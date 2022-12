'Pussy Riot' dalībnieki centušies izskriet laukumā Pasaules kausa finālā

Krievijas pankroka grupas un opozīcijas aktīvistu "Pussy Riot" dalībnieki svētdien centušies izskriet laukumā Katarā notikušā Pasaules kausa futbolā fināla laikā.

Pasaules kausa finālā Argentīna pēcspēles sitienos uzvarēja eksčempioni Franciju, bet Dohā notikušā mača laikā tika aizturētas trīs ar "Pussy Riot" saistītas personas, kas centās izskriet laukumā un protestēt pret karu Ukrainā, Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļņija ieslodzīšanu un sieviešu tiesību apspiešanu Irānā.

Aģentūra "Reuters" ziņo, ka aizturētie ir Pjotrs Verzilovs, Veronika Nikulšina un kāda vārdā nezināma persona no Ukrainas. Viņi tika apturēti vien pāris sekundes pirms izskriešanas uz "Lusail Stadium" arēnas zālāja. Visi trīs aktīvisti esot bijuši netālu no Argentīnas izlases rezervistu soliņa.

Verzilovs vēlāk neatkarīgam ziņu portālam "Mediazona" atklāja, ka vakarā visas trīs personas no apcietinājuma tika atbrīvotas.

Pirms tam šajā Pasaules kausā 29. novembra mačā starp Irānu un ASV "Pussy Riot" pārstāvji atradās tribīnēs, būdamas apģērbušās t-kreklos ar uzrakstu "Sievietes. Dzīve. Brīvība." un tiem bija uzdrukāti vārdi tām sievietēm, kuras bija piedalījušās protestos Irānā.

Cinema For Peace organized an initiative to show support to Iranian women, with Russian Feminist Group Pussy Riot. The initiative involved staging a protest against the Iranian Regime during the Iran-US match in Doha on Nov 29, 2022. #Mahsaamini #Womanlifefreedom #Pussyriot pic.twitter.com/sQ3K5IJT0S