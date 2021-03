"Viena konkrēta dzīvnieka adopcija bija ļoti neveiksmīga, viņš pēc vairākām dienām gāja bojā," piektdien raidījumā "Spried ar Delfi" atzina biedrības "Dzīvnieku pansija Ulubele" valdes locekle Ilze Džonsone. Jautāta par vienu no epizodēm saistībā ar iespējamajiem pārkāpumiem "Ulubeles" darbībā, kas konstatēti Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra 48 lappušu garajā atzinumā, Džonsone norāda: "Tās ir, mūsuprāt, tādas ļoti sīkas nepilnības, kas neliecina par sistemātiskām kļūdām."

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora pienākumu izpildītāja Inga Gulbe skaidro, ka departamenta rīcībā ir tikai Birokrātijas apkarošanas centra atzinumā sniegtā informācija, bet nav datu no Pārtikas un veterinārā dienesta, kas iekļauti šajā atzinumā. "Departaments šobrīd ir vērsies Pārtikas un veterinārajā dienestā, lai iegūtu no pirmavota informāciju par to, kāda ir pašreizējā situācija," skaidro Gulbe.

Gulbe piebilst: "Mums nav bijušas citas sūdzības, kas vērstu uzmanību uz to, ka tur notiek kaut kādi regulāri pārkāpumi, kuriem būtu jāpievērš uzmanība. Ja runājam par kādiem pārkāpumiem, mūsu nostāja ir tāda, ka jebkuram pārkāpējam ir tiesības sniegt paskaidrojumus, jebkuram pārkāpējam ir tiesības pārkāpumus novērst."

Kā viens no iemesliem, kāpēc "Ulubeles" vārds šobrīd tiek plaši cilāts, tiek minēta cīņa par uzvaru gaidāmajā konkursā par dzīvnieku patversmes pakalpojumu sniegšanu. Gulbe skaidro, ka šobrīd tiek izstrādāta jauna kārtība, kā šis pakalpojums varētu tikt nodrošināts. Kad tā būs izstrādāta, tiks izsludināts konkurss.

Piedāvājam noskatīties raidījuma nozīmīgākās epizodes:

Džonsone izklāsta savu skatījumu uz Birokrātijas apkarošanas centra atzinumā sniegto informāciju – 4:06.

Gulbe skaidro, kāda informācija ir Mājokļu un vides departamenta rīcībā par iespējamiem pārkāpumiem "Ulubelē" – 6:24.

Gulbe atzīst, ka arī Mājokļu un vides departamenta darbs ir jāpilnveido un jāpilnveido arī dzīvnieku patversmju kontroles mehānismi – 7:04.

Komentējot arī mediju uzmanības lokā nonākušo situāciju ar no voljēra aizvesto suni Ārčiju, kurš jau vairāk nekā divus mēnešus atrodas "Ulubelē", Džonsone apgalvo, ka "Ulubeles" darbiniekiem bažas rada suņa saimnieka attieksme. Viņš neatzīstot kļūdas – 13:31.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora pienākumu izpildītāja nosauc termiņu jauna konkursa izsludināšanai par bezsaimnieka, klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo suņu izmitināšanu – 14:58.

Viņa arī skaidro, vai gaidāmā konkursa nolikumā tiks iekļauta prasība par pieļaujamo patversmē nonākušo dzīvnieku eitanāzijas apjomu un to, kādā apmērā pašvaldība apmaksā dzīvnieku eitanzāciju –16:19 un 21:11.

Gulbe prognozē, vai gaidāmajā konkursā par patversmes pakalpojumu nodrošināšanu varētu pieteikties vēl kāds pretendents bez diviem jau zināmajiem – 23:48.