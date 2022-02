Latvijas hokejisti netiek līdzi Slovākijas aktivitātei un grupā paliek pēdējie

Latvijas hokeja izlase svētdien Pekinas olimpisko spēļu hokeja turnīrā piedzīvoja trešo zaudējumu trīs spēlēs, C grupā paliekot pēdējā, ceturtajā vietā.

Latvijas hokejisti C grupas trešās kārtas spēlē ar rezultātu 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) piekapās Slovākijas valstsvienībai.

Slovākijas izlase mača sākumā bija aktīvāka un spieda Latviju savā aizsardzības zonā, līdz 11. minūtē Martins Marinčins izdarīja tālu metienu vārtsargam Jānim Kalniņam neērtā augstumā. Kalniņš īsti neredzēja metiena brīdi, ripa trāpīja pa vārtu stabu un ielidoja vārtos. Piecas minūtes vēlāk Latvijas hokejistiem izdevās rezultātu izlīdzināt, kad pie laukuma apmales teicami nospēlēja Renārs Krastenbergs un Rodrigo Ābols, ripa nonāca pie Ronalda Ķēniņa, un viņš sevi nostādīja metiena pozīcijā un pārspēja Patriku Ribāru.

Slovākijas hokejistu ieturētā spēles maniere nemainījās, viņi aktīvi darbojās neitrālajā zonāun 27. minūtē izveidoja ātru uzbrukumu. Mareks Hrivīks devās uz priekšu pa labo malu, piespēlēja garām vienīgajam aizsargam Jānim Jakam, bet Peters Cehlāriks ar zibenīgu roku darbību un precīzu metienu atguva vadību Slovākijai.

Savukārt 32. minūtē Latvijas izlase nekādi nevarēja dabūt ripu ārā no savas aizsardzības zonas, 17 gadus vecais slovāku supertalants Jurajs Slafkovskis to pārtvēra, ieslidoja ērtā pozīcijā un izdarīja precīzu metienu, gūstot savus trešos vārtus olimpiskajā turnīrā.

Lai arī trešā trešdaļa Latvijas izlasei neiesākās veiksmīgi, jo slovāki turpināja kontrolēt ripu uzbrukuma zonā, Latvijai izdevās atgūt vienus vārtus. Oskars Cibuļskis izdarīja metienu no zilās līnijas vārtu virzienā, bet Miks Indrašis ar pieskārienu ripai iedabūja ripu Slovākijas izlases vārtos, raidot to starp Ribāra kājām.

Taču atkal Slovākija aktivizējās un panāca to, ka Latvijas hokeja izlase nenosargāja savu vārtu priekšu. Peters Zuzins palika viens pats, sagaidīja Miloša Kelemena piespēli no aizvārtes un atjaunoja divu vārtu pārsvaru Slovākijai. Pussekundi pirms pamatlaika beigām Tomašs Jurčo raidīja ripu no neitrālās zonas tukšajos Latvijas izlases vārtos.

Jau vēstīts, ka Latvijas izlase olimpisko spēļu turnīra pirmajā mačā ar rezultātu 2:3 zaudēja Zviedrijai, bet pēc tam ar 1:3 piekāpās Somijai.

Latvijas izlase pēc pēcpusdienas spēlēm uzzinās savu pretinieci "play-off" kārtā.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.