Martina Dukura trenētais brits Vaiats izcīna uzvaru PK pirmajā posmā

Markuss Vaiats no Lielbritānijas skeletona izlases, kurā strādā Latvijas titulētais braucējs Martins Dukurs, ceturtdien Vistleras trasē Kanādā izcīnīja uzvaru Pasaules kausa pirmajā posmā.

Vaiats bija otrais pēc pirmā brauciena, par divām sekundēm simtdaļām zaudējot savam komandas biedram Metam Vestonam. Tiesa, otrajā braucienā Vestons sasniedza vien sesto rezultātu finišā, kā dēļ atkāpās uz trešo pozīciju.

Vaiatam nieka vienu sekundes simtdaļu zaudēja Dienvidkorejas skeletonists Sungi Džuns, kurš otrajā braucienā uzstādīju identisku finiša laiku kā brits. Vestons uzvarētājam zaudēja 0,66 sekundes un otrajā braucienā ar savu tautieti sasniedza jaunus rekordus startā - 4,46 sekundes.

Trīs sekundes simtdaļas aiz pirmā trijnieka palika vācietis Aksels Jungks.

Martins Dukurs šogad nolēma likt punktu karjerai, bet viņa brālis Tomass Dukurs sezonas sākumā nestartēs Pasaules kausa apritē.

Plānots, ka līdz jaunajam gadam ledus trašu sportisti Pasaules kausa posmus aizvadīs tikai Ziemeļamerikā. Sezonas sākums ir Vistlerā, Kanādā, no 22. līdz 27.novembrim, bet nedēļu vēlāk plānots posms Pārksitijā, ASV. Savukārt no 11. līdz 18.decembrim iecerēts posms citā ASV trasē Leikplesidā.

Pēc tam sportisti dosies uz Eiropu, kur pēc 2023.gada sagaidīšanas no 3. līdz 8.janvārim cīnīsies Vinterbergas trasē, Vācijā. Nākamie divi posmi plānoti Altenbergā, Vācijā, no 10. līdz 15.janvārim un no 17. līdz 22.janvārim. Pēc tam no 24.janvāra līdz 5.februārim plānots pasaules čempionāts Sanktmoricā, Šveicē, bet pirms došanās uz Siguldu bobslejisti un skeletonisti piestās Austrijas trasē Insbrukā, kas posmu uzņems no 7. līdz 12.februārim.

Sezonas noslēgums plānots no 12. līdz 19.februārim Siguldā.