Kļūda sociālajos tīklos – 'Vitjazj' hokejists Rīgā pārkāpis Covid-19 noteikumus

Maskavas apgabala "Vitjazj" vienības hokejists Pāvels Vorobejs, kura pārstāvētā Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komanda otrdien piekāpās Rīgas "Dinamo" hokejistiem, pirmdien pārkāpis koronavīrusa Covid-19 drošības noteikumus, ziņo Latvijas Televīzija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Otrdien aizvadītajā spēlē "Dinamo" svinēja pirmo uzvaru šosezon. Mačā gan nepiedalījās baltkrievs Pāvels Vorobejs, kurš dienu pirms tā pārkāpis līgas noteikumus.

"Vitjazj" vienības aizsargs pirmdien sociālajā vietnē "Instagram" publicēja fotogrāfiju, kurā viņš redzams uz Vanšu tilta, ziņo Latvijas Televīzija. Savukārt atbildību par šo pārkāpumu jāuzņemas sporta pasākuma organizatoram, kas šajā gadījumā ir "Dinamo" klubs.

"Paskatīties brīnišķo Vecrīgas skatu no Vanšu tilta šobrīd nav atļauts," raidījumam "Panorāma" klāsta Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta vadītājs Edgars Severs. "Klubs gan sūtīja mums informāciju, ka viņi veic visus pasākumus, tai skaitā katrā [uzturēšanās vietas] stāvā ir salikti apsargi. It kā viss notiek atbilstoši viņu procedūrām. Šis gadījums parāda to, ka varbūt vēlreiz pasākuma rīkotājiem jāvērš uzmanība šīm komandām, kas ierodas, ka nav atļauts arī brīvajā laikā iet ārpus uzturēšanās vietas."

Jau ziņots, ka KHL čempionāta mači Rīgā var noritēt, sportistiem ievērojot īpašus noteikumus. Sportistiem ne vēlāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijā jāgūst negatīvs rezultāts Covid-19 pārbaudē, bet tas vēlreiz jāveic 24 stundu laikā pēc ierašanās Latvijā. Savukārt pirms un pēc treniņiem un spēles sportistiem jāievēro pašizolācija uzturēšanās vietā.

Baltkrievijā dzimušajam hokejistam ceturtdien paliks 23 gadi. Viņš dzimteni pārstāvējis divos pasaules čempionātos hokejā, bet KHL aizvada jau ceturto sezonu.