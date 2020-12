Rīgas 'Dinamo' atgūšanos Čerepovecā aptur noraidījums pēc kautiņa

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubs Rīgas "Dinamo" izbraukuma spēļu sēriju trešdien noslēdza ar zaudējumu Čerepovecā, kur viesi ar rezultātu 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) piekāpās vietējai "Severstaļ" vienībai.

Rīdzinieki ar 15 punktiem 33 spēlēs saglabā pēdējo vietu līgā, bet Čerepovecas vienībai 38 punkti 34 spēlēs ļauj atrasties sestajā pozīcijā Rietumu konferencē.

Pirmie divi periodi aizritēja laukuma saimniekiem pateicīgā ritmā. Abas vienības izpildīja maz metienu, bet lielu daļa spēles aizņēma cīņa par ripas kontroli. Šādā mača gultnē komfortablāk jutās "Severstaļ" vienība, kuru vadībā devītajā minūtē pretuzbrukumā izvirzīja Deniss Viharevs.

"Dinamo" turklāt pelnīja krietni vairāk noraidījumu. Viens no tiem pārtapa vēl vienos ielaistos vārtos. Džeisī Lipons un Jānis Švanenbergs mazākumā neizmantoja pretuzbrukumu, bet "Severstaļ" atbildēja ar vēl bīstamāku ātro uzbrukumu, vārtus gūstot Jegoram Morozovam.

Interesantākie notikumi norisinājās trešajā trešdaļā. Retu iespēju uzbrukt vairākumā noslēdza Denisa Paršina pārkāpums, Krievijas hokejistam par dūrienu ar nūju nopelnot 5+20 minūtes. Tūlīt pat pretinieku vārtsargu Vladislavu Podjapoļski notrieca Ondržejs Vitāseks, viesu vienību atstājot trijatā.

"Severstaļ" komanda vārtus gan guva neparastā situācijā. Staņislavs Gaļimovs pēc atvairīta metiena attapās uz ledus, bet ripa uzkrita viņam uz muguras. Kamēr trīs "dinamieši" sastinga, visčaklāk nospēlēja Vladislavs Provoļnevs, kurš ripu iebakstīja viesu vārtos.

Abām komandām aktīvi pārkāpjot noteikumus, "Dinamo" labā pirmos vārtus vispirms guva Mārtiņš Dzierkals, bet tad vairākumā izcēlās Miks Indrašis, panākot jau rezultātu 2:3. Īsi pirms vārtu guvuma Antons Sizovs gan rupji notrieca Rihardu Bukartu. Sizovu par šo epizodi pārmācīja Lipons, kurš pārliecinoši triumfēja abu hokejistu kautiņā. Kanādietis par kautiņu nopelnīja 5+10 noraidījumu, kā arī divas minūtes par kautiņa izraisīšanu, bet Sizovs izpelnījās vien piecu minūšu noraidījumu, "Severstaļ" komandai turpinot spēli piecatā.

Tiesnešu lēmumu skaļi apstrīdēja Pēteris Skudra, bet soģi savas domas nemainīja – Rīgas vienībai atkal nācās piecas minūtes aizsargāties mazākumā. Tūlīt pat Vitāseks vēlreiz lieki izpelnījās sodu, bet Čerepovecas hokejistu labā ceturto ripu guva Šons Lalonds, realizējot vairākumu piecatā pret trijiem.

Nākamo spēli "Dinamo" aizvadīs sestdien, kad Rīgā uzņems Sanktpēterburgas SKA hokejistus. Vienu no līgas vadošajām vienībām "Dinamo" negaidīti pieveica jau pirmdien.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu mača notikumu aprakstu.

KHL spēle: Rīgas Dinamo – Čerepovecas Severstaļ

Spēle noslēgusies. Rīgas "Dinamo" – Čerepovecas "Severstaļ" 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Indrašis veic izcilu solo reidu, bet ripa aizspurdz garām vārtiem. Tūlīt galā būs mazākums, bet pēc tā būs atlikusi vien minūte pamatlaikā.

55:19 min. Rīgas "Dinamo" – Čerepovecas "Severstaļ" 2:4 Laukuma saimnieki uzreiz izmanto lielo skaitlisko pārsvaru. Lalonds mazliet pietuvojas vārtiem un ar jaudīgu metienu pārspēj Gaļimovu.

54:54 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs trijatāVitāseks sodīts par pretinieka klupināšanu viduszonā.

53:23 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāDžeisī Lipons pamet halli. Viņam piešķirtas 5+10 minūtes, kā arī divas minūtes par kautiņa izraisīšanu. Šo faktu gan varētu apstrīdēt. Savukārt situācijas galvenais vaininieks Sizovs nopelnījis vien piecas minūtes. Rīdziniekiem mazliet neizprotamā kārtā jāspēlē piecas minūtes mazākumā...

Tiesneši gan paskatījās atkārtojumu, gan tagad iesaistījušies sarunās ar Skudru. Hallē izvietotie mikrofoni ļauj arī labi saklausīt "Dinamo" trenera dusmas par soģu lēmumu.

53:23 min. Rīgas "Dinamo" – Čerepovecas "Severstaļ" 2:3. Vārti!!!Mājinieki pārcenšas pie laukuma apmales, kur rupji pēc ieslidošanas zonā tiek nogāzts Bukarts. Tas sagādā izdevību Indrašim, kurš vienatnē izrēķinās ar Podjapoļski! Uzreiz pēc gūtajiem vārtiem ar Sizovu izkaujas Lipons, kurš pretinieku smagi pārmāca. Skudra savas komandas uzbrucēju aizsūta pie tiesnešiem, lai Bukarts atrādītu uz lūpām redzamās asinis.

Vairākums uzsākts ar Dārziņu aizsarga pozīcijā. Kapteinis uzreiz izpilda spēcīgu metienu pa vārtiem. Tam seko vēl pāris "Dinamo" raidījumi no tālas distances. Podjapoļskis gan katru reizi ripu vien atsit. Jācenšas tikt pie atkārtotas metiena iespējas.

Mazākums izciests. Tā izskaņā Ģēģerim nesanāca aizsniegties līdz pa gaisu lidojošai ripai pie "Severstaļ" vārtiem.

51:18 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāDzierkalam lavierējot starp pretiniekiem, Kirills Kapustins trāpa uzbrucējam ar nūju pa seju.

48:35 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāJevgeņijam Gračovam nevajadzīgs noteikumu pārkāpums pretinieku aizsardzības zonā.

46:13 min. Rīgas "Dinamo" – Čerepovecas "Severstaļ" 1:3. Vārti! Uzreiz pēc mazākuma izciešanas Sotnieks izpilda uzmetienu vārtu virzienā. To veiksmīgi tuvajā vārtu stūrī pielabo Mārtiņš Dzierkals.

Mazākumā ar ripu pa seju dabū Bērziņš. Uz brīdi komandai jāaizsargājas trijatā.

"Severstaļ" pamatīgi iespiedusi "dinamiešus", kuri tomēr tagad laukumā jau ir četratā. Čerepovecas hokejisti kādas divas minūtes pēc kārtas vairākkārt apdraudēja Gaļimova vārtus. Vārtsargs rāda izcilu sniegumu!

42:10 min. Rīgas "Dinamo" – Čerepovecas "Severstaļ" 0:3Mājinieki uzreiz izmanto lielisko iespēju. Pēc piespēles šķērsām zonai Morozovs izpilda bīstamu metienu, bet Gaļimovs, aši pārvietojoties no staba uz stabu, komandu glābj. Pēc atlēkušās ripas aizlaužas Vladislavs Provoļnevs, vēlreiz uzbrūkot vārtiem. Ripa apstājas uz nokritušā Gaļimova muguras. Nez kāpēc trīs blakus stāvoši "dinamieši" vārtsargam neizpalīdz, bet Provoļnevs to no Gaļimova muguras nogādā vārtos.Pēteris Skudra pieprasa video atkārtojumu. Tomēr atkārtojumā izskatās, ka Skārlets vainīgs par Morozova uzgāšanu savam vārtu vīram. Vārti tiek ieskaitīti.

41:27 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs trijatāAntons Sizovs iestājas Vitāseka ceļā. Čehijas hokejistam nākas slidot cauri vārtsarga laukumam, notriecot Podjapoļski. Viņam par to pēc tam uzbrūk mājinieku hokejisti, bet aizsargs vienīgais izpelnās noraidījumu. Rīgas komanda spēlēs trijatā pret pieciem.

40:37 min. Komandas spēlēs četratāPēc pirmā vairākumā izpildītā metiena noteikumus pārkāpj Deniss Paršins, kurš uz 5+20 minūtēm sodīts par dūrienu ar nūju. Vietu uz noraidīto soliņu ieņem Rihards Bukarts.

Sākusies trešā trešdaļa!

Noslēgusies otrā trešdaļa. Rīgas "Dinamo" – Čerepovecas "Severstaļ" 0:2 (0:1, 0:1)

39:57 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāTrešais periods tiks uzsākts ar lielisku iespēju gūt pirmos vārtus. Pirmo vētraino rīdzinieku uzbrukumu otrajā trešdaļā ar sitienu ar nūju pārtrauc Šons Lalons.

"Severstaļ" vienība cenšas vairākumu izspēlēt līdz labai iespējai, tomēr "Dinamo" visas divas minūtes aizsargājās teicamā līmenī.

36:44 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāKārtējā cīņas epizode pie laukuma apmales noslēdzas ar noraidījumu Švanenbergam. Spēle turpina ritēt Čerepovecas hokejistiem pateicīgā gultnē.

Čerepovecas komanda skaisti vēlas izspēlēt uzbrukumu trijatā pret diviem, bet Gaļimovs ar kājsargu patraucē Daniilam Vovčenko aizsniegties līdz pēdējai piespēlei.

Čerepovecas sporta pilī brīžiem vērojams diezgan liels haoss. "Dinamiešiem" nesanāk ilgstoši pieturēt ripu, tai strauji mainot īpašniekus. Tas gan vairāk nācis par labu "Severstaļ", kas pretinieku kļūdas pārvērtusi metienos pa vārtiem.

Beidzot rīdziniekiem sanāk kāds veiksmīgs uzbrukums. Mamčics ielaužas zonā un izpilda bīstamu metienu, bet Kirils Adamčuks varēja tikt sodīts par Zirjanova bloķēšanu. "Dinamo" uzbrucējam nākas ieslidot laukuma saimnieku vārtos.

Tūlīt būs aizvadīta jau pirmā puse otrās trešdaļas. Rīgas komanda vēl nav izpildījusi nevienu metienu pa Podjapoļska vārtiem.

Pēc kļūdas viduszonā Viharevs aizslido vienatnē pret Gaļimova vārtiem. Krievijas hokejists gan pārāk ilgi aizdomājas, gaidot otru komandas biedru, tādēļ viņu atbruņo Sunds.

Mazākumu viesi izcieš bez īsta savu vārtu apdraudējuma.

24:29 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāKristaps Zīle nevajadzīgi nogāž pretinieku aiz saviem vārtiem. Var dzirdēt, ka Skudra pēc tam izkliedz vārdu "disciplīna".

23:58 min. Negaidīta vārtsargu maiņaStaņislavs Gaļimovs nomaina Iļju Proskurjakovu. Nevarētu teikt, ka vārtsargs bijis vainīgs par rezultātu 0:2. Tas, visticamāk, atkal bijis psiholoģisks triks Skudras izpildījumā. Katrā ziņā treneris šosezon jau vairākas reizes izcēlies ar šādu gājienu.

22:30 min. Rīgas "Dinamo" – Čerepovecas "Severstaļ" 0:2Lipons aizbēg pretuzbrukumā, kuram pievienojas Švanenbergs. Kanādietis izpilda piespēli pa gaisu, bet pašmāju hokejists nespēj ripu uztvert. Viesi pretī dabū "Severstaļ" ātro uzbrukumu, kurā mājinieku pārspēks ļauj Jegoram Morozovam izcelties pēc atlēkušās ripas sagrābšanas.

Sākusies otrā trešdaļa!

20:37 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāProskurjakovam īsti nesanāk satvert ripu, pēc kuras tiecas arī Andrejs Aleksejevs. Lai Aleksejevs ar atkārtotu mēģinājumu neraidītu to vārtos, Dārziņam nākas pārkāpt noteikumus. Uzbrucējs ar vārtsargu divatā knapi saglāba pustukšu vārtu stūri.

Noslēgusies pirmā trešdaļa. Rīgas "Dinamo" – Čerepovecas "Severstaļ" 0:1

Dzierkala piespēle uz savu vārtu pusi pārvēršas "Severstaļ" vienības izgājienā trijatā pret diviem aizsargiem. Mājiniekiem gan nesanāk izpildīt veiksmīgu metienu. Spēle turpina ritēt bez īpaši daudz metieniem. Turklāt pārtraukums nav bijis jau piecarpus minūtes.

Čerepovecas hokejistiem nepadodas veiksmīgs vairākums. Spēle turpinās skaitliski vienādos sastāvos.

10:47 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāRīss Skārlets pieslido pie vairāku spēlētāju cīņas par ripu pie laukuma apmales un izpilda nevajadzīgu grūdienu ar rokām.

Dzierkala metienu no lieliskas pozīcijas apstādina Podjapoļskis, kurš ripu efektīgi tver ar ķērājcimdu.

Trīsreiz bīstami pa vārtiem met Indrašis. Divreiz ripa lido garām vārtiem, bet vienreiz nesasniedz Dārziņu, kurš, visticamāk, bija uzmetiena adresāts.

8:14 min. Rīgas "Dinamo" – Čerepovecas "Severstaļ" 0:1 Uzreiz pēc vairākuma beigām Deniss Viharevs aizbēg atklātā laukumā pret nogurušajiem "dinamiešiem", kuri vairākuma gaitā nenomainījās. Majone vēl cenšas uzbrucēju traucēt, bet Krievijas hokejists izmanto izcilu iespēju ripu triekt "devītniekā".

6:05 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāPodjapoļskis patiešām sodīts par ripas piespiešanu aiz saviem vārtiem. Komandas kapteinis nopelnījis "Dinamo" pirmo vairākumu.

Dārziņš no neērtās puses met pa Podjapoļska sargātajiem vārtiem. Uzbrucējs vārtsargu pēc raidījuma mazliet pastumj, bet izskatās, ka viņš tāpat būtu aizslīdējis līdz aizvārtei, par ko pienākas pārkāpums.

Teicamu iespēju no vārtu priekšas neizmanto Rihards Bukarts, kurš vēl "dinamiešu" rindās nav izcēlies.

Tā jau kļuvusi par tradīciju, ka Rīgas "Dinamo" spēles ievads aizrit bez pauzēm. Pārtraukums nav jau bijis teju četras minūtes, abas komandas pagaidām ir "izlūkos", pārlieku neriskējot.

Spēle sākusies!

Ja aizvakar Sanktpēterburgā spēli tribīnēs vēroja vairāki tūkstoši līdzjutēju, tad Čerepovecā skatītājiem gan durvis ir slēgtas.

Laukuma saimniekiem šosezon īpaši izcēlušies trešā virknējuma uzbrucēji Aleksandrs Petuņins, kura kontā 24 punkti (11+13), kā arī Vladislavs Kodola (5+14).

https://twitter.com/severstalclub/status/1336684511568990212

"Dinamiešiem" šodien vārtos Gaļimovu nomanījis Iļja Proskurjakovs. Mareja vietā aizsardzību papildinājis Tonijs Sunds, bet Dāvidu Levinu aizstājis Rihards Bukarts.

https://twitter.com/hcDINAMORIGA/status/1336683186869432321

Kamēr Bukarts jau ir komandas pieteikumā, bet līdzi komandai izbraukumā nav devies, Mičels, kuru "Severstaļ" lenca jau vasarā, vēl nav pieteikumā un, visticamāk, trešdien nespēlēs.

Papildu intrigu trešdienas mačam piešķir abu komandu apmainīšanās ar uzbrucējiem. "Severstaļ" piektdien no sastāva atbrīvoja Robertu Bukartu, bet "Dinamo" pirmdien vienojās ar viņu par sadarbību. Savukārt Čerepovecas klubs atteikumu draftā noskatīja Zaku Mičelu.

Vienīgā abu komandu savstarpējā spēle šosezon notika 4. decembrī, kad Rīgā pretinieki ar rezultātu 4:3 pagarinājumā pieveica Rīgas "Dinamo". Savukārt pagājušajā sezonā trīsreiz uzvarēja Krievijas klubs un tikai vienu reizi to paveica "Dinamo".