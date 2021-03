Rastorgujevu var gan attaisnot, gan diskvalificēt uz diviem gadiem, saka Upenieks

Latvijas biatlonistu Andreju Rastorgujevu par dopinga kontroļu noteikumu pārkāpumiem var gan attaisnot, gan sodīt ar divu gadu diskvalifikāciju, portālam "Delfi" atklāja Latvijas Biatlona federācijas viceprezidents Guntars Upenieks.

Jau ziņots, ka Rastorgujevs 12 mēnešu laikā trīs reizes nav pareizi norādījis savu atrašanās vietu, lai dopinga kontrolieri varētu ierasties ņemt analīzes. Pagaidām viņš diskvalificēts uz izmeklēšanas laiku.

"Protams, ka bijām lietas kursā, ka Andrejam ir brīdinājumi. Vairākus mēnešus precizējām apstākļus, bet šodien kādas divas stundas pirms IBU paziņojuma mums atnāca ziņa, ka visi trīs pārkāpumi ir apstiprināti un piemērota pagaidu diskvalifikācija," skaidroja Upenieks. "Divu nedēļu laikā sportistam jāsniedz atbildes, tad noteiks datumu, kad lietu skatīs. Sliktākā scenārija gadījumā viņam draud divu gadu diskvalifikācija. Scenāriji var būt dažādi – gan pilnībā attaisnots, gan divu gadu diskvalifikācija. Vairākus mēnešus notika sarakstes starp IBU un sportistu, un mēs zinām Andreja skaidrojumus par šīm neprecīzi norādītām vietām. Tā kā IBU detalizētāk nekomentē, mēs arī detaļas nekomentēsim šajā lietā.

Savukārt Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) juridiskā dienesta vadītājs Raitis Keselis skaidroja, ka situācija nevienā gadījumā nav viennozīmīga un vienkārša.

"LOK grūti kaut ko komentēt šobrīd. Neesam procesa virzītājs, to dara IBU atsevišķa nodaļa. Līdz šī mēneša pēdējiem datumiem, kad būs gala lēmums, no mūsu puses izsvērtas reakcijas nevar būt. Ņemam vērā pieejamo informāciju, ka ir pieņemta pagaidu atstādināšana no sacensībām, kas ir daļa no izmeklēšanas. Rūpīgi monitorējam situāciju. Ceram uz sekmīgu atrisinājumu vai vismaz precīzākas informācijas pieejamību," teica Keselis. "Situācija nevienā gadījumā nav viennozīmīga un vienkārša. Jāņem vērā gan sportista intereses, gan sporta integritātes jautājumu. Zinām, ka nav dopinga pārkāpums, bet gan kodeksa pārkāpums attiecībā uz pieejamību dopinga kontrolieriem. Jāatzīst, ka visi sportisti ir tikai cilvēki, jo reizēm kļūdas gadās. Ceru, ka tās ir kļūdas, nevis ļaunprātīga darbība. Ceram, ka situācija drīzumā noskaidrosies un tad jau izdarīsim secinājumus atkarībā no tā, kāds būs lietas iznākums."