiem ir jāizlemj, kāds ir labākais risinājums šajā situācijā," teica Džokovičs.

Savukārt bijušais pasaules ranga līderis Endijs Marejs no Lielbritānijas norādīja, ka viņš nezina pareizo atbildi šajā jautājumā. Viņš runājis ar tenisa spēlētājiem no Krievijas un Ukrainas. "Es jūtos slikti par spēlētājiem, kuriem nav atļauts piedalīties. Es saprotu, ka tas var šķist negodīgi. Es arī pazīstu cilvēkus no Vimbldonas un zinu, cik sarežģītā situācijā viņi ir."