Daiņa Rakstiņa alu zina ne tikai vietējie, bet arī ļaudis no tuvākiem un tālākiem novadiem. Balvu novada Bērzpilī top, kā paši saka, īsts Latgales alus pēc sentēvu receptes. Tas tiek brūvēts koka kublos, bet melnajā pirtiņā top iesals no pašu audzētiem miežiem.

"Kolnasātā" ciemojamies septembra izskaņā, kad tūrisma sezona beigusies. Darbi pierimuši, uz gadatirdziņiem vairs nav jāsteidz. Sēžam pašu uzbūvētajā stiklotajā lapenē, kur Dainis parasti uzņem viesus, rīko alus degustācijas un reizēm, lai lustīgāks prāts, viņa dzīvesbiedrene Ilona Gruševa uzspēlē akordeonu.

Zināšanas par alus darināšanu viņš ieguvis jau bērnībā. Savulaik alu brūvējuši Daiņa vectēvi. "Atceros, kā mammas tētis brūvēja alu, arī vecmamma viņam palīdzēja. Alus darināšanu iemācījās arī mans tētis Jānis, un no viņa es to esmu pārņēmis," stāsta Dainis. "Tētis alu brūvēja dažas reizes gadā – Līgo vai Ziemassvētkos. Man tas likās par maz, mēģināju pats brūvēt alu. Sākumā jau tikai savām vajadzībām, bet tad iedomājos, ka ar to varētu pelnīt. Tā es nolēmu, ka šis senais arods un alus brūvēšana ir jāmāca citiem, lai cilvēki zina, kāds Latgalē bija īsts alus. Lai tas neiet zudībā." Tā jau vairāk nekā 30 gadus alus darināšana ir viņa vislielākā aizraušanās. Vai sākumā alus brūvēšana ritējusi kā pa diedziņu? Dainis saka – nē. Sākumā jau bijušas kļūdiņas, bet tā, ka vispār nesanāk un alus jālej ārā, gan nav bijis.