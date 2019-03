Cepti sieri, šakotis un jūraszāļu ikri: Āgenskalnā notiks lietuviešu tirgus 'Braļukas'

Stiprinot attiecības un uzlabojot tirdzniecības saites, Āgenskalna tirgū turpmāk regulāri tiks rīkotas lietuviešu dienas. Divas dienas – 30. un 31. martā – no pulksten 9 līdz 17 visi tiek aicināti apmeklēt "Braļukas" – tirgu, kurā piedalīsies vairāki desmiti lietuviešu tirgotāju, būs darbnīcas un koncerts, vēsta Āgenskalna tirgus pārstāve Darja Trizna.

"Pateicoties jaundibinātajiem tirdzniecības sakariem ar Lietuvu, vēlamies izveidot jaunu tradīciju un arī turpmāk regulāri rīkot Lietuvas lielākā gadatirgus "Kazjukas" mini versiju Āgenskalna tirgū. "Kazjukas" notiek jau vairāk kā 400 gadus un ierasti marta sākumā pulcē vairākus tūkstošus tirgotāju. Baltijas valstu tirgus tradīcijās lietuviešu amatnieki īpaši izceļ izdomu un negaidītu meistarības izpausmi. Keramikas izstrādājumi, reliģisko skulptūriņu atveide, unikāli ir arī tradicionālie, tikai lietuviešiem raksturīgie sauso ziedu darinājumi – verbas. Pārtikas mājražotāji piedāvās ceptus un kūpinātus sierus, auksti kūpinātu gaļu, "saldās eglītes" šakotis un citus cukurotus saldumus," "Braļukas" norises ieskicē tirgus pārstāve.

Tirgū Āgenskalnā būs arī saldas un sāļas, pikantas un maigas "Chalvyte" halvas no saulespuķu sēklām, zemesriekstiem un sezama. Uzņēmums "Pas Bobute" ar 10 gadu pieredzi piedāvās dabīgas tējas tieši no to izcelsmes valstīm. Ar smalku kaula porcelānu iepazīstinās lietuviešu meistare Nijole Kirliene no "ARTimi. Porcelianas", kura pati ar roku apglezno traukus. Koka, mēbeļu un apģērba rūpniecība ir senākās lietuviešu amatniecības nozares, tāpēc arī tirgū būs sapulcējušies amatnieki ar tradicionālām koka karotēm un dēļiem, pītiem groziem, vilnas čībām un tekstila izstrādājumiem. "Lietuviešu tirgotāji bieži vien piedāvā lētākus produktus un ir pieraduši kaulēties, tāpēc iesakām nekautrēties sarunāt atlaides!" iesaka Darja Trizna.

Pirmo reizi tirgū piedalīsies arī balktrievu uzņēmums "Энергия океана", pie kura varēs pagaršot un iegādāties jūraszāļu "ikrus".

30. martā no pulksten 12 līdz 14 lietuviešu māksliniece Aurelija Šiupienienė no zīmola "Gera Aura" kopā ar bērniem taisīs dizaina koka aksesuārus. Darbnīcā māksliniece parādīs, kā apgleznot koka formas ar akrila krāsām un izveidot piespraudes augu un meža dzīvnieku veidolā.

Savukārt 31. martā no pulksten 12 līdz 12.40 tirgus laukumā apmeklētājus priecēs Latvijas lietuviešu kopienas kolektīvi – jauniešu tautas deju kopa "Saule", Senioru deju kolektīvs "Bijūnas" un tautas muzikas kapela "Gritela".

Paralēli notiks arī ierastā tirdzniecība. Dalība visos pasākumos bez maksas.