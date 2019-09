Znaroks par Hārtlija nerrošanu: tas žurnālists neko smagāku par pildspalvu rokās nav turējis

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) kluba Maskavas "Spartak" kolorītais treneris Oļegs Znaroks pēc Omskas "Avangard" trenera Boba Hārtlija nerrošanas preses konferencē norādīja, ka stāstu "uzpūtis" viens žurnālists, kuram arī veltīja kritiskus vārdus.

Šonedēļ Mārtiņa Karsuma un Kaspara Daugaviņa pārstāvētā "Spartak", kuru vada Znaroks un Harijs Vītoliņš, mājās ar 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1) pagarinājumā piekāpās Latvijas izlases trenera Hārtlija trenētajai Gagarina kausa finālistei Omskas "Avangard".

Preses konferencē Hārtlijs sev ierastā manierē gari un plaši stāstīja par aizvadīto maču un pauda savu viedokli par notikumiem laukumā, bet vienmēr īsi un kodolīgi runājošais Znaroks vienā brīdī ar rokām rādīja, ka "Avangard" treneris jau aizrāvies ar runāšanu (video redzams no 1:50 minūtes).



Pēc nākamās spēles, kurā "Spartak" ar 5:1 pieveica Rīgas "Dinamo", Znaroks klāstīja, ka sensāciju no nekā "uzpūtis" žurnālists.

"Kaut kāds cirks, johaidī. Žurnālists man rādīja, lai es vairāk runāju. Es viņam atbildēju, lai pats vairāk runā. Apmainījās ar žestiem. Un jums izskatījās, ka ir "bla, bla bla". Saprotiet? Un to sauc par žurnālista profesionālismu. Tas, kurš to uzrakstīja. Viņš taču normāli nemāk rakstīt. Nezinu, ko viņš vispār dzīvē darījis. Laikam neko smagāku par pildspalvu rokās nav turējis. Un vispār, kā viņš te iekļuva? Te ir ļoti daudz tādu, kā viņš. Mani tas regulāri kaitina, jo ir profesionāļi un ir lūk šādi dezinformatori," sev raksturīgajā stilā sacīja Znaroks. "Neesmu vairs tajā vecumā, lai viņam ko izdarītu. Ja būtu man gadi 20 vai nedaudz vairāk, vienkārši savādāk ko izdarītu. Bet tagad kāda jēga? Ko no muļķīša ņemsi? Nodos analīzes, bet ne tajā burciņā iečurās."