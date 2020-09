Rīgas 'Dinamo' komandā ar Covid-19 saslimušo skaits sasniedzis 10

Pieci no pirmdien atklātajiem Covid-19 gadījumiem ir saistīti ar Kontinentālās hokeja līgas klubu Rīgas "Dinamo", pavēstīja Slimību profilakses un kontroles centrā.

Centrā nesniedza informāciju, kas ir sasirgušie, proti, vai to vidū bijuši tikai spēlētāji. Jau iepriekš tika ziņots, ka "Dinamo" komandā ar Covid-19 saslimuši pieci hokejisti, tādējādi tagad ar komandu saistīti vismaz 10 Covid-19 gadījumi.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka no visiem Covid-19 gadījumiem, kas atklāti aizvadītās diennakts laikā, 24 saslimušie ir kontaktpersonas, no kuriem 19 ir kāda pārtikas nozares uzņēmuma darbinieki. Astoņi saslimušie ir atgriezušies no ārvalstīm, tostarp Krievijas, Turcijas un ASV. Vēl divām personām tiek precizēti inficēšanās apstākļi un epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Jau ziņots, ka pēc Covid-19 konstatēšanas gan Rīgas "Dinamo", gan Ņižņijnovgorodas "Torpedo" komandās uz nenoteiktu laiku tika pārcelta otrdien plānotā spēle Rīgā.

Iepriekš Covid-19 saslimšanas dēļ pretinieku komandās tika pārceltas Rīgas "Dinamo" spēles ar Ņižņekamskas "Ņeftehimik" Rīgā un Nursultanas "Baris" izbraukumā.

Nākamās spēles "Dinamo" bija ieplānotas savā laukumā 26.septembrī ar Maskavas "Dinamo", 29.septembrī ar Maskavas CSKA un 1.oktobrī ar Minskas "Dinamo".