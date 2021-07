Latvijas 3x3 basketbolisti ar negaidītu zaudējumu apgrūtina sev situāciju apakšgrupā

Latvijas 3x3 basketbola izlase (Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis, Nauris Miezis) pirmdienas vakarā Tokijā piekāpās arī Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) komandai. Dienas pirmajā pusē latvieši zaudēja saviem galvenajiem konkurentiem Tokijas olimpiskajās spēlēs Serbijas izlasei.

Latvijas izlase pretiniekiem no Krievijas zaudēja ar rezultātu 15:19, piedzīvojot trešo zaudējumu sešās spēlēs.

Latvieši ar trim uzvarām sešās spēlēs ieņem piekto vietu grupā, bet otrdien aizvadīs pēdējo apakšgrupas spēli ar Nīderlandes valstsvienību, kas noteiks Latvijas 3x3 basketbola izlases vietu apakšgrupā.

Spēle ar KOK vienību iesākās ļoti smagnēji, laukumā notiekot vairāk cīņas epizodēm nekā plūstošam basketbolam. Divi sekmīgi Naura Mieža caurgājieni mazliet atsvaidzināja spēli, bet Kirills Pisklovs un Staņislavs Šarovs realizēja tālmetienus (5:6).

Miezis un Čavars tika pie vēl dažiem punktiem soda laukumā, tomēr šādas epizodes bija retums, salīdzinot ar krietnu daudzumu pietiekami samocītu uzbrukumu. Svarīgā situācijā tālmetienu atkal trāpīja Šarovs (9:11). Savukārt brīdī, kad beidzot kādu tālmetienu trāpīja latvieši (izcēlās Lasmanis un Čavars), īsā laika sprīdī divus divpunktniekus realizēja arī Aleksandrs Zujevs (13:16).

Spēles izskaņā labu brīdi uz tablo "iestrēga" rezultāts 14:17. Latvijas basketbolisti netrāpīja virkni tālmetienu, bet beigās jau bija spiesti pārkāpt noteikumus, izmisīgi cenšoties izraut uzvaru. Tas gan nesanāca, KOK komandai ar prieka izsaucieniem atzīmējot negaidītu panākumu.

Latvijas izlases labā sešus punktus guva Lasmanis, četrus punktus sakrāja Miezis, trīs punkti bija Čavara kontā, bet divus punktus guva Krūmiņš. Pretinieku rindās ar septiņiem punktiem rezultatīvākais bija Zujevs. Latvijas valstsvienība sagrāba 23 atlēkušās bumbas, kamēr pretinieki tika vien pie 13 bumbām. Taču latvieši trāpīja tikai divus no 13 tālmetieniem, kamēr KOK vienība realizēja sešus no 16 trīspunktniekiem.

Pirmajā vietā grupā ir Serbijas izlase (6-0), tai seko Nīderlandes valstsvienība (4-2), kas pēc Latvijas un KOK komandu cīņas pieveica Poliju (7. vieta, 2-4). Savukārt ar uzvaru un zaudējumu attiecību 3-3 trešajā vietā ir Beļģijas izlase, bet ceturtajā pozīcijā atrodas KOK komanda.

Zaudējumus piedzīvojot Beļģijai (pret Poliju) un KOK vienība (pret Serbiju), Latvijas izlase ar uzvaru var izraut otro vietu apakšgrupā. Taču iespējams arī scenārijs, kur uzvara neļaus pakāpties augstāk par piekto pozīciju. Liela nozīme visās spēlēs būs komandu gūtajiem punktiem, kas ir nākamais komandu secības noteicējs pēc savstarpējām spēlēm.

Latvijas valstsvienība pirmajā dienas spēlē ar rezultātu 16:22 piekāpās Serbijas izlasei, pretiniekiem izcīnot sesto uzvaru sešās spēlēs.

Spēles pirmās divas minūtes prasīja daudz laiku, abām komandām cīņā par pozīciju sakrājot pa četrām piezīmēm. Kārļa Lasmaņa pieci punkti ļāva Latvijai atrasties vadībā, bet Nauris Miezis piebalsoja ar diviem tālmetieniem pēc kārtas, panākot rezultātu 9:7.

Tomēr tūlīt pēc tam Miezis un Čavars nopelnīja Latvijas izlases sesto un septīto piezīmi, sasniedzot noteikumu pārkāpumu robežu. To meistarīgi izmantoja Dejans Majstorovičs, kurš panāca vadību pretiniekiem (11:12). Trīs punktus pēc kārtas guva Čavars un veiksmīgi pretkustību izmantoja Krūmiņš, latviešiem turoties līdzi Serbijas izlasei, kas savā labā izmantoja latviešu sakrātās piezīmes (15:16).

Spēles galotnē Aleksandrs Ratkovs turpināja Majstoroviča iesākto, arī tiekot pie diviem soda metieniem, no kuriem viņš realizēja vienu (15:18). Savukārt spēli ar diviem tālmetieniem – vienu no kuriem radīja Latvijas kļūda aizsardzībā – noslēdza Majstorovičs.

Latvijas izlases labā pa pieciem punktiem guva Miezis, Lasmanis un Čavars, bet Krūmiņa kontā viens punkts. Uzvarētāju rindās 11 punktus sakrāja Majstorovičs, bet ar pieciem punktiem atzīmējās 3x3 basketbola leģenda Dušans Buluts. Serbijas izlase piecus no sešiem punktiem guva ar īpaši svarīgiem soda metieniem.

3x3 basketbola turnīra sacensībās piedalās astoņas komandas, kuras katra izspēlēs spēli ar katru. Labākās divas vienības uzreiz nodrošinās vietu pusfinālā, bet trešā līdz sestā labākā komanda dalību turnīrā turpinās no ceturtdaļfināla.

Ziņots, ka Latvijas izlase svētdien divās sarežģītās spēlēs pierādīja savu pārākumu pār Ķīnas un Japānas valstsvienībām.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēļu teksta tiešraidi.

Tokijas olimpisko spēļu 3x3 basketbola turnīrs: 5. un 6. spēle

Latvija – KOK 15:19. Latvijas izlase piedzīvo negaidītu zaudējumuMiezis gūst vienu punktu, bet no zaudējuma tomēr nesanāk izglābties.

Latvieši vēlreiz apstrīd strīdīgu autu. Rezultāts joprojām 14:17, atlikušas vēl 12,2 sekundes. Tiesnešu lēmums noteiks spēles likteni. Bumba Latvijas komandai!

Lasmanis netrāpa tālmetienu pēc aizsega. Vēl tikai 18,9 sekundes un bumba pretiniekiem. Situācija nav labvēlīga.

Karpenkovs gūst punktu, bet pirms tam nostaigā! 28 sekundes atlikušas, -3.

Lasmanis aizraujas ar individuālu spēli, it kā apspēlē pretinieku, tomēr atkāpjas uz tālmetienu, kas nepavisam nesanāk. Mazāk nekā minūte atlikusi.

35,8 sekundes līdz spēles beigām Latvijas izlase pieprasa atkārtojumu. Bumba pēc piespēles Krūmiņam it kā izgāja ārā no laukuma no jelgavnieka rokām. Ļoti grūti gan saskatīt, kurš patiešām pēdējais piedūra pirkstu. Bumba paliek KOK komandai.

Latvija – KOK 14:17Abas komandas gūst pa punktam no groza apakšas, bet tam atkal seko daudz cīņas abu komandu starpā. Latvieši nerealizē trīs tālmetienus... Spēlē vēl 1:12 minūte.

Latvija – KOK 13:16Zujevs - Čavars - Zujevs. Triju tālmetienu sērija. Latvijas izlasei gan ļoti nevajadīga.

Latvija – KOK 11:12Zujevs ļoti agresīvā caurgājienā jau panāk +3 pretiniekiem. Lasmanis realizē sarežģītu tālmetienu pēc dribla! Tas bija ļoti vajadzīgs...

Latvija – KOK 9:11Miezis gan nostrādā aizsardzībā, gan ar Lasmani tiek pie viegla metiena. Viss darbs aiziet "vējā", kad Šarovs trāpa pēkšņu tālmetienu. Vēl trīs minūtes...

Latvija – KOK 8:9Vēl viens tālmetiens Pisklovam. KOK komanda jau realizējusi trīs tālmetienus. Latviešiem visi pieci bijuši neprecīzi... Krūmiņa kārtējie centieni groza apakšā dod vienu punktu.

Latvija – KOK 7:7Negaidīts "slam dunk" Čavara izpildījumā! Vēl viens caurgājiens dod rezultātu Latvijas izlasei.

Latvija – KOK 6:7Lasmanis atrod Miezi groza apakšā! Tieši atlētiskie gājieni uz groza apakšu pagaidām devuši rezultātu. Karpenkovs gan atbild ar punktu "postā".

Latvija – KOK 5:6Lasmanis un Karpenkovs apmainās ar sarežģītiem pustālajiem, bet Šarovs tūlīt pat ļauj krieviem arī panākt vadību.

Krūmiņam pāris neveiksmīgi metieni soda laukumā. Šarovam "klusais" tālmetiens. Komandas brīžiem cīnās pašas ar sevi uzbrukumā.

Latvija – KOK 4:4Naura Mieža caurgājieni mazliet atsvaidzinājuši spēli. Viņam sanācis gūt divus punktus. Tiesa, tālmetienu realizēja Kirills Pisklovs.

Latvija – KOK 2:2Lasmaņa metiens pēc Krūmiņa piespēles ļauj izlīdzināt rezultātu. Ciešā aizsardzība pagaidām nosaka spēles toni.

Latvija – KOK 1:2Daudz cīņas, maz basketbola. Pirmās divas minūtes bijušas nerezultatīvas. Šarova tālmetiens ļauj pretiniekiem izvirzīties vadībā.

Latvija – KOK 1:0Lasmanis atklāj rezultātu caurgājienā pret masīvo Iļju Karpenkovu. Jācenšas izmantot viņa trūkumi. Skaidrs, ka arī krievi meklēs viņu. Karpenkovs "postā" izprovocē piezīmi pret Krūmiņu.

Latvija – KOK. Spēle sākusies!

Abas izlases dodas laukumā!

Ar Latvijas un KOK vienību spēli pulksten 16.00 arī tiks uzslēgts noslēdzošais spēļu klāsts šovakar. Spēli tūlīt pēc tam aizvadīs arī Nīderlandes un Polijas izlases. Šim mačam arī būs vērts pasekot līdzi.

KOK basketbolisti pagaidām spējuši uzvarēt vien Ķīnas un Japānas vienības. Latvijas izlase no komandu spēku samēra viedokļa arī nevar pieļauties vaļības šajā spēlē.

No Latvijas perspektīvas viss ir pietiekami skaidrs. Jāuzvar gan KOK vienība, gan otrdien Nīderlande, lai nodrošinātu vietu pusfinālā. Teorētiskas iespējas saglabātu arī zaudējums, bet tas noteikti sniegu šaubas par Latvijas izlases sniegumu šajā turnīrā.

Pēdējā rīta spēle vēl vairāk izmainījusi situāciju apakšgrupā. Ķīnas uzvara pār Poliju praktiski atņēmusi iespēju poļiem tikt labāko divniekā.Turnīra tabula1. Serbija 6-02. Beļģija 3-33. Latvija 3-24. Nīderlande 3-25. Polija 2-36. KOK 2-37. Ķīna 2-48. Japāna 1-5

Latvija – Serbija 16:22. Latvijas izlase zaudē SerbijaiPrecīzs Majstoroviča metiens nostāda latviešus neapskaužamā situācijā. Nevajadzīga palīdzība, par kuru ļoti nikns ir Miezi, ļauj Majstorovičam arī noslēgt spēli ar vēl vienu metienu no distances.

Latvija – Serbija 15:18Pāris neveiksmīgas cīņas epizodes. Ratkovs gūst punktu, bet pēc tam tiek pie diviem soda metieniem. Viņš realizē tikai vienu. Taču latviešiem jau ir deviņas piezīmes.

Latviešiem īsā laika sprīdī trīs neveiksmīgas situācijas uzbrukumā, kur bumba pazaudēta gan "strīda" situācijā, gan pēc it kā veiktas spēles ar kāju.

Latvija – Serbija 15:16Krūmiņš uz pretkustību tiek pie viena punkta, bet Miezis pēc tam "noslāpē" Bulutu, kurš pārkāpj noteikumus uzbrukumā. Serbiem sešas piezīmes.

Latvija – Serbija 14:16Teicama Mieža piespēle palīdz Čavaram samazināt deficītu. Uz brīdi tas jau bija -3, lielākais šajā spēlē.

Latvija – Serbija 13:15Majstorovičs serbu gaumē ietriecas Lasmanī, un cīņā par pozīciju izprovocē viņu uz sodu. Pretinieks realizē abus soda metienus.

Latviešiem sanācis dažas reizes pēc kārtas izcili nospēlēt aizsardzībā. Tas jāizmanto!

Latvija – Serbija 13:13Majstorovičs un Čavars apmainās ar viltībām soda laukumā. Kapteinis pēc tam ielido pēc atlēkušās un gūst vēl vienu punktu! Atlikušas 4:28 minūtes.

Latvija – Serbija 11:12Čavars gūst punktu no groza apakšas, taču pēc tam neveiksmīgi notriec Majstoroviču divpunktnieka laikā. Septītā piezīme latviešiem, serbs realizē soda metienus. Serbijas izlasei šobrīd piecas piezīmes. Viņi sen nav pārkāpuši noteikumus.

Latvija – Serbija 10:10Majstorovičs sarežģīts tālmetiens, bet Vasičam viegls metiens no groza apakšas, jo jāsāk vairīties no septītās piezīmes, kas dod pretiniekiem divus soda metienus. Miezis tūlīt pat izlīdzina rezultātu pēc caurgājiena, serbi palūdz video atkārtojumu, bet tiesneši atzīst, ka latvietis bija izgājis ārpus trīspunktu līnijas.

Latvija – Serbija 9:7Miezis uzreiz trāpa vēl vienu divpunktnieku! Tūlīt pēc tam gan viņš nopelna sesto piezīmi komandai. Abas vienības agresīvi cīnās par pozīciju pie katra aizsega. Tas rada daudz noteikumu pārkāpumus.

Latvija – Serbija 7:6Buluts ar tālmetienu izvirza vadībā serbus, bet Miezis uzreiz atbild ar to pašu. Viņam arī atlētisks bloķēts metiens!

Latvija – Serbija 5:4Vasičs izlīdzina rezultātu, bet Lasmanis atbild ar jau piekto punktu šodien! Sarežģīts pustālais ventspilnieka izpildījumā. Abām komandām pēc divām minūtēm pa četrām piezīmēm. Saraustīta spēle.

Latvija – Serbija 4:3Vienu punktu gūst Ratkovs, bet pēc tam Latvija neļauj serbiem 12 sekunžu laikā tikt pie metiena. Vēl nav pagājušas divas minūtes.

Latvija – Serbija 4:2Lasmanim veiksmīgs 1+1 gājiens. Serbiem jau trešā piezīme. Ļoti daudz svilpju un kontakta. Abas vienības ir gatavas ārkārtīgi cieši spēlēt aizsardzībā.

Latvija – Serbija 2:2Lasmanis tiek pie brīva tālmetiena un atklāj rezultātu! Latvieši izcili nospēlē aizsardzībā, mainoties pie katra aizsega, bet Buluts trāpa divpunktnieku kritienā prom no groza. Pret japāņiem par to varēja sūkstīties, bet tagad jārēķinās, ka serbs šādus metienus regulāri trāpa.

Latvija – Serbija. Spēle sākusies!

Laukumā nāk Latvijas izlase!

KOK izcīna uzvaru ar 19:16. Viņi guvuši otro uzvaru piecās spēlēs, saglabā sesto vietu grupā, un var sākt domāt par vakarā gaidāmo spēli pret Latvijas izlasi.

Šobrīd sīvu cīņu aizvada Japānas un Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) komandas. Mazāk nekā divas minūtes palikušas, KOK vadībā ar 15:14.

Spēle sāksies pulksten 9.25, bet 16.00 jāaizvada priekšpēdējā grupu turnīra spēle pret Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) basketbolistiem.

Gadu laikā Latvijas 3x3 izlasei bijušas neskaitāmas spraigas cīņas ar "Novi Sad" vienības pārstāvjiem Dušanu Bulutu un Dejanu Majstoroviču. Tieši ap viņiem veidota Serbijas izlase, kur talkā nākuši Aleksandrs Ratkovs un Mihailo Vasičs.

Serbijas izlase šorīt jau pārliecinoši pārspēja Japānas basketbolistus (21:11), izcīnot piekto uzvaru piecās spēlēs. Latvijas izlase svētdien spraigā cīņā pret japāņiem (21:18) tika pie trešā panākuma četros mačos.

Tokijā pēc nedaudz mazāk kā 50 minūtēm tiksies 3x3 basketbola turnīra vīriešiem pirmo divu vietu īpašnieces. Jau pirms turnīra bija paredzams, ka tieši Latvija un Serbija varētu sadalīt zelta medaļas. Vispirms gan jātiekas grupu turnīra spēlē.