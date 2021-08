Neretniekam olimpiskajā finālā trīs nepārvarēti šķēršļi un vieta ārpus TOP 20

Olimpisko spēļu debitants Kristaps Neretnieks un zirgs "Valour" trešdien piedalījās Tokijas olimpisko spēļu konkūra disciplīnas finālā, ar 13 soda punktiem ieņemot 23. pozīciju.

Limbažnieks distanci veica 88,75 sekundēs, par trīs šķēršļu nepārvarēšanu un neiekļaušanos laika limitā (88 sekundes) nopelnot 13 soda punktus. Viņš bija viens no četriem jātniekiem ar šādu soda punktu skaitu, starp viņiem uzrādot trešo ātrāko laiku.

Finālsacensībās startēja 30 sportisti, kuriem nācās pievarēt jau krietni sarežģītāku maršrutu. Vietu finālā viņi nopelnīja otrdien aizvadītajās kvalifikācijas sacensībās, kurās piedalījās 73 jātnieki. Neretnieks tajās bija viens no 25 sportistiem, kurš startēja bez kļūdām, finišējot 20. pozīcijā.

Neretnieks ar "Valour" kvalifikācijas sacensības aizvadīja bez kļūdām, sportistam jau tad izņemot īsus pagriezienus, lai spēcīgais zirgs neuzņemtu pārāk lielu ātrumu.

Tas līdz galam nesanāca finālā. Neretnieks ar "Valour" negaidīti apgāza jau otro barjeru, bet tad uzsāka pietiekami precīzu maršruta nogriezni. Problēmas gan sagādāja divu lēcienu sistēma. Neretnieks apzināti izņēma īsu pagriezienu, lai "Valour" pārāk neieskrietos, taču otrajam šķērslim spēcīgais zirgs tāpat piejāja pārāk tuvu, pēc tam notriecot vienu šķērsli.

Tam gan sekoja precīzi pievarēti šķēršļi, "Valour" izcili izņemot triju lēcienu sistēmu, bet beigās tika pieļauta vēl viena kļūda. Papildu sods par neiekļaušanos laikā ļāva Neretniekam un "Valour" finišēt ar 13 soda punktiem.

Finālā seši jātnieki distanci pievarēja bez šķēršļiem. Starp viņiem bija trīs Zviedrijas sportisti, kuri kopā ar Japānas, Nīderlandes un Lielbritānijas jātniekiem atkārtotā startā noskaidroja medaļu ieguvējus.

Visi seši jātnieki parūpējās par ļoti aizraujošu finālu, atkal nepieļaujot ne kļūdu. Uzvaru izcīnīja Lielbritānijas sportists Bens Mērs un zirgs "Explosion W", otro vietu ieņēma zviedrs Peders Fredriksons ar "All In", bet pie bronzas tika Nīderlandes jātnieks Maikels van der Vlētens ar "Beauville Z".

Jāšanas sporta sacensības Tokijas spēlēs noslēgsies sestdien, kad sportisti piedalīsies komandu sacensību finālā.

Tokijas olimpiskās spēles: konkūra fināls jašanas sportā

Cerams, ka pēc trim gadiem atkārtoti varēsim vērot Kristapa Neretnieka startu olimpiskajās spēlēs, kas jau būtu viņa otrais starts lielajās pasaules sacensībās.

Van der Vlūtens izrauj trešo vietu! Tātad pirmajā vietā brits Mērs, otrā pozīcija zviedram Fredriksonam, bet labāko trijnieku noslēdz Nīderlandes sportists.

Fon Ekermanam neizdodas turpināt iesākto tendenci. Viņš ar 39,71 sekundēm piesakās uz bronzas medaļu. Pēdējais vārds piederēs Nīderlandes sportistam Maikelam van der Vlūtenam.

Gan Fukušima, gan Barjarda-Junsone aizvada arī finālu bez kļūdām. Zviedriete šobrīd vadībā (40,76 sekundes). Tautieti apsteidz Fredriksons, kurš finišē pēc 38,02 sekundēm. Katrs sportists uzlabo iepriekšējā rezultātu! Izcils sniegums labāko jātnieku izpildījumā! Tagad jau vadībā ir brits Bens Mērs!

Kvalifikācijas uzvarētājs Bens Mērs arī finālā maršrutu aizvada bez kļūdām. Tātad limbažnieks Kristaps Neretnieks olimpisko debiju 73 jātnieku konkurencē noslēdz 23. pozīcijā, bet zelta medaļu vēl sadalīs seši sportisti, starp kuriem ir trīs Zviedrijas pārstāvji.Bez Neretnieka vēl trīs jātnieki finišēja ar 13 soda punktiem. Savukārt seši sportisti sakrāja vairāk soda punktu un/vai vispār maršrutu nepabeidza.

Maikels van der Vlētens (Nīderlande) ar "Beauville Z" kļūst par piekto sportistu, kurš finišē distanci bez kļūdām. Turklāt viņš uzstādījis ātrāko laiku (85,31 sekundes) starp perfektu distanci aizvadījušajiem jātniekiem. Pēc 27 sportistu starta Neretnieks ir 20. vietā. Šķiet, ka vietu TOP 20 tomēr nesanāks izcīnīt.

Gregorijam Vatelē (Beļģija) ar "Nevados S" noteikti sāpīgi sagremot vienu nogāzto šķērsli. Jātnieks uzrādīja ļoti cienījamo laiku 84,26 sekundes. Neretnieks pēc 24 sportistu starta ir 17. vietā. Joprojām četri sportisti pretendē uz zelta medaļu.

Nils Bransels ar "Delux van T&L" beidzot startē, ārpus pareizā kārtas numura. Iespējams, redzam, kāpēc tas nenotika iepriekš. Zirgs iespītējas pie vienas no barjerām, un nevēlas turpināt trasi.

Arī Peders Fredriksons un "All In" pabeidz trasi bez kļūdām. Trīs no četriem sportistiem, kuri pabeiguši maršrutu "tīri", ir no Zviedrijas. Viņi par zeltu cīnīsies ar Daisuki Fukušimu (Japāna).

Žeroms Gerī un "Quell Homme de Hus" nespēj pārvarēt pēdējo šķērsli, zirgam to pat nepārlecot. Beļģijas sportists prātīgi mudina zirgu atkāpties, un pēc loka to pārvar ar otro mēģinājumu. Tas viņam maksāja papildu soda punktu, bet ar septiņiem punktiem kopā viņš tāpat pretendēs uz pietiekami labu vietu. Neretnieks 13. vietā pēc 20 sportistu starta.

Zviedrijas jātniekiem sanācis "atšifrēt" šo trasi. Malina Barjarda-Junsone arī piesakās pārlekšanai par zeltu, kļūstot par trešo sportisti, kura trasi veic bez kļūdām.Nikolass Delmote un Jurijs Mansurs arī apsteidz Neretnieks, bet distanci nepabeidz brits Harijs Čārlzs. Pagaidām nezināmu iemeslu dēļ trasē nedevās Nils Bransels. Pēc 18 sportistu starta Neretnieks ir 11. vietā.

Daisuke Fukušima (Japāna) ar "Chanyon" kļūst par otro sportistu, kurš distanci veic bez kļūdām. Laiks 87,57 sekundes viņu gan ierindo aiz fon Ekermana. Visi trīs nākamie jātnieki bijuši akurātāki nekā Neretnieks. Pēc 14 sportistu starta latvietis ir devītajā pozīcijā.

"Valour" apgāž jau otro barjeru, bet pēcāk Neretniekam sanāk aizvadīt diezgan precīzu maršrutu. Problēmas sagādā divu lēcienu sistēma. Neretnieks apzināti izņēma īsu pagriezienu, lai "Valour" pārāk neieskrietos, taču otrajam šķērslim spēcīgais zirgs tāpat piejāj pārāk tuvu.Tam seko precīzi pievarēti šķēršļi (tai skaitā triju lēcienu sistēma), bet beigās vēl viena kļūda. Papildu sods par neiekļaušanos laikā ļauj Neretniekam un "Valour" finišēt ar 13 soda punktiem pēc 88,75 sekundēm.Neretnieks šobrīd ieņem sesto vietu starp 11 jātniekiem.

Henriks fon Ekermans (Zviedrija) ar zirgu "King Edward" piesakās uz zeltu! 85,48 sekundēs paveikts maršruts, turklāt bez kļūdām! Tagad kārta Kristapam Neretniekam!

Japānas sportists Koki Saito ar "Chilensky" uzreiz ierindojas otrajā vietā ar pieciem soda punktiem. Nostartējuši septiņi jātnieki. Pēc trim konkurentiem laukumā dosies Neretnieks.

2012. gada bronzas medaļnieks Kians O'Konors distanci aizvada bez kļūdām, bet par 0,45 sekundēm ilgāk nekā atļauts. Tas viņam dod tikai vienu soda punktu, bet pagaidām izskatās, ka šis būs ļoti labs rezultāts. Īra sniegums arī pierāda, ka titulētie sportisti tomēr ir spējīgi sarežģīto trasi aizvadīt precīzi.

Mājinieks Eikenam Sato un zirgs "Saphyr Des Lacs" aizvada maršrutu 84,67 sekundēs, bet sapelna 16 soda punktus. Norvēģis Geirs Guliksens ar "Quatro" nogāž pa barjerai teju katrā šķērslī, un pēc 32 soda punktiem izstājas. No pieciem sportistiem divi nav pabeiguši distanci.

Mouda Zejada no Ēģiptes maršrutu ar "Galanthos SHK" aizvada ātri (86,63 sekundēs), bet ar astoņiem soda punktiem. Beats Mandli no Šveices ar "Dsarie" to vispār nepabeidz, jo bija jau sakrājis 12 soda punktus. Maršruts noteikti ir izveidots krietni sarežģītāks nekā vakar.

Sacensības sākušās ar Daniela Mīča startu. Jaunzēlandietis savāca 14 soda punktus, tostarp par neiekļaušanos laikā (88 sekundes). Viņš noteikti nefinišēs augstu.

Atgādināsim, ka jebkurš pilnībā nepārvarēts šķērslis dod soda punktus. Piemēram, vienas barjeras apgāšana ir četru punktu liels sods. Uzvaru var izcīnīt, finišējot visātrāk starp sportistiem, kuriem nav soda punktu. Sportisti tālāk tiek sarindoti pēc soda punktiem. Jātniekiem ar zirgu maršrutā jāsastopas ar 14 šķēršļiem, bet jāveic 18 lēcieni. Latvijas čempione Maira Leja vērtē šo trasi kā ļoti sarežģītu, jāšanas sporta pārstāve izsakās LTV ēterā. Leja otrdienas translācijā vērtēja, ka Neretnieka jaunais zirgs "Valour" ir ļoti spēcīgs. Sportists pārdomāti izpildījis pagriezienus, neļaujot zirgam pārāk ieskrieties. Tas daļēji kaitējis uzrādītajam laikam, bet ļāvis distanci veikt precīzi.

Sacensības sākas pulksten 13.00, bet Neretniekam piešķirts 11. starta numurs 30 jātnieku konkurencē. Jātnieki startē pretējā secībā, salīdzinot ar vakar uzrādītajiem rezultātiem. Proti, Neretnieks kvalifikācijā uzrādīja 20. labāko laiku.

To pašu paveica vēl 24 sportisti. Tā kā finālā bija vieta 30 jātniekiem, konkurence kvalifikācijā bija īpaši spraiga.

Neretnieks otrdien sagādāja ļoti patīkamu pārsteigumu, konkūra disciplīnā pārliecinoši kvalificējoties finālsacensībām. Latvijas sportists ar zirgu "Valour" šķēršļu pārvarēšanas distanci veica bez nevienas kļūdas, turklāt paveica to arī laikā (87,66 sekundēs), iekļaujoties 89 sekundēs. Šie abi fakti palīdzēja sportistam neizpelnīties nevienu soda punktu.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/neretnieks-pec-nekludigas-olimpiskas-debijas-ieklust-konkura-finala.d?id=53452989

Sveicināti visi Latvijas sporta līdzjutēji! Šodien mūs jau otro dienu pēc kārtas sagaida aizraujošas jāšanas sporta sacensības. Šāda frāze plašākai Latvijas publikai, visticamāk, sakāma pirmo reizi olimpisko spēļu vēsturē. Olimpiskais debitants Kristaps Neretnieks gan parūpējies par to, lai mēs vairāk pasekotu līdzi šim sporta veidam.