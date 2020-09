Ar mīļoto uz randiņu un romantisku maltīti – septiņas neaizmirstamas vietas

Pāru attiecībās, kad no pirmdienas līdz piektdienai rūpējamies par ikdienišķajiem jautājumiem un veicam rutīnas darbības, psihologi iesaka vismaz reizi nedēļā doties uz randiņu. Divatā. Lai atkal viens otru ieraudzītu un uzklausītu, pasēdētu, parunātos. "Tasty" iesaka mīlīgus restorānus un kafejnīcas, kur ne tikai baudīt gardumus, bet kur apstājas laiks mīļuma pilniem acu skatiem, kopīgiem smiekliem un otra sajušanai.

"Šeit un tagad" burvība

Ainažos, dažu minūšu pastaigas attālumā no vientulīgās jūras, aicina harmonisks restorāns "Pļavas", kurā jūtams Latvijas dabas tuvums, mājīgums un patiesa sirsnība. No ārpuses šķietami klasisks restorāns, taču, jau ienākot pa durvīm, sagaida sirds siltums, kas staro no restorāna viesmīļiem. Ēdiens tiek radīts kā mākslas darbs, tas ir garšīgs un sātīgs. Pēc skaļas un rosīgas nedēļas te var relaksēties un saprast, ko nozīmē būt "šeit un tagad" ar sev mīļu cilvēku.

Foto: "Pļavas" publicitātes foto

Populārākā izvēle no pamatēdieniem restorānā ir krāsnī gatavotas cūku ribiņas, pasniegtas ar krāsnī ceptu kartupeli, pildītu ar sieru un bekonu! Šis ēdiens "Pļavas" ēdienkartē ir jau no pirmās dienas, un daudzi viesi braucot uz restorānu, tieši lai baudītu ribiņas. Nevar nepieminēt arī īpašo desertu – silto ābolu pīrāgu ar brūkleņu mērci, pasniegtu ar cigoriņu saldējumu. Salda izvēle romantisku vakariņu noslēgumam.

Foto: "Pļavas" publicitātes foto

Emocionāls lidojums virs zemes

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa 8. stāvā, kurā iekārtojis restorāns "Tornis", ir maģiska sajūta. Te satiekas vēsturiskais pilsētas mantojums ar mūsdienīgo, un restorāns atrodas 37 metru augstumā virs zemes. "Tornī" ne tikai romantiski atpūtīsieties, izbaudīsiet lieliskas garšas, bet arī izjutīsiet elpu aizraujošu Jelgavas panorāmas skatu. Restorāns gatavo maltīti no sezonāliem un ekoloģiskiem Latvijas produktiem.

Foto: "Tornis" publicitātes foto

"Tornī" nogaršojiet cirkulēta jēra karē ar pistācijām, zaļo zirnīšu-piparmētru biezeni, svilinātu ķiploku aioli, karamelizētiem pērļu sīpoliņiem, kartupeļu konfitu, medū karamelizētiem burkāniem, topinambūras čipsiem un jēra-sarkanvīna mērci. Šajā ēdienā apvienotas tradicionālās vērtības ar šefpavāra meistarklasi.

Foto: "Tornis" publicitātes foto

Senatnīgs maģiskums divvientulībai

Ēdoles pils vissenākajā kamīnzālē aicina "Pilskrogs", un šī sajūta – būt senatnīgā pilī – ir mistiska. Tā līdzinās taureņiem vēderā pirmā randiņa laikā. Neuzbāzīga, klusa senlaiku atmosfēra, kas neuzkrītoši aicina pavadīt laiku divatā. Mājīgumu rada krodziņa personāls. Ēdiens ir ne vien garšīgs, bet arī vizuāli baudāms. Bagātīga un daudzveidīga maltīte, kas atspoguļo šefpavāra meistarību un mīlestību gatavojot.

Foto: R. Antonova

Slavenā vēžu zupa ir "Pilskroga" lepnums, tā pasniegta ar vārītu vēzīti. Saldajā baudiet siera kūku, kas pasniegta ar kanēļa-ābolu biezeni un kļavu sīrupa-saldā krējuma mērci.

Foto: R. Antonova

Vieta, kur atgūt mieru

Kluss, ļoti intīms un romantisks – tāds ir "Villa Santa" restorāns pie Cēsīm. Te var paslēpties no ikdienas kņadas, restorāns pavisam neliels. Bauda acīm, bauda sirdij. Šarmu piešķir īpaši piemeklētie interjera aksesuāri. Bet galvenais ir intimitāte dažādās pakāpēs. Katrai niansei ir sava vieta un nozīme. Miers, kurā pazūd laiks.

Foto: Andrejs Ņikiforovs

"Villa Santa" restorāna bestsellers un gardums romantiskai maltītei ir peldošās salas. Vieglas un gaisīgas kā mākoņi un pūkas.





Foto: Andrejs Ņikiforovs

Koķetērija un sajūtu komforts

Pēcpusdienas maltīte ziedu un augu "dārzā" – vai nav romantiski? Ikšķiles kafejnīca "Dārzā" piešķirs jūsu randiņam vieglumu, rotaļīgumu un koķetumu, un ārkārtīgi garšīgus ēdienus, pie kuriem meistari patiešām piedomājuši. Sarunas raisīsies, smiekli skanēs, idejas taps un būs sajūtu komforts. Vieta, kur baudīt pat astoņkāja hotdogu ar īpaši mīkstu sviesta maizīti, papildinātu ar dārzeņiem un fetas sieru.

Foto: Gunta Veide - Peslaka

Īpaši iecienītas ir kraukšķīgās garneles, kas panētas rīvmaizē un pasniegtas ar Tom Yum majonēzi. Garda būs vistas aknu pastēte ar karamelizētiem sīpoliem un grauzdētu maizīti. Savukārt Dim Sum pelmenīšiem fantastisku garšu un aromātu piešķir laima lapas, uz kurām tie tvaicēti. Pelmeņiem var izvēlēties vistas gaļas, cūkgaļas vai dārzeņu pildījumu. Šajā kafejnīcā var izdoties pat stilīgs randiņš!

Foto: Gunta Veide - Peslaka

Skaistums ir dabiskumā

Ja vēlaties paslēpties no cilvēku burzmas un izjust dabiskuma šarmu un cilvēku sirsnību, Jūrkalnes "Pilsberģu krogs" ir fantastiska vieta. Tas atrodas stāvkrastā, vien pāris minūšu pastaigas attālumā no Baltijas jūras, vēsturiskā muižas ēkā. Krodziņa īpašais baudījums ir zivis, kas iegādātas no vietējiem zvejniekiem. Krodziņā ir relaksējoša sajūta, mīlīga vieta, kur stresam un rūpēm nav vietas.

Foto: "Pilsberģu krogs" publicitātes foto

"Pilsberģu krogs" romantiskai maltītei iesaka nobaudīt ķirbju sēkliņās ceptu Baltijas mencas fileju un šokolādes fondantu ar pašu gatavotu saldējumu vai gardo rupjmaizes kārtojumu.

Foto: "Pilsberģu krogs" publicitātes foto

Saldums mīlestībai un attiecībām

Kuldīgas senatnīgajās ieliņās ar tikko ceptu kūku un smalkmaizīšu smaržu vilinās kafejnīca "The Marmalade". Šeit jutīsieties gaidīti, viegli un būs mīlestības piepildīta noskaņa. Kafijošanas procesu krāšņos meistara radītās kūkas un kūciņas ar dažādām garšu niansēm.





Foto: "The Marmalade" publicitātes foto

Lai izdodas patiesām mīlestības un garšas sajūtām bagātīgs randiņš!