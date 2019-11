Foto: Ēdamas kleitas un trifeļu sniega bumbas – Skudriņa Parīzē rīko pasākumu 'Hugo Boss'

No Parīzes atgriezusies radošās apvienības "Skudras metropole" komanda – pirmie latvieši, kas rīkojuši pasākumu prestižajam modes zīmolam "Hugo Boss". Gastronomisko performaci, kas ļāva iepazīt jauno zīmola kolekciju, modes metropolē apmeklēja modes nama klienti no dažādām pasaules valstīm, kuri pārsteigti vēroja un baudīja gan ēdamas kleitas, gan modes skati galda projekcijās, informē radošās apvienības "Skudras metropole" pārstāve Nora Kancīte.

Katru gadu "Hugo Boss" klientiem no visas pasaules tiek piedāvāti īpaši rīkoti pasākumi un notikumi, šoruden zīmols bija iecerējis pārsteigt savus klientus ar pasākumu "Boss Fall Winter 2019 Gastronomic Performance", kura mērķis bija parādīt un iepazīstināt ar jaunāko zīmola rudens/ ziemas 2019. gada kolekciju jaunā, interesantā, laikmetīgā veidā. Tā kā radošā apvienība "Skudras metropole" jau kopš 2013. gada ar panākumiem darbojas gastronomisko performanču jomā, to bija pamanījuši arī "Hugo Boss" darbinieki, kuri janvārī aģentūras pārstāvjus uzaicināja uz zīmola galveno biroju Vācijas pilsētā Metzingenā, lai izteiktu priekšlikumu piedalīties konkursā par šā svarīgā pasākuma konceptuālo izstrādi un organizēšanu. "Skudras metropoles" pārstāves Gundega Skudriņa, Nora Kancīte un uzņēmuma "Don't Panic" dizaineris Mārcis Ziemiņš, pieņēma izaicinājumu, vairākus mēnešus ilgušajā konkursā sacenzdamies ar spēcīgām citu valstu pasākumu aģentūrām. Konkurss noritēja vairākās kārtās, un tā noslēgumā tieši nelielā Latvijas aģentūra saņēma apstiprinājumu veikt atbildīgo uzdevumu.

Jauno modes nama kolekciju 50 lūgtie viesi no dažnedažādām valstīm varēja iepazīt caur gastronomisko performanci modes metropolē Parīzē, Luvra tuvumā. Vakara gaitā apmeklētāji piedzīvoja, sajuta, izgaršoja un iedziļinājās modes radīšanas procesā. No brīža, kā top modes dizaineru skices galvā, līdz šūšanai, tērpu piemērīšanai, pat fināla modes skatei un preces izsūtīšanai pa visu pasauli. "Vakara gaitā galds transformējās vairākkārtīgi. Viesus pārsteidza gan pie auduma baķiem piešūtie šķīvji, gan auduma izvēle no paraudziņiem, kas pārtapa galda salvetēs, gan ēdamas kleitas, trifeļu sniega bumbas, skiču parādīšanās acu priekšā, kā arī modes skate galda projekcijās. Pasākuma kulminācija - viesu acu priekšā galds pārtapa par 16 metrus garu veikala vitrīnu, kurā izvietoti zīmola produkti,– klātesošajiem radīja patiesu izbrīnu. Viesus sajūsmināja arī cits pārsteigums – pasākuma laikā, nevienam nezinot, viņi tika nofotografēti, un vakara gaitā uz galda parādījās snapčata aplikācija ar viesu fotogrāfijām modes nama tērpos. Tas radīja prieku pat vislielākajos skeptiķos," atklāj Skudras metropole vadītāja Gundega Skudriņa. Performance tapa, sadarbojoties zīmolam "Hugo Boss", radošajai apvienībai "Skudras metropole", restorānam "Kest" ar šefpavāru Māri Jansonu un dizaina risinājumu uzņēmumu "Don't Panic".

Tā kā šādi pasākumi, kas dāvā cilvēkiem jaunu pieredzi, šobrīd pasaulē ir ļoti pieprasīti, "Skudras metropoles" vadītāja Gundega Skudriņa novembra beigās uzaicināta uz Londonu, lai Vestminsteras universitātē (University of Westminster) par šo tēmu lasītu lekciju Anglijas studentiem un nozares kolēģiem.