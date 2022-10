Ēdiena pornogrāfija jeb kā perfekcionisms traucē gatavot

Man patīk sociālie tīkli. Pilnīgi sveši cilvēki strīdas par neiedomājamām tēmām. Ja izdodas palikt neitrālas novērtētājas lomā, iegūsti daudz laba – apsver faktus no vienas vai otras puses, saproti, ko pati domā par kādu jautājumu. Bet ir reizes, kad gribas uzsprāgt. Šī bija viena no tām.

Kas īsti notika? Meitene, kas ļoti cenšas samazināt svaru un taupīt naudu, ielika bildi ar maltītēm, ko gatavoja piecām dienām. Nepagāja ne pāris stundu, kad kāda cita dāma mētās viņu linčot – ēdieni esot pretīgi, glumi, nekvalitatīvi. Ēdienu uzglabāt, viņasprāt, nedrīkstot, jāēd tikai svaigs. Kas tur tik traks, kāds jautās? Man ir, ko pastāstīt.

Ēdiena pornogrāfija

Ēdiena fotogrāfija ir atsevišķs mākslas žanrs. Visu cieņu ēdienu fotogrāfiem, jo tas ir smags un ļoti radošs darbs. Redzat, ir ārkārtīgi grūti nobildēt ēdienu, lai tas izskatās seksīgi. Katrs pats par to var pārliecināties, mēģinot ar telefonu nobildēt šedevru, ko jums pasniedz restorānā. Acis redz perfektu gardumu, bet kamerā rādās šķība pārtikas masa. Tieši tāpēc ēdienu reklāmām un žurnāliem neviens nebildē, tā teikt, à la nature, bet izdomā visādas viltības, lai galarezultāts būtu skaistāks. Ielikt burgera kotletes vietā krāsotu putuplastu, sastiprināt izejvielas ar plastmasas kociņiem, taisīt virtuļu glazūru no saimniecības krāsām – tā ir tikai maza daļa no noslēpumiem, kas liek maltītes foto izskatīties kārdinošam. Ja šādas tehnoloģijas nav pieejamas, nav liela bēda – internets pilns ar padomiem, kā nobildēt savas pusdienas īpaši skaisti. Rezultāts? Tu, cilvēks, ieej sociālajos tīklos vai šķirsti žurnālus, un tev sāk šķist, ka visi kā viens ir Michelin līmeņa pavāri. Tikmēr tu sēdi vecos legingos, kūku pārcepusi un sautējumu pārsālījusi. Rodas izkropļota realitātes uztvere – saimniecei sāk riebties pašas gatavotais ēdiens, jo tas nav gana skaists.

Jau kādu laiku runājam par to, ka sociālie tīkli un tajos izmantotie filtri un bilžu apstrādes programmas negatīvi ietekmē ķermeņa uztveri, proti, jūtamies resnas un neglītas. Un par ēdienu mēs no soctīkliem gūstam tādus pašus signālus kā par skaistumu. Ēdiens bildēs ir pārspīlēti skaists un nereāls. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka daudzi sāk izjust kompleksus par savu pavārmākslu. Pārāk daudzi cilvēki baidās gatavot vai uzskata, ka nevar atļauties ēst veselīgi, jo viņu ēdiens nav estētisks un smalks. Viņi kautrējas no savām vecajām virtuvēm, no tā, ka neprot izmantot smalkas garšvielas, netic savām pavāra spējām. Bet tas nav pareizi.