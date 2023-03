Neveselā Ostapenko pēc izcila sākuma pret Kvitovu piedzīvo zaudējumu Indianvelsas trešajā kārtā

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Jeļena Ostapenko naktī uz pirmdienu piedzīvoja zaudējumu prestižā Indianvelsas "WTA 1000" turnīra trešajā kārtā, neiekļūstot astotdaļfinālā.

Pasaules 25. rakete Ostapenko, kura Indianvelsā bija izlikta ar 24. numuru, trešās kārtas cīņā ar 6-0, 0-6, 4-6 piekāpās WTA ranga 15. vietas īpašniecei Petrai Kvitovai no Čehijas.

Turnīru latviete tādējādi noslēgusi ar 65 WTA ranga punktiem un 55 770 ASV dolāru prēmiju.

Ostapenko padevās izcils spēles sākums - viņa neļāva Kvitovai tikt pat pie vienas breikbumbas, kamēr pati pretinieces servi lauza trīs reizes pēc kārtas un triumfēja setā 26 minūšu laikā ar dominējošo 6-0.

1 - @JelenaOstapenk8 has claimed the opening set 6-0 against Petra Kvitova in their third-round matchup at the @BNPPARIBASOPEN. In 106 matches at WTA 1000 level, it is the first bagel Ostapenko has ever achieved in an opening set. Start.@WTA @WTA_insider pic.twitter.com/EOEGipiu4I