Nadals no 'Australian Open' izslēdz 'slikto puisi' Kiriosu

Planētas pirmā tenisa rakete Rafaels Nadals pirmdien, 27. janvārī, pēc uzvaras ar 6-3, 3-6, 7-6 (8:6), 7-6 (7:4) pār mājinieku Niku Kiriosu nodrošināja sev iekļūšanu Austrālijas atklātā čempionāta ceturtdaļfinālā. Pirmo reizi vietu "Australian Open" labāko astotniekā garantēja arī Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs un austrietis Dominiks Tīms.

2009. gada "Australian Open" čempions Nadals apliecināja, kādēļ šobrīd ir planētas pirmā rakete, un no cīņas par čempiona titulu izslēdza mājinieku cerību Kiriosu. Abi tenisisti pērn tikās Vimbldonas čempionāta otrajā kārtā, un spānis toreiz uzvarēja gandrīz ar identisku rezultātu (6-3, 3-6, 7-6 (7:5), 7-6 (7:3)).

Kirioss pirms spēles godināja traģiski bojā gājušo basketbola leģendu Kobi Braientu, kortā iznākot NBA kluba Losandželosas "Lakers" krekliņā ar 8. numuru un Braienta vārdu.

Nick Kyrgios walked out in Kobe's jersey and is wearing it while warming up pic.twitter.com/7SkSzFoKSi