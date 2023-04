Mērķis – Milāna. Latviešu skeletoniste olimpiskos sapņus īstenos zem Igaunijas karoga

Pagājušajā rudenī negaidīta bija ziņa, ka viena no labākajām Latvijas skeletonistēm Dārta Zunte izvēlējusies sacensībās turpmāk pārstāvēt Igauniju. Lēmums neesot bijis viegls, taču igauņi piedāvājuši skaidrību par nākotni un uzņēmuši latvieti atplestām rokām. Zunte nu raksta Igaunijas skeletona vēsturi, ar nākamo sezonu viņa kļūs par pirmo šīs valsts pārstāvi, kas piedalījusies Pasaules kausā, taču valcēnietes mērķis ir tālejošs – 2026 gada olimpiskās spēles Milānā un Kortinā d'Ampeco.

Vēl 2020. gada februārī tobrīd tikai 19 gadus vecā Zunte, startējot Latvijas karoga krāsās, debitēja pasaules čempionātā, bet gadu vēlāk viņa pirmo reizi startēja arī Pasaules kausā. Neilgu brīdi vēlāk sekoja arī sestā vieta pasaules junioru čempionātā. Jūtams rezultātu progress šo pāris gadu laikā gan nav sekojis. Divi starti Pasaules kausā toreiz 2021. gada janvārī arī palikuši līdz šim vienīgie šajā līmenī, taču nākamajā sezonā viņa tajā atgriezīsies – jau kā Igaunijas sportiste.

Ģimenei dziļas saknes Igaunijā



Igaunijā nav plašas renes sporta veidu tradīcijas – tā par Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) biedru kļuva vien pērn, un Zunte pagājušajā sezonā bija vienīgā, kura šo valsti pārstāvēja starptautiskās sacensībās. Viņai jau šobrīd ir divas pases – Latvijas un Igaunijas, ko ieguva, pateicoties savam ģimenes kokam. Dārtas vectēvs ir igaunis no Tallinas, un viņas mamma ir pa pusei igauniete un latviete, turklāt arī ar Igaunijas pilsonību kabatā. Tieši tāpēc to diezgan veikli varēja iegūt arī skeletoniste. Vienkārši cilvēkam no malas pie tās tikt būtu ļoti sarežģīti, spriež Zunte