Horvātija ceturtdaļfināla pagarinājumā atspēlējas un 'pendelēs' sarūgtina favorīti Brazīliju

Horvātijas futbola izlase piektdien, 9. decembrī, Pasaules kausa izcīņas ceturtdaļfināla spēlē pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Brazīliju un iekļuva pusfinālā.

Horvātijas un Brazīlijas valstsvienības pamatlaikā cīnījās neizšķirti 0:0, bet pēc pagarinājuma rezultāts bija neizšķirts 1:1. Pēcspēles sitienu sērijā horvāti bija pārāki ar 4:2, otro Pasaules kausa finālturnīru pēc kārtas sasniedzot pusfinālu.

Pamatlaikā abas komandas spēkojās diezgan līdzīgi, taču labākas vārtu gūšanas iespējas izveidoja Brazīlija, taču Horvātijas vārtos lieliski darbojās Dominiks Livakovičs. Otrajā puslaikā Brazīlijas izlases pārsvars bija lielāks, bet horvāti turpināja veiksmīgi darboties aizsardzībā, bet situācijās, kad bumba lidoja vārtu virzienā, savā vietā bija Livakovičs.

Cīņa nonāca līdz pagarinājumam, un tā pirmā puslaika kompensācijas laikā Brazīlijas izlase izvirzījās vadībā. Neimars uzņēmās iniciatīvu, izspēlēja divas "sieniņas" ar komandas biedriem Rodrigu un Paketu, tika garām vārtsargam Dominikam Livakovičam un trieca bumbu zem vārtu pārliktņa. Ar šo vārtu guvuma Neimars atkārtoja Pelē valstsvienības rekordu, gūstot 77. vārtus.

Tomēr ar to spēle nenoslēdzās, un pagarinājuma otrajā puslaikā Horvātija noķēra pretiniekus pretuzbrukumā. Mislavs Oršiš piespēlēja soda laukumā no kreisās malas Bruno Petkovičam, kurš no soda laukuma vidus izdarīja precīzu sitienu vārtos. Tas horvātiem devas emocionālo pacēlumu, dodoties uz pēcspēles sitieniem.

Horvāti šajā Pasaules kausā otro maču pēc kārtas aizvadīja pēcspēles sitienus. Nikola Vlasičs realizēja pirmo sitienu, bet tad Livakovičs atvairīja savu ceturto pēcspēles sitienu šajā Pasaules kausā. Turpinājumā abas komandas sitienus realizēja, bet tad Markinjoss trāpīja pa vārtu stabu, un Brazīlijas izlase piedzīvoja zaudējumu.

Brazīlijas izlasei pusfinālu nav izdevies sasniegt kopš 2014. gada Pasaules kausa, kas risinājās viņu mājās. Brazīlijas izlasei tādējādi neizdosies izcīnīt savu sesto Pasaules kausa čempionu titulu.

Horvātijas izlase pirms četriem gadiem Pasaules kausā sasniedza finālu, kurā zaudēja Francijai. Pusfinālu tā sasniegusi trešo reizi. Tās pretiniece būs Argentīnas un Nīderlandes pāra uzvarētājs.

