Iemainīt dzīvi Rīgā pret lauku mieru – maģiskā šokolādes pasaule Kurzemes mežu ielokā

saturs

Lai iepazītu kakao pasaules maģiskos noslēpumus, nebūt nav jādodas uz tālām zemēm, kur šokolādi kopš senām dienām brūvējuši olmeki, maiji vai acteki. Izrādās, ka to var izdarīt arī Latvijā – skaistā Kurzemes mežu ielokā mājo ģimenes uzņēmums, kurā kakao pupiņas pārtop gardā šokolādē ar latviskām garšas niansēm, bet saimnieki laipni sagaida viesus un iepazīstina ar brīnumaino kakao pupiņu pārvērtību procesu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kad ierodamies "DZIIVA šokolāde" saimniecībā, mums aiz muguras ir pamatīgs piedzīvojums Šķērveļa krastos, neskaitāmi glītās upītes līkumi, slīpo nogāžu pievarēšana un spraukšanās cauri biezi aizaugušiem krūmiem. Pēc mežonīga pārgājiena vairāku stundu garumā, viesošanās pie vietējiem uzņēmējiem un iegrimšana kakao pasaules uzmundrinošajās skavās šķiet tieši laikā.

Kolīdz iesoļojam "Dūdvalku" pagalmā, pretī iznāk saimnieks Andris Vaitekūns un aicina iekšā. Istabā mūs apņem patīkams siltums, kas krasi kontrastē ar auksto laiku aiz loga. Krāsnī sparīgi sprakšķ malka, bet uz plīts omulīgus garaiņus dveš neliels katliņš. Andris tajā ieber pamatīgu kaudzi kakao pulvera un, lēni maisīdams kārdinošo dziru, ķeras klāt stāstījumam par to, kā viņi ar sievu, būdami rūdīti pilsētnieki, nonāca pie dzīves laukos un šokolādes ražošanas.

Foto: Solveiga Kaļva

Izrādās, ka iepriekš Andris diezgan nopietni darbojās kafijas biznesā. Kopā ar domubiedriem viņš izveidoja velobraucējiem draudzīgo kafejnīcu "MiiT", kurā kā pirmie Rīgā piedāvāja "Andrito" svaigi grauzdēto kafiju, kas paredzēta īsteniem kafijas mīļotājiem. Andris piedalījās arī pavisam unikāla produkta izgudrošanā, kopā ar partneriem radot ēdamu kafijas tāfelīti. Jau šeit parādījās Andra interese par videi draudzīgu saimniekošanu un izejvielu pilnvērtīgu izmantošanu – kāpēc gan mest ārā daļu no kafijas pupiņas un radīt čupām pārpalikumu, kas nonāk miskastē, ja var izmantot pilnībā visu kafijas ķirsi. Atjautīgie latvieši izdomāja, kā no kafijas ķiršiem radīt kafijas tāfelītes, nošaujot divus zaķus ar vienu šāvienu – samazinot radīto atkritumu daudzumu, kā arī nodrošinot tāfelītes baudītājus ar daudz lēnāku un ilgstošāku kofeīna radīto efektu.

Tāfelītes ātri iekaroja kafijas pasaules lielāko milžu interesi un sirdis. Pat "Starbucks" interesējās par latviešu izgudrojumu. Tomēr, laikam ejot, Andris saprata, ka ar savu darbu un ieguldīto enerģiju sniedz artavu pasaulē populārākās atkarību izraisošās vielas izplatīšanā, kas saistīta ar skrejošo dzīves tempu, spriedzi, bezgalīgiem darāmo darbu sarakstiem un negulētām naktīm. Tā palēnām Andris nonāca pie idejas, ka varētu kafiju iemainīt pret kakao, jo, pretstatā kafijai, tas asociējas ar mierpilnu nodošanos mirkļa baudījumam un nesteidzīgu dzīves ritmu. Un, lūk, tā arī aizsākās "DZIIVA šokolāde" stāsts.

Tieši tāpat kā kafijas pupiņas tika iemainītas pret kakao pupiņām, arī dzīvošana steidzīgajā Rīgā tika iemainīta pret šarmanto lauku mieru un klusumu. Turpinot maisīt katliņā burbuļojošo kakao, Andris stāsta, ka atrast lauku īpašumu nemaz nebija tik viegli. Vienā vietā nepatika māja, citā pie sirds negāja zemes gabals, tad vēl kaut kādas nebūšanas, līdz abi ar sievu Daci uzgāja kupolveida māju projektu un saprata, ka tādu var uzcelt jebkur, tāpēc daudz svarīgāk ir atrast īsto zemes pleķīti. Beigu galā Vaitekūni uzgāja "Dūdvalkus", kas ieriktējušies ainaviskā pļaviņā mežu ielokā vien divdesmit kilometrus no Skrundas. Tuvākie kaimiņi atrodas pusotra kilometra attālumā, tāpēc nekas netraucē Vaitekūnu ģimenes idillisko mieru. Dažkārt pagalmam cauri izcilpo kāds nebēdnīgs garausis, bet mežmalītē bieži vien ganās stirnu bariņš. Rīta migla iedvesmo skaistiem darbiem, bet saulrieta zelta stundas – mierīgiem vakariem ģimenes lokā.

Andris kakao katliņā ieber arī ingvera pulveri, kardamonu un pievieno kādu drusciņu medus. Solās būt interesanta garšu kombinācija. No plīts puses nāk arvien kārdinošāka un kārdinošāka smarža. Drīz vien varam sēsties pie galda un nobaudīt maģisko dzērienu. Saimnieks salej kūpošo kakao mīlīgās krūzītēs, ko novieto uz vara paplātes, kur glītā čupiņā jau sagūlušas kakao pupiņas un pāris kristāli. Apkārt paplātei Andris sarindo trauciņus ar samaltām zālītēm: vīgriezēm, kaņepēm un citiem labumiem, ko, ja vēlamies, varam pievienot savam kakao. No sākuma gan jānogaršo "tīrs" kakao bez piedevām. Iedzeru malciņu un secinu, ka šis kakao nelīdzinās nevienam citam kakao, ko jebkad esmu dzērusi. Biezs, tumīgs un ar bagātīgu garšas buķeti, kurā viegls skābenums mijas ar kakao rūgtenumu un medus saldenumu. Šis noteikti nav kakao, ko lielā krūzē turēt blakus datoram un tempt paralēli darbiem, bet tāda jau arī nav šī kakao misija. "DZIIVA šokolāde" ražotais kakao jāmalko lēnām, izbaudot garšas nianses un nonākot saskarē ar sevi un šo mirkli.

Foto: Solveiga Kaļva

Kamēr baudām neparasto dzērienu, tikmēr Andris stāsta, ka ražošanas procesā viņi izmanto pilnīgi visu kakao pupiņu, ieskaitot miziņu. Lielākoties kakao un šokolādes ražotāji miziņas aizsviež prom, taču velti, jo tieši miziņās meklējama lielākā daļa antioksidantu, minerālvielu un citu labumu, ko satur kakao pupiņas. Pretēji ierastajai praksei kakao pupiņas grauzdēt, "Dūdvalkos" tās tikai žāvē. Pilnvērtīga kakao pupiņu izmantošana un to žāvēšana saudzīgā temperatūrā nodrošina to, ka kakao saglabā lielāko daļu savu vērtīgo īpašību un veselībai tik noderīgo vielu. Tieši tālab Vaitekūni savu produkciju dēvē par "dzīvu".

Šāda veida kakao, kura ražošanā izmantota pilnībā visa kakao pupiņa, mēdz saukt arī par ceremoniālo kakao. To izmanto dažādās meditatīvās praksēs ar nolūku nonākt saskaņā ar sevi, atraisīt radošumu un ļauties kakao gara dziedinošajam spēkam. Andris stāsta, ka ceremonijās lieto daudzkārt spēcīgāku kakao, nekā viņš pagatavojis mums. Jau tagad kakao šķiet riktīgi tumīgs, bet ceremonijās izmantotā dzira esot tik bieza, ka gluži vai ēdama ar karoti.

Kad esam izdzēruši kakao, Andris mūs aicina uz blakus telpu, kurā noris visi kakao un šokolādes ražošanas darbi, bet nākotnes plānos šim procesam paredzēts izbūvēt atsevišķu ražotnes ēku. Saimnieks uz galda izliek mazus, apaļus trauciņus, kuros gozējas kakao pupiņas no trīs dažādām valstīm: Tanzānijas, Nikaragvas un Peru. Pupiņas atšķiras gan pēc krāsas, gan pēc garšas. Uzkožam pa pupiņai no katras valsts un cenšamies sajust atšķirības. Tanzānijas pupiņas ir rūsganas un skābenas, Nikaragvas – pienaini brūnas un rūgtenas, bet Peru – kaut kas pa vidu starp abām pārējām. Andris skābenās garšas nianses dēvē par augļainām, savukārt rūgtenās – par riekstainām.

Foto: Solveiga Kaļva

Saimnieks aizrautīgi stāsta par šokolādes tapšanas procesu, kura laikā kakao pupiņas tiek apstrādātas un ceļo no vienas iekārtas uz otru, līdz finišā kā kārdinoša šokolādes masa salīst formās. Maģiskais process sākas ar maļamo mašīnu, kas pupiņas samaļ smalkā pulverī. Pēcāk īpašs šokolādes maisītājs ar granīta piestu pulveri saberž līdz staipīgai masai, ko vēlāk lej lielās formās un liek rindā uz temperēšanu. Temperēšanas laikā šokolādes masu uzkarsē līdz konkrētai temperatūrai un sapilda formiņās, ko aparāts mazliet pakrata, lai neveidotos gaisa burbuļi. Tālāk šokolāde nonāk ledusskapī. Izklausās vienkārši, bet process ir ilgs un darbietilpīgs.

Foto: Solveiga Kaļva

Kamēr klausāmies Andra stāstījumā, varam nogaršot divas dažādas šokolādes. Viena ražota no Tanzānijas kakao pupiņām, bet otra – no Nikaragvas. Šokolādēs jūtama tā pati atšķirība, kas pirms brīža baudītajās kakao pupiņās – Tanzānijas šokolāde ir skābenāka jeb, Andra vārdiem runājot, augļaināka, bet Nikaragvas – daudz rūgtenāka jeb riekstaināka. Starp citu, vislabākais veids, kā baudīt šokolādi ir paņemt gabaliņu, uzlikt uz mēles un ļaut šokolādei izkust. Esmu pārsteigta, cik daudzveidīgas garšas nianses šādā veidā iespējams sagaršot.

Pats aizraujošākais ceļojums garšu pasaulē mūs vēl tikai sagaida. Tā kā saimniece Dace aizraujas ar augiem un to pielietojumu visdažādākajos veidos, tad daļa no šokolādēm tiek bagātināta ar smalki samaltiem Latvijas augu pulveriem: vīgriezēm, pīlādžiem, smiltsērkšķiem, pelašķiem un kaņepēm, bet noris eksperimenti arī ar citiem augiem. Andris piedāvā nomēģināt šokolādi ar pīlādžiem. Atklājas, ka pīlādži ir samalti tik smalkā pulverī, ka šokolādes tekstūrā vispār nav manāmi, bet to garša ir spēcīgi sajūtama. Nākamo šokolādi Andris dod degustēt ar uzdevumu pašiem uzminēt, kāds augs pievienots šokolādei. Vīgrieze! Šo reibinošo garšu nevar sajaukt ne ar ko citu. Vīgriezes pēcgarša vēl ilgi saglabājas uz mēles.

Foto: Solveiga Kaļva

Tuvojoties vasarai, abi saimnieki plāno izveidot nelielu āra kafejnīcu, kurā piedāvāt degustācijas un stāstījumu par kakao un šokolādes tapšanas procesu, bet pagaidām iespējams pieteikties ciemos arī pasēdēšanai omulīgajā virtuvē ar malkas krāsni.

Mazliet ielūkojušies kakao pasaules noslēpumainajās aizkulisēs un iestiprinājušies ar šokolādi, dodamies ceļā, lai turpinātu pārgājienu. Šokolādes ražotnes apmeklējumu viegli var apvienot ar izbraucienu uz Skrundu, Embūti, Saldu vai pat Kuldīgu, bet var doties mežonīgā ekspedīcijā gar Šķērveļa krastu, kā to darījām mēs. Tikai atceries, ka sava viesošanās "DZIIVA šokolāde" ražotnē ir iepriekš jāpiesaka!