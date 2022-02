Prūsis: vācieši godīgi un pēc noteikumiem spēlēja tikai Sočos

Latvijas bobslejisti Pekinas olimpisko spēļu četrinieku sacensībās konkurējuši labā līmenī, bet kopš Soču olimpiskajām spēlēm ievērojami nopietnāk sākusi strādāt Vācijas bobsleja vadība, sarunā ar Latvijas Televīziju izteicās Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Sandis Prūsis.

Ziņots, ka Latvijas bobsleja četrinieks Oskars Ķibermanis, Matīss Miknis, Dāvis Spriņģis un Edgars Nemme svētdien nepietuvojās trešajā vietā esošajam kanādietim Džastinam Kripsam, sacensības noslēdzot jau pēc pirmās dienas ieņemtajā piektajā vietā.

Ķibermanis miksa zonā manāmi kliboja un sarunā ar LTV žurnālistu bija ļoti lakonisks, praktiski nerunājot. Ekipāžas stūmēji skaidroja, ka Ķibermanis, iespējams, pārcietis ikra plīsumu, bet lielāka skaidrība būs pēc medicīniskām pārbaudēm.

"Kāja sāp," vien noteica pats Ķibermanis. "Nav man ko pateikt."



Ar Ķibermani kopā divniekos startēja stūmējs Matīss Miknis, duetam ierindojoties devītajā vietā. Liepājnieks, salīdzinot abas disciplīnas, pauda prieku par izcīnīto vietu četriniekos.

"Pēc divnieka bija spēriens pa pakaļu. Neko labāku jau nevarēja gaidīt. Visu sezonu mocījāmies. Tad ar tādām labām cerībām gaidījām četrinieku. Treniņi parādīja, ka esam konkurētspējīgi. Olimpiskajās spēlēs, lai par kaut ko cīnītos, vajag četrus izcilus braucienus," noteica Miknis, kurš paslavēja Kripsu par to, ka kanādietis izcīnījis trešo vietu, konkurējot ar Vācijas sportistiem.

"Bija "okei". Šajās sacensībās pietrūka nedaudz veiksmes. Mazie sīkumiņi bieži vien nosaka gala rezultātu," secināja stūmējs.

Par uzrādīto rezultātu prieku pauda arī izlases galvenais treneris Sandis Prūsis, kurš neslēpa, ka pirms olimpiskajām spēlēm nav cerējis par medaļām cīnīties līdz noslēdzošajam braucienam.

"Labi, ka mēs vēl esam piecniekā. Man prieks par to, ka bija cīņa līdz pēdējam braucienam. Neskatoties uz to, ka pirmais brauciens bija vissliktākais. Potenciāls bija, bet to neizmantojām," atzina Prūsis.

Trenerim tika vaicāts par izvēli nepiedalīties noslēdzošajā četrinieku treniņbraucienu dienā. Prūsis uzsvēra, ka lēmums bijis pareizs, jo savainojumu un nogurumu dēļ papildu treniņi nebija vajadzīgi.

"Cerēju, ka trešajā braucienā būsim jau augstāk, un vispār būsim [atpaliksim] simtdaļu simtdaļās. Tas nepiepildījās. Starts bija labs, bet bija kļūdiņas braukšanā. Kā es teicu, žēl, ka tā tehnika gāja labi, bet bija atkarīgs no pašiem. Par daudz kļūdījāmies. Medaļas tā nevar izcīnīt. Vācieši var kļūdīties, mēs nevaram," analizēja bijušais bobslejists.

Četrinieks šajā sastāvā startēja tikai otro reizi. Ķibermanis, Miknis, Spriņģis un Nemme sezonas noslēgumā negaidīti uzvarēja Pasaules kausa posmā Sanktmoricā, bet otrā dalības reize notika jau olimpiskajās spēlēs.

"Lai komanda izveidotos, četri veči vienās kamanās un vienādi apģērbti vēl nav komanda. Komandai ir jāpiedzīvo uzvaras un zaudējumi, jāiziet cauri daudzām lietām," teica treneris.

Viņaprāt, četriniekam ir labs potenciāls, taču Prūsis nedz par savām tālākajām gaitām, ne pašu sportistu nākotni nevēlējās konkrēti izteikties, nespekulējot, vai ekipāža šajā sastāvā varētu piedalīties arī Milānas olimpiskajās spēlēs. Gan trenera, gan sportistu karjeru noteikšot vīri uzvalkos un lakādas kurpēs, izteicās speciālists.

"Es tiešām nezinu. Kādi būs pārējie uzstādījumi un sporta politika valstī, par ko mūs mūžīgi grauž un ēd prioritāšu saistībā… Lai kungi lemj. Vajag? Strādājam! Nevajag? Paldies par darbu un uz redzēšanos," stāsta Prūsis.

Pirms astoņiem gadiem Soču olimpiskajās spēlēs Oskara Melbārža vadītās ekipāžas izcīnīja zeltu četriniekos, bet divniekos tika pie bronzas godalgas. Trenerim tika vaicāts par Latvijas bobsleja attīstību kopš šīm sacensībām. Prūsis norādīja, ka tās ir vienīgās olimpiskās spēles kopš 1964. gada, kurās pie medaļām netika vācieši.

"Bobsleju veido baigi daudz puzles gabaliņu. Viens ir cilvēciskais faktors – sportisti. Otrs ir tehnika, slieču un bobu programma. Tobrīd tās bija vienīgās spēles pēdējo 50 gadu laikā, kur vācieši spēlēja pēc noteikumiem un godīgi. Tas arī jāatzīst. Viņi saprata, ka nav ar mieru atrasties situācijā, ka [pirmo reizi] 40 gadu laikā nav nevienas medaļas," skaidro treneris.

"Mēs esot tik stipri tajā laikā, padarījām viņus tik stiprus šodien. Viņi izmainīja savus cilvēku testēšanas principus. Lai cik smieklīgi tas liktos, viņi diezgan daudz uz mums skatījās, jo mums tiešām bija laba komanda."

Treneris arī veica atsauci uz Kristofu Haferu, kurš divnieku disciplīnā noslēdza goda pjedestālu, palīdzot Vācijai izcīnīt visas trīs medaļas.

"Tas jau paliek smieklīgi, ka divniekos ar 22. startu vari izcīnīt trešo vietu. Tas nav bobslejs. Visu cieņu tiem sportistiem un treneriem, bet tur jau uzvar inženierija, nevis sports," izteicās treneris.

Viņaprāt, starptautiskajām federācijām jāsaprot, kādai jābūt tālākajai sporta virzībai. Taču vienlaikus viņš atzīst, ka sporta veids ir atkarīgs no Vācijas.

"Vācijai ir četras trases. Vienu vai divas aiztaisi ciet, un viss starptautiskais ledus sports momentāli buksē. Neviens nav gatavs uzņemties to iniciatīvu. Nav tādas otras valstis," uzskata Prūsis.

Pekinas olimpiskās spēles noslēdzas svētdien, 20. februārī. Šobrīd vairs tikai jāsagaida spēļu noslēguma ceremonija.