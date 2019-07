Sevastova pasaules rangā pakāpjas uz 11. vietu; Ostapenko noslīd uz 79. pozīciju

Latvijas vadošā tenisiste Anastasija Sevastova pēc prestižā Vimbldonas tenisa čempionāta Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) sieviešu vienspēļu rangā pakāpusies uz 11. pozīciju, bet Jeļena Ostapenko noslīdējusi uz 79. vietu.

Vimbldonas čempionāta vienspēlēs Sevastova otro reizi karjerā sasniedza otro kārtu, kas ļāva rangā pakāpties par vienu pozīciju uz augšu. 11. vieta Sevastovai ir atkārtots karjeras rekords. Savukārt aizvadītās sezonas pusfināliste Ostapenko šogad Vimbldonā izstājās jau pirmajā kārtā un nosargāja tikai 10 no 780 WTA ranga punktiem. Līdz ar to viņa no 37. vietas noslīdēja uz 79. pozīciju.

Ostapenko veiksmīgi nostartēja jauktajās dubultspēlēs, kur kopā ar zviedru Robertu Lindstedu sasniedza finālu. Dubultspēļu rangā Ostapenko saglabāja 31. pozīciju.

No citām Latvijas tenisistēm Diāna Marcinkeviča ierindojas 223. vietā, bet Daniela Vismane atrodama 481. pozīcijā.

WTA ranga līderpozīciju saglabāja austrāliete Ešlija Bārtija, bet Naomi Osaka no Japānas ieņem otro vietu. Trešā ir Karolīna Plīškova no Čehijas, savukārt Vimbldonas čempione Simona Halepa no Rumānijas ieņem ceturto vietu. Nākamajās pozīcijās atrodama Kiki Bertensa no Nīderlandes, čehiete Petra Kvitova, ukrainiete Jeļina Svitoļina, amerikānietes Sloeina Stīvensa un Serēna Viljamsa, kā arī Arina Sabaļenka no Baltkrievijas.