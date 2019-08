Ostapenko pārliecinoši pārvar Sinsinati dubultspēļu turnīra pirmo kārtu

Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Jeļena Ostapenko otrdien Sinsinati WTA "Premier 5" turnīrā izcīnīja uzvaru dubultspēļu pirmajā kārtā.

Latvijas tenisiste WTA dubultspēļu rangā ieņem 32. vietu, bet viņas pāriniece Ludmila Kičenoka no Ukrainas atrodama 43. pozīcijā. Abas tenisistes pirmajā kārtā ar 6-1, 6-3 pārliecinoši pārspēja Rakelu Atavo no ASV (WTA 36.) un Sjiņunu Haņu no Ķīnas (WTA 61.).

Par iekļūšanu otrajā kārtā Ostapenko duets nopelnīja 105 WTA dubultspēļu ranga punktus.

Nākamajā kārtā jeb astotdaļfinālā Latvijas/Ukrainas pāris spēkosies ar sacensību astoto numuru Lūciju Hradecku no Čehijas (WTA 21.) un slovākieti Andreju Klepaču (WTA 30.).

Zīmīgi, ka arī pērn Ostapenko dubultspēļu pirmajā kārtā spēlēja pret Atavo, izcīnot uzvaru. Savukārt otrajā kārtā nācās piekāpties duetam, kurā spēlēja čehiete Hradecka.

Ostapenko šī turnīra dubultspēlēs piedalījusies divas reizes (2017. un 2018.gadā), nevienā netiekot tālāk par otro kārtu.

Jau ziņots, ka Ostapenko vienspēļu pirmajā kārtā ar rezultātu 2-6, 7-6 (7:3), 3-6 zaudēja Jūlijai Putincevai no Kazahstānas. Vadošā Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova pirmajā kārtā ar rezultātu 6-7 (3:7), 7-6 (7:4), 4-6 zaudēja Svetlanai Kuzņecovai no Krievijas.

Par dalību pirmajā kārtā abas tenisistes saņēma vienu WTA ranga punktu.

Sinsinati WTA "Premier" turnīrs ASV norisināsies līdz svētdienai.