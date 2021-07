Tokijas olimpiskās spēles: Ostapenko/Sevastova – Peresa/Stosura. Teksta tiešraide

Latvijas tenisistes Jeļena Ostapenko un Anastasija Sevastova pēc zaudējumiem Tokijas olimpisko spēļu vienspēļu turnīrā lūkos gūt panākumu dubultspēlēs, spēkojoties ar austrālietēm Samantu Stosuru un Elenu Peresu.

Tokijas olimpiskās spēles: Ostapenko/Sevastova – Peresa/Stosura

Ostapenko/Sevastova – Peresa/Stosura 6-4, 0-4. Latvietes vēlreiz zaudē serves geimu. Stosura pirmajā izspēlē sita bumbiņu tīklā, tad Sevastova ar gremdi panāca 30:0 Latvijas duetam. Peresa lēcienā no gaisa izdarīja precīzu sitienu, bet Sevastovai pie tīkla neizdevās savaldīt bumbiņu (30:30). Dinamiskā izspēle noslēdzās ar Peresas neveiksmīgu sitienu no aizsardzības stājas, bet brīdi vēlāk Ostapenko netrāpīja laukumā sitienu no kreisās. Viņa ar sitienu no labās asā leņķī panāca rezultātu "vairāk", bet latvietes nespēja noslēgt geimu. Ostapenko uzskatīja, ka bumbiņa bija ārpus laukuma un neizdarīja spēcīgu sitienu, taču tiesneši viņai nepiekrita. Austrālietes to izmantoja un vēlreiz lauza latviešu servi.

Ostapenko/Sevastova – Peresa/Stosura 6-4, 0-3Peresas serves geimā Austrālijas duets izvirzījās vadībā ar 40:0, bet Ostapenko punktu atspēlēja ar dusmīgu uzbrukumu serves uzņemšanā. Taču atspēlēšanās latvietēm neizdevās.

Ostapenko/Sevastova – Peresa/Stosura 6-4, 0-2. Latvietes zaudē serves geimu.Sevastova sāka ar labu servi, tad Ostapenko nedaudz pavirši nospēlēja pie tīkla. Sevastova un Stosura apmainījās ar diagonāles sitieniem, līdz austrāliete izsita ārpus laukuma, tam sekoja auts Peresas izpildījumā. Nākamajā izspēlē Peresa "izcēla" sarežģītu bumbiņu un vēlāk guva punktu. Pēc Ostapenko kļūdas rezultāts kļuva 40:40, bet tad Stosura pie tīkla panāca breikbumbu austrālietēm. Ostapenko to atspēlēja, uzbrūkot pie tīkla, bet mirkli vēlāk viņai vēl divas neveiksmes.

Ostapenko/Sevastova – Peresa/Stosura 6-4, 0-1Ostapenko noreaģēja un izdarīja sitienu, bet Stosura aizblieza bumbiņu pāri laukumam. Peresa pie tīkla guva punktu austrālietēm, tad Sevastovai neizdevās uzbrukums no kreisās serves uzņemšanā. Pie tīkla Sevastova ar viltīgu sitienu izlīdzināja geima rezultātu (30:30), bet nākamajā epizodē viņai neizdevās trāpīt pa diagonāli. Stosura ar servi noslēdza geimu.

Pirmā seta statistika:

Ostapenko/Sevastova – Peresa/Stosura 6-4. Latvietes uzvar 1. setu.Stosura pavisam nedaudz izsita ārpus laukuma, uzņemot Ostapenko servi. Tad garākā izspēlē Peresa sita tīklā, tam sekoja laba serve, ko Stosura nespēja uzņemt. Noslēgumā Sevastova no gaisa trieca bumbiņu pretinieču laukumā.

Ostapenko/Sevastova – Peresa/Stosura 5-4Peresa divreiz lieliski nospēlēja pie tīkla, un arī turpinājumā Latvijas duets nespēja gūt punktus.

Ostapenko/Sevastova – Peresa/Stosura 5-3Sevastova geimu sāka ar divām ļoti veiksmīgām servēm, bet tad Stosurai izdevās uzbrukums serves uzņemšanā no labās. Tad Sevastova netika galā ar Peresas uzbrukumu no kreisās (30:30). Stosura neveiksmīgi nospēlēja uzņemšanā, bet noslēgumā to pašu izdarīja Peresa.

Ostapenko/Sevastova – Peresa/Stosura 4-3. Latvietes lauž pretinieču servi. Latvijas tenisistes Peresas serves geimā darbojās aktīvi un panāca pirmās divas breikbumbas spēlē. Stosura pie tīkla pirmo atspēlēja, bet noslēgumā Ostapenko precīzi uzbruka no labās.

Ostapenko/Sevastova – Peresa/Stosura 3-3Ostapenko serves geimā Latvijas duets izvirzījās vadībā ar 30:0, tomēr nākamos punktus uzvarēja austrālietes. Tad garā izspēlē Ostapenko izdarīja spēcīgus sitienu, Sevastova pie tīkla pamainīja spēles virzienu, līdz latvietes guva punktu. Noslēgumā Sevastova pie tīkla bija precīza.

Ostapenko/Sevastova – Peresa/Stosura 2-3Stosura ar servi panāca, ka austrālietes gūst punktu, bet otrajā izspēlē Peresa pie tīkla kļūdījās. Trešajā izspēlē bumbiņa zibenīgi lidoja pa kortu, līdz no Ostapenko nūjas atstāja laukumu. Peresai vēlreiz neizdevās spēle pie tīkla (30:30). Pirmajā garajā un aizraujošajā izspēlē punktu tomēr guva austrālietes, kad Peresa pie tīkla gremdēja bumbiņu. Noslēgumā Ostapenko neizdevās serves uzņemšana.

Ostapenko/Sevastova – Peresa/Stosura 2-2Sevastovas serves geimā latvietes ātri tika pie četriem punktiem pēc kārtas.

Ostapenko/Sevastova – Peresa/Stosura 1-2Peresas serves geimā latvietes palika "sausā".

Ostapenko/Sevastova – Peresa/Stosura 1-1Sevastova pie tīkla sita bumbiņu asā leņķī un guva punktu, turpinājumā Ostapenko guva divus punktus pēc kārtas. "Sausā" pretinieces atstāt neizdevās, kad Ostapenko sita pārāk spēcīgi un netrāpīja laukumā. Tam sekoja vēl viena epizode, kurā rīdziniece negaidīja, ka bumbiņa iekritīs laukumā, tomēr ar nākamo piegājienu izdevās noslēgt geimu.

Ostapenko/Sevastova – Peresa/Stosura 0-1Ostapenko pirmo punktu spēlē guva ar "sveces" sitienu, pārceļot bumbiņu pāri pretiniecēm. Tad Perese netrāpīja laukumā, atrodoties pie tīkla, bet trešajā izspēlē Sevastova no labās sita pāri laukumam. Turpinājumā Ostapenko serves uzņemšanā no kreisās neveiksmīgi sita pa diagonāli, tad neveiksme uzņemšanā arī Sevastovai (30:40). Ostapenko pēc tam apturēja pretinieču izrāvienu un no kreisās šoreiz precīzi uzņēma servi, trāpot uzbrukumu. Sevastova sita tīklā, bet Ostapenko serves uzņemšanā atkal guva punktu. Stosura trāpīja "eisu" un panāca rezultātu "vairāk", bet noslēgumā Ostapenko no neērtas pozīcijas bekhenda sitienu trāpīja tīklā.

Ostapenko/Sevastova – Peresa/Stosura. Spēle sākusies.Latvietes maču sāk ar serves uzņemšanu. Abas ir labā noskaņojumā un kortā iznāk smaidīgas.

Abu duetu tenisistes iznākušas kortā! Atliek tikai iesildīties un sākt spēli.

Portāls MVP vakar publicēja aprakstu par Ostapenko un Sevastovas izredzēm dubultspēļu turnīrā: "Tas nav noslēpums, ka abām ir, maigi izsakoties, vēsas attiecības, kā rezultātā viņas kopā spēlē faktiski tikai piespiedu kārtā jeb Latvijas izlases sastāvā. Līdz šim tas noticis tikai Billijas Džīnas Kingas kausā, bet tagad radusies arī īpaša olimpiskā iespēja. Kad Ostapenko un Sevastova 2018. gadā Billijas Džīnas Kingas kausa reģionālajā turnīrā Tallinā uzvarēja bez WTA līmeņa spēlētājām esošās Turcijas un Serbijas komandas, izlasē bija dzirdamas runas par lielām lietām – pretendēšanu uz "Grand Slam" tituliem. Kopš tā laika abas Latvijas tenisistes kopā spēlējušas četras reizes, zaudējot visās četrās spēlēs, kad bija jātiekas ar laba līmeņa duetiem."

Abām Latvijas tenisistēm šis mačs būs nopietns izaicinājums! Abas vienspēlēs aizvadīja vairāk nekā divu stundu ilgas cīņas 32 grādu pēc Celsija karstumā. Šajā pašā kortā vienspēlēs otrajā setā spēkus zaudēja Kazahstānas tenisiste Jaroslava Švedova, kura cīnījās ar austrālieti Ajlu Tomljanoviču. Viņai tika sniegta palīdzība, tomēr pabeigt maču kazahiete nespēja.

Tokijas olimpiskās spēles Latvijas tenisistēm Jeļenai Ostapenko un Anastasijai Sevastovai iesākušās ar sāpīgiem zaudējiemiem vienspēļu turnīrā, tomēr viņas var savu startu Tokijā pagarināt ar dubultspēlēm. Viņām pretiniekos Elena Peresa un Samanta Stosura.