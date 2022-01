"Mammu, tēti, mums izdevās," pēc izcīnītās zelta medaļas 2018. gada Phjončhanas olimpisko spēļu snovborda sloupstaila ("slopestyle") disciplīnā teica tobrīd 17 gadus vecais Redmonds Džerards. Šo momentu finiša zonā nofilmēja Jānis Jansons (attēlā pa labi), kurš bija viens no galvenajiem olimpiskās sloupstaila trases būvētājiem. Viņš un vēl četri latvieši no uzņēmuma "We Build Parks" jau divas nedēļas atrodas Pekinā, kur atkal uzņēmušies sagatavot iespaidīgu olimpisko trasi tieši šajā disciplīnā.

Olimpisko spēļu programmā sacensības sloupstailā norisinās kopš 2014. gada, bet Phjončhanas spēlēs tās bija unikālas un braucējus izaicinošas. Trases veidotāji neslēpa prieku, ka par zelta medaļas ieguvēju kļuva tieši Džerards, kurš savā pēdējā braucienā izvēlējās iet grūtāko ceļu un izmantoja trasē iebūvētās radošākās līnijas. Pēc sportistu, treneru un oficiālo amatpersonu atsauksmēm, Phjončhanas trase tika novērtēta kā nākamā līmeņa meistardarbs. Protams, bija arī neapmierinātie, jo trase viņus izsita no komforta zonas.

Sniega meistars no Latvijas Jānis Jansons stāsta par iekļūšanu olimpiskajā apritē, par to kāpēc, viņaprāt, Olimpisko spēļu norises vieta šobrīd varētu būt drošākā vieta pasaulē epidemioloģiskā ziņā, un par olimpisko spēļu sloupstaila trases būvniecību.

"Mēs esam pozīcijā, lai varētu sporta veidu dzīt uz priekšu un padarīt radošāku. Šo iespēju arī izmantojam," pēc garas darba dienas pie Pekinas trases sarunā ar portālu "Delfi" teica Jansons.