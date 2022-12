Foto, video: Argentīnas futbolistus mājās sagaida miljoniem cilvēku un drošības nolūkos eskortē ar helikopteriem

Argentīnas futbola izlasi, kas nupat Katarā triumfēja Pasaules kausā, otrdien Buenosairesas ielās sagaidīja miljoniem cilvēku. Drošības apsvērumu dēļ gan tika apturēta parāde ar autobusu, un futbolistus no pārpildītajām ielām eskortēja ar helikopteru.

Par godu Argentīnas uzvarai Pasaules kausā un panākumam paredzētajām svinībām otrdiena valstī pasludināta par brīvdienu. Buenosairesas ielās sapulcējās pat miljoniem cilvēku, lai godinātu savus varoņus un redzētu viņus klātienē autobusu parādē. Tiesa, drošības apsvērumu dēļ šī parāde ilga tikai neilgu laiku, jo burzma bija pārāk liela, turklāt vairāki fani centās nokļūt Argentīnas izlases autobusā. Šāda iespaidīga cilvēku kopā sanākšana gan padarījusi svinības par vienām no varenākajām pēdējo gadu laikā.

Vietējie mediji ziņo, ka uz futbola izlases parādi varētu būt sanākuši ap četriem miljoniem cilvēku.

Buenos Aires celebration packed with ~5m people. The Argentina team bus couldn’t drive through, so they had to call in helicopters 🤯 pic.twitter.com/Yc5eLUpFDS



Daudzi savu varoņu ierašanos gaidīja pat vairākas stundas. Tas ar augļiem vainagojās tikai uz īsu brīdi, jo autobusam bija sarežģījumi turpināt ceļu.



Pārāk lielā pūļa un drošības apsvērumu dēļ Argentīnas futbola izlase tika no autobusa pārsēdināta helikopteros. Cilvēki pat lēca autobusā.

Buenos Aires, Argentina has totally collapsed. The victory parade, if you can even call it that, has been cut short.

This is the one of the few videos I’ve received that’s the safe to upload to social media. People were jumping into the bus. Just INSANE 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/OKHfDy7zOB