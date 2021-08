Čakšs pēc neveiksmes spriež par starta numuru: vakar to uzzināju un nedaudz sabijos

Latvijas vadošais vīriešu šķēpmetējs Gatis Čakšs nav pārliecināts, kāpēc viņam nesanāca starts Tokijas olimpiskajās spēlēs, tomēr neslēpj, ka nav juties ērti, savā kvalifikācijas grupā startējot kā pēdējais, sarunā ar Latvijas žurnālistiem atzina sportists.

Ziņots, ka Čakšs trešdien uzrādīja pieticīgu rezultātu, ar 78,73 metru tālu raidījumu ieņemot 18. pozīciju šķēpmešanas kvalifikācijas sacensībās. Sportists pēc debijas olimpiskajās spēlēs neslēpa vilšanos, bet nezināja, kāpēc viņam īsti nav padevies neviens no trim metieniem.

"Jutos labi. Visu pilnībā ievēroju – ēdu pareizi, gāju gulēt. Varbūt tomēr kaut kas jādara nepareizi, un tad būs citādāk. Tiešām nezinu."

Sacensības vieglatlēts uzsāka ar neieskaitītu mēģinājumu, pēc kura sekoja 78,73 un 78,02 metru tāli raidījumi, ar kuriem viņš sākotnēji ieņēma desmito vietu A kvalifikācijas grupā: "Protams, ka pēc pirmā metiena biju satraucies. Jau runājām ar treneri, ka pirmajā ir jāmet. Zinājām, ka to varam. Bet... (nopūšas)."

Sportistam no Līvāniem tika vaicāts, kādus ieteikumus sniedzis treneris Andrejs Vaivads. Sportists sacensību laikā piegāja pie tribīnēm, lai ar speciālistu aprunātos: "Viņš prasīja, kas notiek. Pats zināju, ka kaut kas nav labi. Domāju, ka pajautāšu un varbūt kaut kā "sariktēsim". Sacensībās jau neko nevari vairs izmainīt. Tam trenējies esi visu gadu. Vienkārši jāmet."

Čakšs kvalifikācijā pārstāvēja A grupu, kurā viņam tika atvēlēts pēdējais, 16. kārtas numurs. Tas nozīmēja, ka vispirms katru attiecīgo mēģinājumu izpilda pārējie 15 grupas pārstāvji, bet Čakšam jāmet pēdējam.

"Bija ļoti grūti. Gribas ātrāk izmest. Sen jau esi iesildījies, tad praktiski jāgaida vairākas minūtes līdz tiec pie savas kārtas. Tas šķiet bezgalīgi ilgi, un nesaproti, kad ir kas. Tieši tas pats bija iesildīšanās laikā – arī tad man bija jāgaida sava pēdējā kārta."

"Jau vakar, kā izdzirdēju, ka esmu pats pēdējais, no vienas puses nedaudz sabijos. Centos to izlaist ārā no galvas, lai man tas netraucē," atzina sportists.

26 gadus vecajam sportistam šī bija olimpiskā debija. 2019. gada pasaules čempionātā viņš ierindojās 21. vietā, bet šogad uzrādīja karjeras labāko rezultātu, ar lielisku personisko rekordu (87,57) vairs atpaliekot vien no Latvijas rekordista Vadima Vasiļevska (90,73 metri). Vieglatlēts pēc neveiksmīgā starta netaisās plinti mest krūmos un vēlas piedalīties 2024. gada spēlēs Parīzē.

"Protams, ka es centīšos, cerēšu [startēt Parīzē]. Jo ilgāk pārdzīvošu, nekur tālāk neteikšu. Sporta veidu es mīlu. Jādara!"

Jau ziņots, ka sieviešu sacensībās finālu sasniedza Madara Palameika, kamēr kvalifikācijas barjeru nepārvarēja Līna Mūze un Anete Kociņa.