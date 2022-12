Video: Žurnāliste emocionāli pasakās Mesi par sagādāto laimi

Pēc savas futbola izlases iekļūšanas Pasaules kausa finālturnīra finālā Argentīnas televīzijas žurnāliste īpašā uzrunā pateicās superzvaigznei Lionelam Mesi par viņa ieguldījumu un laimes prieku sagādāšanā.

Argentīnas futbolisti otrdienas vakarā Katarā notiekošajā Pasaules kausa finālturnīrā pusfinālā ar 3:0 uzvarēja Horvātiju un kļuva par pirmajiem finālistiem. Atslēgas lomu šajā cīņā nospēlēja tieši 35 gadus vecais Mesi, kurš ar 11 metru soda sitien palīdzību ne tikai pats guva vārtus, bet noorganizēja arī abus Huliana Alvaresa vārtus.

Mesi sniegumu uzteica arī Argentīnas televīzijas kanāla "Television Publica" žurnāliste. "Ir kaut kas tāds, ko tev neviens nespēs atņemt - neatkarīgi no rezultātiem. Tas ir fakts, ka esi rezonējis ar ikvienu argentīnieti," futbolistam sacīja reportiere. "Argentīnā nav neviena bērna, kuram nebūtu tava krekla - vienalga, vai tas ir īsts vai viltojums. Tu no sirds esi pozitīvi iespaidojis ikviena cilvēka dzīvi, un tas manās acīs ir kas lielāks pat par Pasaules kausa iegūšanu."

"Neviens tev to nevar atņemt, un šī ir mana pateicība tev - par to, ka sniedz laimi tik daudziem cilvēkiem," emocionāla bija žurnāliste.

