25. maijā Jūrmalā notiks Vislatvijas saldējuma festivāls

"Kas var būt labāks par saldējumu? Tikai ļoti daudz saldējuma, kas apēsts Dzintaru pludmalē, klausoties "Bermudu divstūra" un citu mūziķu koncertus. Šos un citus pārsteigumus 25. maijā visi aicināti baudīt Vislatvijas saldējuma festivālā Jūrmalas Kūrorta svētku laikā un tas solās kļūt par vasaras sākuma gardāko notikumu," "Tasty" informē "Food Union" sabiedrisko attiecību konsultante Ērika Kirsone-Kriviņa.

Aukstā garduma cienītājiem būs iespēja izvēlēties savām garšas kārpiņām vistīkamākos no vairāk nekā 100 dažādiem saldējuma veidiem, ko piedāvās ražotāji no visas Latvijas. Pasākuma "ēdienkarti" kuplinās īpašais "Jūrmalas dzintara saldējums", kas šovasar būs ekskluzīvi nopērkams tikai Jūrmalā, kā arī atvēsinošie deserti no tādiem vietējiem mājražotājiem kā "Albertīnes saldējums", "Gogelmogels", "Grasbergs", "Ikšķiles saldējums", "Līgatnes mājas saldējums", "Rullējums", "Siguldas saldējums" un "Skrīveru mājas saldējums".

Visas dienas garumā notiks daudzveidīgas izklaides un aktivitātes, kā arī baudīt saldējumu būs iespējams lieliskas mūzikas pavadījumā no Latvijā iemīļotiem māksliniekiem.

Pasākumā ar koncertiem uzstāsies:

pulksten 11 – grupa "Svētdienas aprīlis";

pulksten 12 – Kriss Noa (Chris Noah);

pulksten 13 – Ivo Grīsniņš-Grīslis;

pulksten 16 – "Bermudu divstūris";

pulksten 17 – grupa "Rahu The Fool".

Sportisko aktivitāšu cienītājiem būs pieejama lielizmēra atrakcija "Saldējuma trase – turies!". Tajā, ložņājot pa īpaši izveidotu šķēršļu joslu, kas iekarināta virs zemes, varēs pārbaudīt izturības, līdzsvara un ātruma prasmes.

Festivāla programmā paredzētas arī īpaši bērniem un pusaudžiem saistošas aktivitātes. Skolas vecuma bērniem un jauniešiem notiks "Rasēns TV" mītaps ar vairākām aktivitātēm – vispirms kendama meistarklases, tad tikšanās un fotosesija ar "Rasēns TV" jūtūba kanāla vadītājiem Joretu, Laurlāci un Lotu Ulmani un "Instagram" vidē populārajiem influenceriem. Savukārt mazākiem bērniem būs iespēja darboties lielo ziepju burbuļu darbnīcā un vērot paraugdemonstrējumus, piedalīties īpašā smilšu darbnīcā un spēlēties ar dakteriem Klauniem.

"Vislatvijas Saldējuma festivāla" norises vieta ir Dzintaru pludmalē (iepretim Turaidas ielai) no pulksten 11 līdz 19. Ieeja pasākumā ir bezmaksas.

Festivāla viesi, kuri uz Jūrmalu dosies no tuvākām vai tālākām vietām, par iebraukšanu pilsētā ar auto vai vilcienu aicināti norēķināties, izmantojot "Mobilly" aplikāciju. Tas būs ne vien ātrāks un ērtāks samaksas veids, bet arī sniegs ļoti patīkamu bonusu – pirmie 3000 festivāla apmeklētāji, kuri uzrādīs saņemto QR kuponu "Mobilly" aplikācijā, saņems bezmaksas saldējumu.

Plašāku informāciju par pasākumu meklē šeit.