Ankipāns: spēlējām pārliecināti par sevi

Latvijas kluba Rīgas "Dinamo" hokejisti piektdien spēlēja pārliecināti par sevi, kas palīdzēja izcīnīt uzvaru, uzsver rīdzinieku galvenais treneris Ģirts Ankipāns.

Rīgas "Dinamo" piektdien Kontinentālās hokeja līgas (KHL) mačā viesos ar 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) pārspēja Minskas "Dinamo", pametot pēdējo vietu līgā.

Viesiem vārtus guva Kārters Eštons un Daniels Bērziņš, bet vārtsargs Aleksanders Salāks atvairīja 36 no 37 pretinieku mestajām ripām. Latvijas kluba hokejisti šajā mačā bloķēja 22 metienus, septiņreiz ripas ceļā guļoties Kristapam Sotniekam, kurš viesu rindās tika atzīts par labāko spēlētāju. Tikmēr mājinieki bloķēja tikai vienu metienu, tiesa, Rīgas hokejisti pa vārtiem meta vien 14 reizes.

"Šodien atkal spēlējām pēc plāna. Vārtsargs pāris būtiskos momentos mūsu izglāba. Komanda spēlēja pārliecināti par sevi, kas ir pats galvenais," pēcspēles preses konferencē uzsvēra Ankipāns.

Abi klubi KHL čempionātā savā starpā tikušies jau 42 reizes, rīdziniekiem pamatlaikā izcīnot 18 panākumus.

"Mūsu hokejistiem ir draudzīgas attiecības ar Minskas spēlētājiem. Taču, kas attiecas uz spēli, bijām tai noskaņojušies. Vienmēr patīkami šeit viesoties un atrasties," pauda Ankipāns.

Rīdzinieki pēc astoņu zaudējumu sērijas nākamajos septiņos dueļos svinējuši piecas uzvaras.

"Bija smaga spēles, taču negribu runāt par kaut kādu krīzi. Bija laba spēle pirmssezonā, bet sezonā objektīvu iemeslu dēļ nedaudz sabremzējām. Taču hokejisti katrs saprot, ko dara uz ledus," atzīmēja Ankipāns.

Savukārt pretinieku galvenais treneris Kregs Vudkrofts pauda vilšanos par komandas sekmēm pēdējos mačos - Minskas vienība cietusi septiņus zaudējumus pēc kārtas.

"Mums bija pārsvars un vairāk momentu, taču netikām pie pozitīva rezultāta. Esmu noguris visu laiku uzsvērt, ka savas iespējas ir jāizmanto. Šobrīd neesam atraduši pareizo formulu, kā to paveikt. Dažas spēles komponentes bija labas, citas - ne tik. Diemžēl līderi nerāda to, ko no viņiem vēlamies redzēt," secināja kanādiešu treneris.

Pēc šī mača Rīgas "Dinamo" dosies pie Maskavas "Spartak", kurā spēlē Mārtiņš Karsums un Kaspars Daugaviņš, bet nākamajā otrdienā rīdzinieki atgriezīsies uz vienu mājas spēli ar Pekinas "Kuņluņ Red Star".

Rīgas klubs ar 16 punktiem 21 spēlē ieņem priekšpēdējo, 12.vietu Rietumu konferencē, bet Minskas hokejisti tikpat punktus iekrājuši 20 dueļos. Latvijas komandai ir vairāk uzvaru pamatlaikā, tāpēc tā turnīra tabulā ir augstāk.