Ostapenko apbrīnojami atspēlējas un iekļūst Čārlstonas turnīra astotdaļfinālā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko trešdien, 3. aprīlī, Čārlstonas "Premier 700" turnīra otrās kārtas spēlē trešajā setā nonāca zaudētājos ar 1-5, bet tad apbrīnojami atspēlējās un uzvarēja ASV tenisisti Šelbiju Rodžersu ar rezultātu 4-6, 6-3, 7-6 (7:4).

Pretiniece WTA turnīros nebija piedalījusies vairāk nekā gadu ceļgala savainojuma dēļ. Tādējādi savulaik 48. pasaules labākās tenisistes vārds šobrīd nav atrodams rangā.

Tomēr Rodžersa jau spēles sākumā rādīja labu sniegumu, uzsākot maču ar diviem uzvarētiem geimiem. Ostapenko šķietami salauza seta gaitu, divus geimus uzvarot "sausā" un panākot 3-2. Tomēr pretiniece nospēlēja veiksmīgāk atbildīgos brīžos, savu pārsvaru pārvēršot uzvarētā setā.

Otrais sets tika uzsākts pietiekami pārliecinoši, latvietei izvirzoties vadībā ar 3-1. Lai gan sekoja zaudēts serves geims, piepildījās treneres un mātes Jeļenas Jakovļevas vārdi. Proti, situācijās, kad amerikāniete tika piespiesta kustēties un spēlēt ilgāk, Ostapenko guva virsroku. Rezultātā uzvara setā ar 6-3.

Izšķirošā seta sākums latvietei bija kā auksta duša. Sīva cīkstēšanās par pirmo geimu noslēdzās ar trīs Rodžersas eisiem pēc kārtas. Savs serves geims tika zaudēts salīdzinoši viegli, turklāt amerikāniete pie savas serves Ostapenko atstāja "sausā". Tādējādi rezultāts kļuva jau 0-3.

Pārtraukumā pieprasītajā sarunā ar treneri latviete pamatīgi šķendējās par pretinieces ārkārtīgi precīzajiem sitieniem. Brīžiem šīs emocijas pārauga šķietami dusmu pilnos sitienos, kuri vairākkārt nebija precīzi. Lieki zaudējot vēl vienu serves geimu, rezultāts bija jau 0-4.

Tomēr, nonākusi ļoti sarežģītā pozīcijā, latviete uzņēma apgriezienus un nodemonstrēja lielisku spēli. Pretiniece pie 1-5 neizmantoja savu vienīgo mačbumbu, bet Ostapenko aizkļuva līdz taibreikam, kurā latviete ņēma virsroku.

Trešajā kārtā Jeļena Ostapenko, kura par paveikto jau nopelnījusi 55 WTA ranga punktus, spēlēs pret pasaules 18. raketi, mājinieci Medisonu Keju.

Jau vēstīts, ka Anastasija Sevastova trešdien Čārlstonas WTA "Premier" turnīra otrajā kārtā ar rezultātu 4-6, 2-6 piekāpās amerikānietei Džesikai Pegulai.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā varat iepazīties ar detalizētu notikumu attīstību.

Čārlstonas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa

"Protams, ka lieliski atgūt pašpārliecinātību. Pērn biju savainota, no tā bijis smagi atgūties. Prieks redzēt arī Šelbiju atguvušos no savainojuma. Tagad gaidu nākamo spēli," pēc spēles izteicās Ostapenko.

Ostapenko atzīst, ka nezina, kā apspēlēja pretinieci, kura jāuzskata par šīs spēles favorīti. Latviešu tenisiste pasaka paldies lieliskajai publikai, kura, protams, atbalstīja pretinieci. Tās priekšā bijis patīkami spēlēt.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 6-3, 6-6 (7:4)Tenisistes padzeras, apmainās ar pusēm. Ostapenko tagad spēlēs pret sauli. Latvietei serve. Pretiniece tiek patrenkēta, bet izšķirīgajā sitienā Ostapenko kļūdās, 3:4. Rodžersa pieklājības pēc izdara to pašu, 4:4. Teicams sitiens no kreisās puses, 5:4. Pretiniece ilgstoši atkaujas no Ostapenko uzbrūkošajiem sitieniem. Tas noslēdzas ar sitienu, kas skar tīkliņu, Ostapenko nostājas un realizē iespēju. Divas mačbumbas pie 6:4! Uzvaraaaaa!!! Pēc tādas spēles pat Mārim Rozentālam jānopūšas.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 6-3, 6-6 (3:3)Ostapenko neprecīzi uzņem pretinieces servi, taibreikā 0:1. Pretiniece trāpa tīklā pēc pāris sitienu apmaiņas, 1:1. Bumbiņa atlec mazliet neparedzami, tas piespiež Ostapenko kļūdīties, 1:2. Rodžersa sit pāri gala līnijai, 2:2. Latviete veiksmīgā brīdī dodas pie tīkla, atņem pretiniecei servi, 3:2. Ostapenko raida sitienu no gaisa "bekhendā", bet atkal tas nesanāk precīzi, 3:3.

Laiks taibreikam!

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 6-3, 6-6. Ostapenko zaudē serves geimuViena no spēles garākajām izspēlēm. Ostapenko diemžēl kļūdās, sitot pa augstu gaisā uzlidojušu bumbiņu. Dubultkļūda, 0:30. Spēcīgs "bekhends" lido ārpus laukuma, 0:40. Pretiniece kļūdās, atvairot spēli, 15:40. Latviete paslīd uz māla, nespēj izpildīt sitienu kā vēlējās, zaudēts geims.

https://twitter.com/A_Kalnins/status/1113536117746413568

https://twitter.com/allthetennis/status/1113535476198199296

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 6-3, 6-5. Ostapenko lauž pretinieces servi!!!Rodžersa sit ārpus laukuma, pretiniecei 0:15. Ostapenko tiek līdz pa vidu raidītai servei, atkārtots sitiens amerikānietei neizdodas, 0:30. Vēlreiz kļūdās pretiniece, 0:40. Ostapenko apbrīnojami notur spēlē, Rodžersa kļūdās pie tīkla. Kas par atgūšanos!

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 6-3, 5-5Ostapenko sākusi geimu ar labām servēm. Rodžersa spēj izveidot garāku izspēli vien no trešās. Ostapenko kļūdās, bet vadība 30:15. Pretiniece uzreiz no serves raida bumbu tīklā, 40:15. Latvietei jāsniedzas līdz potītēm, lai censtos tikt pie bumbiņas. Bezcerīgais uzdevums netiek izpildīts, 40:30. Rodžersa ņem virsroku ilgā izspēlē, pamazām piespiež latvieti nonākt arvien nepateicīgākā pozīcijā līdz uzvar izspēli, 40:40. Amerikāniete riskē ar noīsinātu sitienu, pārsvars Ostapenko. Geims uzvarēts!

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 6-3, 4-5. Ostapenko lauž pretinieces serviApbrīnojami precīzs Ostapenko sitiens. Tenisiste no neērtas pozīcija raida bumbiņu tieši pa tīklu. Rodžersai 0:15. Pretiniece sit tīklā, 0:30. Skatītāji cenšas viņu iedvesmot, saucot "Šelbij!". Ostapenko trīs reizes triec bumbiņu tajā pašā stūrī līdz amerikāniete tiek salauzta, 0:40. Latviete netrāpa pa bumbiņu, rāda, ka tā nav trāpījusi laukumā. Tiesnese pienāk un konstatē, ka patiešām bijis auts. Latviete turpina atgūšanos!

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 6-3, 3-5Latviete riskē, cenšoties ātri atrisināt izspēli ar sitienu stūrī. Kļūda, 15:15. Rodžersa nomāna Ostapenko ar virziena maiņu, 15:30. Pirmā latvietes spēles netveramā serve, 30:30. Latviete netiek līdz spēcīgam sitienam, ar kuru Rodžersa atvaira lēnu Ostapenko servi. Pirmā mačbumba pretiniecei. Cenšoties to atkārtot, Rodžersa trāpa tīklā, 40:40. Ostapenko uzvar pirmo savas serves geimu trešajā setā.

https://twitter.com/WTA/status/1113531948066959360

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 6-3, 2-5. Ostapenko lauž pretinieces serviLatviete neprecīzi atbild Rodžersas servei, Rodžersai 15:0. Dubultkļūda, Rodžersai izpildot riskantu otro servi, 15:15. Vēlreiz neprecīza atbilde, Rodžersai 30:15. Latviete mazliet riskē, trāpa pa līniju, kārtējā breikbumba. Laiks beidzot to izmantot. Rodžersai 30:40. Bumbiņa krīt tieši uz līnijas, pie amerikānietes kājām.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 6-3, 1-5. Ostapenko zaudē serves geimuLatviete pretinieci ar servi izdzen pamatīgi ārpus laukuma. Sekojošajā sitienā vien atliek trāpīt laukumā, 30:15. Rodžersa pietuvojas pie tīkla, saīsina distanci un raida precīzu atbildes sitienu, 30:30. Tenisistes apmainās ar bīstamiem sitieniem līdz tempam līdz neiztur amerikāniete, 40:30. Pagalam neprecīzs Ostapenko sitiens, 40:40. Pārsvars Ostapenko. Rodžersa turpina spēlēt ar ļoti pārdomātiem sitieniem, kurus ne vienmēr latvietei lemts aizsniegt, neizšķirts. Ostapenko trāpa tīklā, Rodžersa nokliedzas "come on!" ["uz priekšu!"]. Breikbumba pretiniecei. Ostapenko uzvar ilgākā izspēlē, neizšķirts. Divas kļūdas.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 6-3, 1-4. Ostapenko lauž pretinieces serviLatviete turas spēlē. Būtu svarīgi atņemt pretinieces servi. Rodžersai 15:30. Ostapenko sitieni sāk izskatīties pēc dusmu izlikšanas. Kad sitieni precīzi, tad tas strādā. Rodžersai 15:40. Pirmā breikbumba beidzas ar tīklā trāpītu sitienu, pretiniecei 30:40. Neizšķirts. Lauzta serve.

https://twitter.com/WTA/status/1113526688703344640

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 6-3, 0-4. Ostapenko zaudē serves geimuLatviete spēlē ļoti agresīvi, 40:15. Vēl viens jaudīgs sitiens lido ievērojami ārpus laukuma, 40:30. Amerikāniete izdancina savu pretinieci, 40:40. Ostapenko zaudē kontroli pār geimu, pārsvars Rodžersai. Sitiens šķērsām ķermenim un laukumam krīt ārpus laukuma, principā "atdots" geims.

Ostapenko sarunā ar māti pāriet uz latviešu valodu. Izliek dusmas par neveiksmīgo spēli. Šķendējas, ka pretiniecei visas bumbiņas krīt ārkārtīgi precīzi. Arī tad, kad Rodžersa drosmīgi riskē. Šķiet, ka tas attiecināts uz trim eisiem pēc kārtas.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 6-3, 0-3Šķietams eiss pa līniju. Ostapenko aizsoļo līdz bumbiņas nospiedumam, norāda uz to, tiesnese apstiprina, ka sitiens bijis neprecīzs. Latviete gan pēc tam ātri riskē, trāpa tīklā, Rodžersai 15:0. Ostapenko sit ārpus laukuma, uzņemot pretinieces servi, Rodžersai 40:0. Latviete triec bumbu tīklā, atkal riskējot.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 6-3, 0-2. Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko servē pret sauli. Līdzjutēji gavilē par asu Rodžersas sitienu, 30:30. Ostapenko trāpa tīklā pie Rodžersas breikbumbas.

https://twitter.com/WTA/status/1113523374699888640

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 6-3, 0-1Ostapenko izvelk pa vidu raidītu servi, noreaģē uz vēl vienu sarežģītu sitienu, pretiniece kļūdās, Rodžersai 0:15. Sitiena virziena māņkustība, 15:15. Spēles ceturtais eiss, Rodžersai 30:15. Latviete paspēj līdz tuvu tīklam nokritušai bumbiņai, bet nespēj pārsist tīklu. Rodžersai 40:15. Netverams sitiens laukuma malā, 40:40. Ostapenko ieņem labu pozīciju bīstamam sitienam, bet bumbiņa diemžēl krīt ārpus laukuma, neizšķirts. Eiss, neizšķirts, Ostapenko gan žestikulē, ka bumbiņa skārusi tīklu. Vēl viena netverama serve, šoreiz pa vidu, Rodžersai pārsvars. Trīs eisi pēc kārtas.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 6-3. Uzvarēts otrais sets!Ar jaudīgu sitienu no augšas Ostapenko triec bumbiņu pretinieces laukuma pusē, 30:15. Precīzs sitiens brīvā laukumā, 40:15. Divas setbumbas. Rodžersa riskē un ietriec naglu, 40:30. Ar kliedzienu tiek nosvinēta uzvara setā!

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 5-3Divas veiksmīgas Rodžersas serves, 30:0. Seko divas lieliskas latvietes atbildes, 30:30. Pa līniju izpildīts eiss noslēdz geimu.

https://twitter.com/WTA/status/1113520032431058945

https://twitter.com/WTA/status/1113517253775900672

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 5-2Latviete neaizsniedzas līdz lieliskam Rodžersas sitienam, ar kuru pretiniece atvairīja servi, 15:15. Latviete sit tīklā pēc spēcīga pretinieces sitiena, 30:40. Amerikānietei breikbumba. Neizšķirts. Gandrīz netveramu Latvijas tenisistes servi pretiniece sit ārpus laukuma, pārsvars Ostapenko. Amerikāniete kļūdās.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 4-2. Ostapenko lauž pretinieces serviLatviete sit ārpus laukuma, Rodžersai 30:15. Dubultkļūda, 30:30. Veiksmīgs sitiens vispirms vienā laukuma pusē, tad otrā, Rodžersa bezspēcīga, 30:40. Ostapenko sit šķērsām sev ķermenim un laukumam, izcili trāpot laukumā.

Šoreiz sapulce starp Ostapenko un treneri krietni vairāk izvēršas par dialogu. Trenere iesaka biežāk sist ar grieztiem sitieniem. Tenisiste atzīst, ka nespēj sajust bumbiņas šajā spēlē.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 3-2. Ostapenko zaudē serves geimuRodžersas precīzi atsistā bumbiņa pēc Ostapenko serves izpelnās skaļas ovācijas, 0:30. Dubultkļūda, 0:40. Vienu punktu latviete atgūst, bet zaudē geimā.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 3-1. Ostapenko lauž pretinieces seri]viLatviete lēcienā teicami trāpa laukuma stūrī uzreiz pēc pretinieces serves. Rodžersa dodas pie tīkla, bet nespēj pārsist pāri tīklam, sitot pa zemu bumbiņu. Rodžersai 15:40. Eiss, 30:40. Latviete pastrīdas ar tiesnesi, norādot uz bumbiņas nospiedumu. Nešķiet gan, ka serve bija neprecīza. Sitienu vēlāk, tiesnesei patiešām jānokāpj lejā, lai pārbaudītu sitiena precīzumu. Šoreiz Ostapenko taisnība par līnījtiesneša kļūdu.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 2-1Ārkārtīgi precīzs latvietes sitiens, 30:15. Rūpīgs un precīzs geims Ostapenko izpildījumā.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 1-1Greizi latvietes sitieni, Rodžersai 40:15. Pretinieces kļūdas ļauj atgūties, 40:40. Amerikāniete sit līdz ar gala līniju un atgūst neizšķirtu. Latviete skaļi nobļaujas pēc pretinieces veiksmīga sitiena. Pārsvars Rodžersai. Arī pēc savas skaisti izpildītas izspēles ārā nāk emocionāls sauciens. Latvietei tomēr nesanāk atņemt geimu.

https://twitter.com/WTA/status/1113513742086549505

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6, 1-0Ostapenko otro setu sāk, servējot pret sauli. Rodžersa kļūdās, atsitot latvietes servi. 15:0. Latvieti ārkārtīgi eleganti saīsina sitienu, amerikānietei neesot pozīcijā, lai pat censtos līdz tai aizskriet, 40:0. Bezierunu geims.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-6. Rodžersa uzvar pirmo setuAmerikāniete servi pa sauli sāk ar dubultkļūdu, Rodžersai 0:15. Planējošs latvietes sitiens krīt tieši aiz gala līnijas, Rodžersai 30:15. Tas notiek vēlreiz, divas setbumbas amerikānietei. Atbildīgā brīdī amerikānietei otrā spēles dubultkļūda, Rodžersai 40:30. Pretiniece sit tīklā, nav izmantojusi abas setbumbas, 40:40. Bumbiņa šķiet gatava lekt pāri tīklam, bet tomēr to aizskar un nokrīt Ostapenko pusē, neizšķirts. Setbumba Rodžersai. Netverama serve, pirmais sets zaudēts.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 4-5Kārta latvietei glābt setu. Ostapenko vēl nav uzvarējusi, servējot pret sauli, atšķirībā no Rodžersas, kura tikko to paveica. Amerikāniete vēl šajā laukuma pusē gan palikusi, 15:15. Latviete garu izspēli noslēdz ar negaidīti neprecīzu sitienu ārpus laukuma, 30:30. Ostapenko nekļūdās pie tīkla, 40:30. Latvietei jāuzņem zemu lidojoša bumbiņa, neprecīzs sitiens, 40:40. Geims latvietei.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 3-5Latviete uz servi atbild pavisam neveiksmīgi, Rodžersai 40:15, servējot no neērtās puses attiecībā uz sauli. Diezgan viegli uzvarēts geims amerikānietei.

Tenisistes trenere un māte Jeļena Jakovļeva uzsver, ka viss ir kārtībā, bet tenisistei jāpiespiež pretinieci vairāk kustēties. Saules dēļ tenisistes pārtraukumā slēpjas zem saulessargiem. Jāpiemin gan, ka latviete joprojām pa laikam ieklepojas. Tas, iespējams, nav traucēklis, kas pirmdien bija redzams vien aukstā laika dēļ.

https://twitter.com/WTA/status/1113506468626481152

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 3-4. Ostapenko zaudē serves geimuSkaista sitienu sērija, Ostapenko apzināti dzenot Rodžersu no vienas sānu līnijas līdz otrai, 15:15. Garākas izspēles pagaidām padodas labāk Ostapenko. Ja tiktu pieļautas mazāk kļūdas, iespējams, brīžiem pārlieku riskējot, latvietei šķietami vajadzētu kontrolēt šo spēli, 30:30. Latvijas tenisiste nomāna virzienu, ietriec naglu laukuma stūrī, 40:30. Ostapenko turpina ar servēm dzīt Rodžersu stūrī. Amerikāniete jau bija padevusies, nodomājot, ka latviete otro sitienu trieks brīvajā laukumā, bet latviete kļūdās, 40:40. Aļona sit bumbiņu tīklā, pārsvars Rodžersai. Amerikāniete tiek izdancināta, bet latviete atkal netrāpa tukšā laukumā.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 3-3Pēc ilgāka pārtraukuma amerikānietei izdodas laba pirmā serve, kuru nespēj atvairīt Ostapenko. Rodžersai 15:0. Latviete kļūdās, atvairot servi ar izaicinošu sitienu, 40:0. Gandrīz netverama serve. Rodžersa pēc mazā pārtraukuma atguvusi spēles garšu. Geimu gan amerikāniete izspēlēja, saulei spīdot no muguras.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 3-2Latviete piespiež pretiniecei kustēties. Rodžersas soļi šķiet gausi. Tenisistei šis ir pirmais turnīrs pēc vairāk nekā gada ilgas dīkstāves ceļgala savainojuma dēļ, 30:0. Amerikāniete sit bumbu ievērojamu distanci ārpus laukuma. Ostapenko sagrābusi kontroli pār spēli, 40:0. Rodžersa raida tīklā bumbiņu pēc latvietes otrās serves. Divpadsmit punkti pēc kārtas Latvijas otrajai raketei.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 2-2. Ostapenko lauž serviRodžersas kārta servēt pret sauli. Amerikāniete atkal nespēj trāpīt pirmo servi. Šobrīd tikai 20 procenti bijušas precīzas. Ostapenko abas reizes pārņem izspēles gaitu, Rodžersai 0:30. Latviete izskrien līdzi grūti sasniedzamām bumbiņām. Amerikāniete kļūdas pie tīkla pēc latvietes "sveces". Rodžersa atstāta sausā.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 1-2Latvieti servi pret sauli uzsāk ar pirmo spēles dubultkļūdu, 0:15. Kļūdām pilna spēle turpinās. Garāku izspēļu šobrīd pavisam maz, 15:40. Rodžersa kļūdās, atsitot otro servi. Abi Ostapenko punkti šajā geimā nākuši pēc pretinieces kļūdām, 30:40. Latviete izdancina Rodžersu, 40:40. Geims izrauts.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 0-2Abas tenisistes apmainās ar kļūdām, 15:15. Rodžersa vēlreiz sit diezgan neprecīzi. Amerikānietei 15:30. Pretiniece vēl ne reizi nav izpildījusi precīzu pirmo servi. Ostapenko gan vienkāršā situācijā trāpa tīklā, 30:30. Abas tenisistes šajā geimā nespēj atrast veiksmīgas spēles gultni, 40:40. Ostapenko uz ne tik bīstamu servi atbild ar sitienu tīklā.

Jeļena Ostapenko – Šelbija Rodžersa 0-1. Ostapenko zaudē serves geimuSaulainajā laikā notiekošo spēli pirmā uzsāk Ostapenko. Latvijas tenisiste izvēlējās pusi, kas ļauj servēt, saulei spīdot no muguras. Pēc sitiena tīklā 0:30. Griezta amerikānietes bumbiņa lido ārpus laukuma un pirmais punkts latvietei, 15:40. Rodžersa ar jaudīgu sitienu atbild uz Ostapenko servi. Tas latvietei ir netverams.

Vēl pusotra minūte atvēlēta, lai tenisistes iesildītos.

Šī turnīra pirmajā kārtā Rodžersa apspēlēja krievu tenisisti Jevgeņiju Rodinu, kura rangā ieņem 68. vietu

Latviešu tenisiste šobrīd ieņem 31. vietu WTA rangā, savukārt Rodžersa tajā vispār nav atrodama. 2017. gada 30. janvārī amerikāniete sasniedza savu augstāko punktu, 48. vietu. Tomēr tenisiste ceļgala savainojuma dēļ izlaidusi vairāk nekā gadu un pēdējo reizi WTA turnīrā spēlēja 2018. gada martā, kad zaudēja Indianvelsas turnīra pirmajā kārtā.

Ar savu šīs dienas pretinieci latviete tenisa laukumos tikusies vienreiz. Ostapenko ar rezultātu 6-3, 6-3 Rodžersu apspēlēja 2017. gada Romas WTA "Premier" turnīra pirmajā kārtā.

Pirmajā kārtā Ostapenko pārspēja zviedru tenisisti Juhannu Larsoni, pretinieci apspēlējot divos setos ar rezultātu 6-1, 6-4.

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko trešdien Čārlstonā turpina “Premier 700” sērijas turnīru, kurā spēkosies ar ASV tenisisti Šelbiju Rodžersu.