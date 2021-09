Vienalga, vai Saeima aizliegs Latvijā audzēt kažokzvērus, vai arī ļaus to turpināt, šobrīd zvēraudzētavās esošās ūdeles gaida nāve, jo brīvībā palaist tās nav iespējams – Latvijā tās nebūtu spējīgas iedzīvoties – tā diskusijā “Spried ar Delfi” par kažokzvēru audzēšanas iespējamo aizliegumu atzina gan “Dzīvnieku brīvības”, gan Latvijas Zvēraudzētāju asociācijas pārstāves. Katrīna Krīgere no “Dzīvnieku brīvības” gan uzsvēra, ka aizliegums nozīmētu vismaz to, ka mokošais dzīves cikls netiek turpināts, bet Sandra Vilciņa no Zvēraudzētāju asociācijas retoriski vaicāja – vai audzētavu vietā būtu jāatstāj tukša vieta?

