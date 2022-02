Juhanness Tīngnēss Bē turpina dominēt un pārliecinoši triumfē masu startā

Norvēģijas biatlona zvaigzne Juhanness Tīngnēss Bē piektdien triumfēja Pekinas olimpisko spēļu 15 kilometru masu starta disciplīnā, tiekot pie ceturtās zelta medaļas Pekinā. Savukārt sesto medaļu sešās disciplīnās gandrīz ieguva francūzis Kantēns Fijons-Maijē, kuram nācās samierināties ar ceturto vietu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bē distanci veica 38 minūtēs un 14,4 sekundēs, tiekot pie piektās medaļas sešās olimpisko spēļu disciplīnās. Viņam tā ir jau astotā olimpiskā medaļa karjerā. Savukārt pirmo reizi pie olimpiskajām medaļām tika zviedrs Martins Ponsiluoma (+40,3) un norvēģis Vetle Šostads Kristiansens (+1:12,5), kuri ieņēma attiecīgi otro un trešo vietu.

Vēl divas stundas iepriekš brāzmas pamatīgi ietekmēja dāmu sacensības. Vējš pa šo laiku šķietami mazliet norima. Pēc otrās šautuves pirmo (Bē) un sesto vietu (Ponsiluoma) šķīra tikai 12 sekundes, bet vienā minūtē iekļāvās 17 biatlonisti, sportistiem guļus šaujot relatīvi precīzi.

No pārējiem līderiem aizmuka Bē un Vācijas sportists Filips Navrats. Bē pirmos šāvienus stāvus pabeidza izcili ātri, pieļaujot vienu kļūdu, bet Navrats trīs reizes šāva nepareizi. Tālab norvēģim varēja sekot Ponsiluoma, kurš trešajā šautuvē nekļūdījās, bet tūlīt pat nākamajā aplī devās arī kanādietis Kristians Gou un francūzis Kventāns Fijons-Maijē.

Bē no zviedra gan aizmuka, līdz noslēdzošajai šautuvei izveidojot 27 sekunžu pārsvaru. Ponsiluomu arīdzan panāca Fijons-Maijē. Norvēģis, vēlreiz zibenīgi izpildot šāvienus, varēja atļauties kļūdīties pat divreiz, bet sudrabam pieteicās Ponsiluoma, kurš netrāpīja vienu šāvienu. Fijons-Maijē kļūdījās trīsreiz, taču no septītās uz trešo vietu pakāpās Kristianens, kurš no sekotāju pulka vienīgais nekļūdījās.

Juhanness Tīngnēss Bē šajās olimpiskajās spēlēs jau triumfēja sprintā, kā arī 4x7,5 kilometru stafetē un jauktajā stafetē. 20 kilometru individuālajā disciplīnā Bē ieguva bronzas godalgu.

Savukārt Fijons-Maijē, kurš piektdien samierinājās ar ceturto vietu (+1:25,6), bija ticis pie zelta 20 kilometru disciplīnā un iedzīšanā, bet sudraba medaļas savāca sprintā un abās stafetēs.

Ziņots, ka dāmu sacensībās mazliet negaidīti uzvarēja Francijas sportiste Žistīne Brezā-Bušē, bet otro un trešo vietu ieņēma norvēģietes Tirila Ekhofa un Marte Olsbu-Reiselanne.