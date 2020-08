Pozitīva Covid-19 testa dēļ no 'US Open' dalībnieku saraksta svītrots 22. numurs Pērs

Francijas tenisists Benuā Pērs, visticamāk, pozitīva Covid-19 testa dēl svītrots no ASV atklātā čempionāta dalībnieku saraksta.

Kā paziņojusi ASV Tenisa asociācija (USTA), viens no turnīra dalībniekiem inficējies ar Covid-19 un ir asimptomātisks, bet viņam ir jāseko valdības un turnīra rīkotāju vadlīnijām, kas paredz desmit dienu pašizolāciju.

Ņemot vērā ASV likumdošanu, kas attiecas uz pacienta privātumu, USTA nesauc dalībnieku vārdā, bet iepriekš franču sporta laikraksts "L'Equipe" ziņoja, ka sasirgušais ir ranga 22.numurs Pērs.

Par to varētu liecināt arī Pēra izņemšana no dalībnieku saraksta. Viņa vietā tagad atrodams ranga 149.mumurs Marsels Granoljerss no Spānijas, kuram nākamnedēļ pirmajā kārtā jātiekas ar Pēram paredzēto pretinieku Kamilu Majšaku no Polijas (ATP 108.).

Pērs ASV ieradās 18.augustā un kopš tā laika veica vairākus Covid-19 testus, kuri bija negatīvi. Tiesa, sliktās pašsajūtas dēļ viņš izstājās no Ņujorkas ATP turnīra.

Tieši ASV Pērs 2015.gadā pirmo reizi karjerā sasniedza kāda "Grand Slam" turnīra ceturto kārtu. Tikpat tālu viņš ticis vēl trīs reizes, taču allaž palicis uzvaras attālumā no astotdaļfināla.