Daiļslidošanas skandāls Pekinā: SOK atsakās rīkot apbalvošanas ceremonijas

Ņemot vērā Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) komandas pārstāves, 15 gadus vecās daiļslidotājas Kamilas Vaļijevas saikni ar iespējamiem dopinga pārkāpumiem, Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) atteikusies rīkot medaļu pasniegšanas ceremonijas, ja tajās būs jāpiedalās KOK sportistei.

Kā zināms, vairākas dienas Pekinas olimpisko spēļu uzmanības centrā nonācis daiļslidošanas skandāls, kurā iepīta talantīgā daiļslidotāja. Pekinas olimpisko spēļu laikā kļuva zināms, ka pozitīvas bijušas pērnā gada 25. decembrī nodotās 15 gadus vecās sportistes analīzes. Krievijas Antidopinga aģentūra (RUSADA) sportisti atstādināja uz nenoteiktu laiku no treniņiem un sacensībām, kā to paredz Pasaules antidopinga kodekss, tomēr RUSADA disciplināro lietu komiteja steidzamības kārtā atcēla šo lēmumu un atļāva sportistei piedalīties treniņos un Pekinas olimpiskajās spēlēs.

Pirmdiena arī Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) atbalstīja šo RUSADA disciplināro lietu komitejas lēmumu un norādīja, ka galvenais iemesls ir ilgā kavēšanās ar analīžu rezultātu paziņošanu.

Lai gan SOK respektē CAS lēmumu un ļaus Vaļijevai startēt, medaļas KOK sportiste pagaidām vēl nesaņems, ja tās izcīnīs. SOK pēc konsultēšanās ar nacionālajām olimpiskajām komitejām (NOK) nolēma nerīkot nekādas ceremonijas, kurās būtu jāpiedalās Vaļijevai. Tādējādi Pekinas olimpisko spēļu laikā tā arī nebūs komandu sacensību medaļu pasniegšanas ceremonija. Šajās sacensībās uzvarēja KOK komanda, kurai panākumu kaldināja tieši 15 gadus vecā Vaļijeva. Otrajā vietā palika ASV, bet trešajā bija Japāna. Tāpat nenotiks sieviešu sacensību ziedu pasniegšanas ceremonija un medaļnieku apbalvošana, ja pie godalgas tiks Vaļijeva.

"Lai ievērotu godīgumu attiecībā pret visiem sportistiem un iesaistītajām NOK, nebūtu lietderīgi daiļslidošanas komandu sacensību medaļu pasniegšanas ceremoniju rīkot 2022. gada ziemas olimpisko spēļu laikā Pekinā, ja tajā būtu iekļauts sportists, kuram, no vienas puses, ir pozitīva A dopinga analīzes, bet, no otras puses, kura antidopinga noteikumu pārkāpums vēl nav konstatēts," teikts SOK paziņojumā. "Ja Valijeva būs starp trim labākajām sieviešu daiļslidošanas sacensībās, Pekinas 2022. gada ziemas olimpisko spēļu laikā ziedu ceremonija un medaļu pasniegšanas ceremonija nenotiks."

"Konsultējoties ar attiecīgajiem sportistiem un NOK, SOK rīkos cienīgu medaļu pasniegšanas ceremoniju, kad būs skaidrība Vaļijevas lietā," bilst SOK.

Saistībā ar Vaļijevas neskaidro situāciju, SOK izstrādājusi "plānu B" arī pašās sacensībās SOK vērsusies pie Starptautiskās slidošanas savienības (ISU) ar aicinājumu sieviešu izvēles programmai pielaist 25 sportistes, nevis 24 kā ierasts, ja Vaļijeva pēc īsās programmas kvalificēsies izvēles programmai.

CAS lēmums raisījis sašutumu ne tikai daiļslidošanas sabiedrībā. Sašutumu nav slēpušas vairākas pasaules sporta vadošās valstis, daudzi sportisti, kuri allaž nav kautrējušies izteikties dopinga jautājumos, un pati WADA.

"Visas olimpiskās saimes kolektīvā atbildība ir aizsargāt sporta integritāti un nodrošināt mūsu sportistu, treneru un visu iesaistīto atbilstību augstākajiem standartiem. Sportistiem ir tiesības zināt, ka viņi sacenšas pie līdzvērtīgiem spēles noteikumiem. Diemžēl, šodien tas tiek liegts. Šķiet, ka šī ir vēl viena apkaunojoša nodaļa Krievijas sistemātiskajā un plaši izplatītajā netīrā sporta piekopšanas grāmatā," skarba ir ASV olimpiskās un paralimpiskās komitejas (USOPC) izpilddirektore Sāra Hiršlande.

WADA pēc CAS lēmuma neslēpa sašutumu, ka šķīrējtiesneši nav ņēmuši vērā antidopinga kodeksa, kas "neļauj izdarīt īpašus izņēmumus saistībā ar obligātu pagaidu diskvalifikāciju "aizsargājamām personām", tostarp nepilngadīgajiem".

"Attiecībā uz sportista parauga analīzi, WADA vienmēr sagaida, ka antidopinga organizācijas sazināsies ar laboratorijām, lai nodrošinātu, ka tās paātrina paraugu analīzi, lai rezultāti tiktu saņemti pirms sportistu došanās uz lielu notikumu vai sacensībām, piemēram, olimpiskajām vai paralimpiskajām spēlēm un, ja nepieciešams, veikt ar šādiem sportistiem saistīto lietu rezultātu pārvaldību," teikts WADA paziņojumā. "Saskaņā ar WADA saņemto informāciju, RUSADA paraugs šajā gadījumā netika atzīmēts kā prioritārs paraugs, kad tas tika saņemts antidopinga laboratorijā Stokholmā, Zviedrijā. Tas nozīmēja, ka laboratorija nevarēja paātrināt šī parauga analīzi."

1998. gada olimpiskā čempione Tara Lipinski arī nosodījusi CAS lēmumu. "Pilnībā nepiekrītu lēmumam. Galu galā, ir pozitīvs tests un es nesaprotu, kā vispār varēja rasties jautājums par viņas pielaišanu sacensībām. Neatkarīgi no vecuma vai testu/ rezultātu laika. Domāju, ka šis gadījums atstās neatgriezenisku rētu mūsu sporta veidā."

I strongly disagree with this decision. At the end of the day, there was a positive test and there is no question in my mind that she should not be allowed to compete. Regardless of age or timing of the test/results. I believe this will leave a permanent scar on our sport.