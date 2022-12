Visiem Latvijas kamaniņu braucējiem Pārksitijā izdodas kvalificēties Pasaules kausam

Latvijas kamaniņu braucējas Sigita Bērziņa un Kendija Aparjode (attēlā) ceturtdien Pārksitijā, ASV, izcīnīja sesto un septīto vietu Nāciju kausā, kvalificēdamās pamatsacensībām, tāpat kā to iespēja divnieks Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, kuri bija trešie četru ekipāžu konkurencē.

Uzvaru Nāciju kausā svinēja ASV kamaniņu braucēja Britnija Arndta. Latvijas trenera Kaspara Dumpja audzēkne savu mājas trasi veica 44,591 sekundē, Bērziņa zaudēja 0,272 sekundes, bet Aparjode atpalika 0,339 sekundes.

Bērziņai startā bija vislabākais laiks no 21 sacensību dalībnieces.

Divnieku ekipāžām uzvarēja amerikāņi Dana Viljams Kellogs/Dankans Segers, kuri finišēja 44,070 sekundēs, bet Ševics-Mikeļševics/Krasts bija 0,583 sekundes lēnāki.

Vietu Pasaules kausa posma pamatsacensībās jau bija nodrošinājis Kristers Aparjods, Gints Bērziņš, Elīna Ieva Vītola un divnieks Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, kuri ir izcīnījuši vietu stiprāko grupā pēc iegūtajiem punktiem pēdējos trīs Pasaules kausa posmos.

Pamatsacensības norisināsies piektdien un sestdien.

Pēc tam sacensību kalendārā būs gandrīz mēnesi ilga pauze, sportistiem no 6. līdz 8.janvārim sacenšoties Siguldas trasē. Nedēļu vēlāk turpat Siguldā notiks Pasaules kausa sezonas piektais posms, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāts.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur būs nākamie divi Pasaules kausa posmi Altenbergā no 3. līdz 5.februārim un Vinterbergā no 10. līdz 12.februārim. Nākamajā nedēļas nogalē būs astotais posms Sanktmoricā, Šveicē, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.