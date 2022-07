6 lietas, ko nekad nedarīt restorānā

Ko nekad un nekādā gadījumā nevajadzētu darīt vai pieprasīt augstākās klases restorānā, lai nekristu kaunā, kaut vai apkalpojošā personāla acīs?

Pieklājīgi uzvesties būtu vēlams ikvienā ēstuvē, bet izsmalcināti restorāni ar iestīvinātiem, baltiem galdautiem, kristāla glāzēm, porcelāna traukiem un sudraba galda piederumiem — tie prasa zināmu etiķeti. Nav svarīgi, vai jūs varat atļauties, aci nepamirkšķinot, pasūtīt visdārgāko ēdienu un vīnu vai meklējat ēdienkartē lētāko uzkodu, uzvesties jāprot visiem.

Londonas ar "Michelin" zvaigznes greznotā restorāna "Hide" menedžeris Metjū Motuss iesaka sešas lietas, kā iegūt cieņu restorāna apkalpojošā personāla acīs. Kas zin, tas var arī atmaksāties.

Nemainiet galdiņus!

Augstākās klases restorāni bieži vien ir tikpat noslogoti kā "makdonaldi", bez apstājas apkalpojot nepārtrauktu apmeklētāju plūsmu. Lai darbs ritētu raiti, personālam ir izstrādājusies rutīnas kārtība, kā strādāt zālē ar klientiem, un, ja jūs patvaļīgi pārsēžaties pie cita galdiņa, tas rada ja ne grūtības, tad neērtības.

"Mums restorāns ir sadalīts sekcijās, un katrs viesmīlis atbild par savu "rajonu"," portālam "Business Insider" skaidro Motuss. "Klienti tiek izsēdināti pie dažādiem galdiņiem, lai nebūtu tā, ka viena puse ir pilna, bet otra tukša. Tādējādi tiek sadalīta slodze arī apkalpojošajam personālam, kas klientiem var veltīt vairāk laika un uzmanības."

Ja vēlaties mainīt galdiņu, pieklājīgi ir to palūgt izdarīt zāles pārzinim, kurš jūs pārsēdinās citur.

Necīnieties par to, kurš apmaksās rēķinu!

Pirms maltīte ir beigusies un pēdējais vīna malks izbaudīts, savstarpēji vienojieties, kurš apmaksās rēķinu, lai nenostādītu viesmīli nepatīkamā situācijā.

"Ir bijuši gadījumi, kad man nācies izlemt, kurš maksās," stāsta viesnīcas menedžeris. "Man bija divas sievietes, kuras strīdējās par to, kura apmaksās rēķinu, jo abas gribēja — vienai bija kredīkrate, otrai "Apple Pay". "Uzvarēja" pēdējā, jo paguva savu telefonu pielikt pie karšu norēķinu aparāta ātrāk. Man patiesībā ir vienalga, kurš maksās, bet, lūdzu, izlemiet par to paši savstarpēji!"

"Nē" otrajai lētākajai vīna pudelei!

"Michelin" restorānos vīna karte patiešām var ievest apmulsumā piedāvājuma un arī cenas dažādības dēļ. Lai neizskatītos "lēti", daudzi bieži vien izvēlas otro lētāko vīnu, bet tā darīt nevajag!

"Vienmēr vaicājiet padomu someljē, jo viņi vislabāk zina, kas ir restorāna vīna pagrabā. Un nekādā ziņā nekautrējieties vīnzinim atklāt, cik varat atļauties maksāt par vīnu! Reiz, kad ar draugiem vakariņojām "Eleven Madison Park" restorānā Ņujorkā, vīnzinis tā arī pateica: "Mums te iet diezgan traki, jūs varat man pateikt savu budžetu, ar ko varu "strādāt"? Tas mums visiem atvieglos situāciju!"

Nesūdzieties sociālajos tīklos!



Ja maltīte nav bijusi tāda, kā gaidīts, negaidiet, kad tiksiet pie telefona, lai izteiktu visus savus pārmetumus un dusmas. Pieredzējušais menedžeris iesaka tā vietā dot restorānam iespēju uzreiz "laboties".

"Jautājiet atbildīgajam menedžerim par iespēju pārsēsties pie cita galdiņa, nomainīt ēdienu un atrisināt problēmu," saka Motuss. "Ja pretenzija tiek izteikta uzreiz, to arī risināt var uzreiz. Ja jūs aizejat mājās un pasūdzaties "TripAdvisor", tad arī labot neko vairs nevar."

Neturiet noslēpumā savas vēlmes un ierobežojumus!

Daudziem cilvēkiem ir dažādas alerģijas un nepanesamības, taču tāpēc nav jāatsakās no jauka gājiena uz restorānu, vienkārši ir par visu jāinformē iepriekš, un jo ātrāk, jo labāk, jo ēdiena pielāgošana konkrētām prasībām prasa laiku.

"Mums ir viena pastāvīgā kliente, kura ievēro diētu ar pazeminātu sāls daudzumu. Viņa mums parasti pāris dienas iepriekš atsūta e-pastā vēstuli un pabrīdina, ko vēlēsies baudīt. Mēs to ļoti novērtējam, jo tas mums dod laiku sagatavoties," stāsta Motuss.

Baudiet sabiedrību!

Šis ieteikumu drīzāk varētu sagaidīt no psihologa nevis restorāna menedžera, taču — tādi tagad laiki… Restorāni ir vieta, kur iegūt patīkamas sajūtas, gan no atmosfēras, gan no pasniegtā ēdiena un komunikācijas ar galda biedriem. Nolieciet savus telefonus malā! "Es esmu apkalpojis galdiņu, pie kura četri divdesmitpiecgadnieki spēlēja "Candy Crush" telefonos, kamēr mēs viņiem pasniedzām ēdienus. Viņi līdz ar to neieguva pieredzi, par ko paši maksā. Man tas bija apvainojums," saka restorāna menedžeris.