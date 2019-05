Kēls: šī bija viena no labākajām spēlēm manā vadībā

Lai gan Latvijas volejbola izlase CEV Eiropas Zelta līgu sāka ar zaudējumu trijos setos, valstsvienības gavenais treneris Avo Kēls atzinīgi vērtēja puišu sniegumu un spēli Turcijā nvērtēja kā vienu no labakajām viņa vadībā.

Kēls par Latvijas izlases treneri tika apstiprināts 2017. gadā. Viņa vadībā Latvijas izlase izcīnīja bronzas medaļas 2018. gada Eiropas Sudraba līgā, bet pēc tam Latvijai sekoja klupiens Eiropas čempionāta atlasē. Šogad Latvijas volejbolisti spēlē Zelta līgā, turnīra pirmajā spēlē viesos ar 0-3 (21:25, 24:26, 20:25) piekāpjoties Turcijai.

"Ļoti solīda spēle mūsu sniegumā, tikai pietrūkst vēl kaut kas seta galotnēs. Pirmajā setā galotnē viņiem "eisi" izdevās, otrajā setā pie 24:24 viņiem labi uzbrukumi. Šādās spēlēs uzmanība jātur visu laiku," uzsver Kēls. "Tie, kuri pirmo reizi ir izlasē, uztraucās un to pirmajās epizodēs varēja redzēt. Trešajā setā riskējām bloks-azisardzība darbībās, jo tieši aizsardzība mums spēles sākumā ļāva gūt punktus."

Kēls īpaši uzsvēra spēlētāju darbību trešajā setā, kad komanda nesalūza, būdama šķietami bezcerīgā situācijā. Turcijas volejbolisti trešā seta sākumā panāca 6-7 punktu pārsvaru, bet seta izskaņā Latvija pietuvojās līdz 20:23, liekot mājiniekiem ņemt pārtraukumu. Pēc pārtraukuma Turcija guva divus punktus pēc kārtas un uzvarēja visu maču.

"Pieredze un vēlreiz pieredze. Tā ir nepieciešama dažādās epizodēs. To spēli, kas bija trešā seta izskaņā, arī sagaidu. Puišiem nevajag domāt par rezultātu, tas var būt 20:0 vai 0:20, bet ir jāspēlē līdz galam. Bumba ir apaļa, un trešajā setā izdevās piedzīt rezultātu un parādīt raksturu," norāda Igaunijas volejbola speciālists.

Runājot par spēles elementiem, Kēls vēlreiz pieminēja lielisko spēli aisardzībā pēc labas darbības blokā. Kā ne visai veiksmīgo elementu Kēls izcēla servju uzņemšanu un uzbrukumu pēc augsti paceltām bumbām, kad blokā ir 2-3 pretinieki. "Tur vajag fantāziju, drosmi nosoēlēt kaut kā savādāk. Šādās spēlēs arī vajag mēģināt ko darīt, jo neviens jau nelamāsies, ja tur centīsies nospēlēt savādāk. Ja tu vienkārši ej un sit, tas nav tas, ko sagaidu."

"Vērtējot visus aspektus kopā, šī bija viena no labākajām spēlēm manā vadībā. Atmosfēra ļoti laba, tas palīdzēja. Turcijai ir labi spēlētāji, viņiem ir no kā izvēlēties, bet es redzu, ka arī mums drīzumā jau būs no kā vairāk izvēlēties," optimistisks ir Kēls, redzot Latvijas volejbola tuvākās rezerves.

CEV Eiropas Zelta līgas turpinājumā Latvijas izlase trešdien, 29. maijā, Rīgā uzņems Slovākiju. Spēles stilā Kēls neko daudz nemainīs, jo šobrīd komandai būs vairāku spēļu cikls un svarīgākais ir uzturēt kopējo līmeni. Latvijas izlases treneris piebilst, ka vienīgais, uz ko liks uzsvaru treniņos, ir servju uzņemšana. "Ja ir servju uzņemšana, tad varam cīnīties ar visiem (Zelta līgā). Šodien to labi redzējām laukumā."