No 1. septembra Rīgā likvidēta viena no Aleksandra Čaka ielas velojoslām, tās vietā ieviešot sabiedriskā transporta joslu. Kā šīs izmaiņas nedēļas laikā izmainījušas sastrēgumus un velosipēdistu kustību - par to Monika Cālīte 9. septembrī pulksten 14 raidījumā "Spried ar Delfi" runās ar Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāju Olafu Pulku (JV) un biedrības "Pilsēta cilvēkiem" pārstāvi Oto Ozolu.

Rīgas domes lēmums Čaka ielā izveidot eksperimentālas velojoslas, privātajam autotransportam atvēlot tikai vienu kustības joslu abos virzienos jau iepriekš sabiedrībā raisījis asas diskusijas. Vasaras vidū domes politiķu vairākums lēma saglabāt velojoslu virzienā uz centru, otru likvidējot un tās vietā virzienā no centra ierīkojot atsevišķu sabiedriskā transporta joslu un autotransporta joslu.

Šis domes lēmums savukārt raisījis pilsētvides aktīvistu iebildumus - "Pilsēta cilvēkiem" pagājušonedēļ Čaka ielā rīkoja pret to protesta akciju, uzskatot velojoslas dzēšanu par kļūdu, kuras rezultātā daudzi velosipēdisti atkal būs spiesti pārvietoties pa gājēju ietvi.