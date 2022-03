Savickis izstājies no KHL direktoru padomes; par 'Dinamo' nākotni nedomā

Rīgas "Dinamo" padomes priekšsēdētājs Juris Savickis izstājies no Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Direktoru padomes, sarunā ar portālu "Delfi" atzina funkcionārs, kurš izsakās, ka "viena dzīves lappuse" ir aizvērta, bet šobrīd arī nevēlas konkrēti spriest par "Dinamo" kluba nākotni.

"Dinamo" vienība jau teju pirms mēneša (27. februārī) izstājās no KHL čempionāta. Vismaz šobrīd aktīva darbība klubā nenotiek, skaidro Juris Savickis.

"Mums tagad nav dienaskārtības," atzīst kluba vadītājs. "Mēs esam aizvēruši vienu dzīves lappusi, un skatīsimies tālāk. Tagad netiek diskutēts. Darbiniekiem tika izmaksātas algas. Šobrīd sarunāts, ka brīdī, kad beigsies kontrakts, darbinieki droši var meklēt jaunu darbu."

Vai izteikums par "vienas dzīves lappuses" aizvēršanu traktējams kā "Dinamo" projekta beigas? Savickis atbild, ka kara dēļ par hokeju un iespējamiem nākotnes scenārijiem viņam negribas domāt. Taču jebkāda akcionāru sapulce, kurā tiktu lemts par komandas darbību, pagaidām arī netiek plānota.

"KHL mēs savu darbību esam apstādinājuši, bet "Dinamo" kā klubs joprojām ir. Skaidrs, ka tāda situācija kā šodien būs ilgi, ilgi. Pie tādas normālā kārtībā sports nevarēs tik ātri atgriezties. Ko mēs domāsim par to, kas būs pēc pusgada… Neceļas prāts tam pievērst uzmanību. Kur var būt vēl bēdīgāka situācija!? Tagad Savickis vēl domās par hokeja attīstību un "Dinamo"," uz jautājuma aktualitātes trūkumu norāda funkcionārs.

Vēl pagājušās nedēļas ceturtdienā "Sport Express" žurnālists Aleksejs Ševčenko minēja, ka Rīgas "Dinamo" nākamajā sezonā par savu mājvietu varētu izvēlēties Maskavu. Savickis šādu iespēju noliedza, pieminot, ka nevēlas, lai diskusijās par sportu vēsture tiktu sagrozīta nelabvēlīgā veidā. Funkcionārs gan piesauc dažus risinājumus "Dinamo" kluba nākotnei.

"Protams, ka nāk visādi priekšlikumi par Eirolīgu, par spēlēšanu Latvijā vai Igaunijā. Es saku: "Paldies, mīļie kungi! Es lieku visu uz pauzes.""

Savickis no 2010. gada pārstāvēja arī KHL Direktoru padomi, kura pirms katras čempionāta sezonas tika ievēlēta uz vienu gadu. Funkcionārs apstiprināja, ka viņš tagad arī izstājies no šīs padomes. KHL šo informāciju apstiprināja, norādot, ka Savickis 28. februārī nosūtījis līgas vadībai vēstuli, kurā lūdzis izslēgt sevi no padomes.

"Dinamo" kluba padomes priekšsēdētājs vēlējās arī atgādināt par komandas vēsturi, pieminot veiksmīgākos vienības laikus, kad uz spēlēm vairs neesot bijušas pieejamas biļetes. Tāpat viņš atgādināja par valsts prezidenta Valda Zatlera dāvināto "Dinamo" kreklu Vladimiram Putinam.

"Ne jau es pēc savas vēlmes sāku projektu Rīgas "Dinamo" KHL čempionātā," min Savickis. "Pie manis vērsās pēc palīdzības. Man bija liels gandarījums palīdzēt Latvijas hokejam. Nesaprotu, kāpēc neviens man negrib par to paldies pateikt."

"Tas projekts bija tik foršs, it sevišķi sākumā un tā vidusdalā. Beigās zināmu apstākļu dēļ negāja tik gludi. Latvijā tas projekts bija ļoti nozīmīgs, interesants un tautai radīja tik daudz emociju. Man negribētos to uzreiz nosvītrot un aizmirst. Vienam otram, kurš nesaprot dzīvi, protams, to gribas," noslēgumā atzina Savickis, kuru nomāc šaubas, ka notikumi ap "Dinamo" tiks aizmirsti.

Rīgas "Dinamo" komanda tika atjaunota pirms 2008./2009. gada sezonas, un KHL čempionātā piedalījusies jau 14 sezonas. Iepriekšējo reizi Gagarina kausā rīdzinieki spēlēja 2014. gada pavasarī, bet pēdējās desmit sezonās tikai reizi spēlējusi "play-off".

"Dinamo" vienība pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina uzsāktā kara pret Ukrainu kādu laiku vilcinājās par savu nostāju, tomēr ceturtajā iebrukuma dienā paziņoja par izstāšanos no KHL, nekonkrēti atsaucoties uz "militāru un humānu krīzi", bet skaidri nenosodot Krievijas un tās diktatora Putina darbības.