'Instagram' noskatītas pamācības, kuras palīdzēs sabojāt pārtiku

"Sveiks, "Tasty"! Rakstu jums, jo sirds pilna, izteikties gribas, bet iespēja izteikties, vēršoties pa taisno pie "vaininiekiem" man ir liegta. Tāpēc izlēmu uzrakstīt jums – ar cerību, ka jūs sapratīsiet, par ko ir mana, ja tā var izteikties, sāpe. Un mana sāpe, pareizāk gan būtu teikt – "izbrīns", ir par influenceru radīto greizo spoguļu karaļvalsti, kurā dāmas daudztūkstošu auditorijai sniedz padomus gan par organisma it kā uzturēšanu formā, gan arī piedāvājot dažādas receptītes," mums raksta Inga. Turpinājumā – viņas viedoklis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vārdā arī nevienu nesaukšu, pieminēšu vien savas favorītes, kuru padomi un ēst gatavošanas prasmes man sagādājušas ne vienu vien jautru brīdi.

Pēc jautrības gan nākas uzdot visai retorisku jautājumu pašai sev (un tagad arī jums) – kāpēc viss šis tiek tik plaši popularizēts BEZ speciālista komentāriem. Piemēram, uztura bagātinātāju popularizēšana, stāstot par to, ka tie aizstāj pilnvērtīgas maltītes un visu veikalā nopērkamo augļu, ogu un dārzeņu klāstu. Manā favorītu sarakstā ir nonākusi arī ārkārtīgi populāra anoreksijas sludinātāja. Cilvēks pārtiek no burkāniem, melnas kafijas, mikroskopiska izmēra neveselīgas pārtikas un pārcukurotu našķu krikšiem, bet tajā pašā laikā staigā pa ārstiem, gremošanas traktu pārbaudīdams un piedēvēdams sev nopietnas slimības. Tiešām, nevienam nekas šajā sakarā nav sakāms?

Un te mēs nonākam pie mana trešā favorīta, kurš atbilst "Tasty" tematikai – cilvēka, kurš gozējas TV ekrānos un pozicionē sevi kā aktīvu un veselīgu dzīvesveidu piekopjošu būtni. Ieraudzīju šo daili kādā raidījumā un priecīgi steidzu interesēties par dailes aktivitātēm virtuvē, ar cerību, ka šoreiz jau nu gan esmu uzgājusi ko noderīgu. Mīļie cilvēki! Brīdināt vajag! Iebridu dailes publicētajās receptēs un tūdaļ pat iestigu ar "vegetu" pārkaisītu sautētu kabaču, sīpolu un burkānu pļurzā līdz ceļiem! Varbūt pat dziļāk. Domīgi tur pastāvēju apcerot to, cik jauki tiek pasniegts šis sapļurzāto produktu klāsts, un izlēmu, ka arī es gribu šo to popularizēt. Piemēram to, ka nevajag pļurzāt labus produktus.

Sākšu ar to, ka daile pati no sirds tic, ka ir izcila pavāre un iepriecina savus sekotājus ar dažādām receptēm. Dailesprāt, ikviens ēdiens, kurā ir burkāni, sīpoli un krietna sauja ķiploku, ir veselīgs. Nenoliedzami, šie ir vērtīgi produkti, bet es vēlētos tomēr bilst, ka "veselīgs" nav sinonīms vārdam "neizskatīgs". Arī krietnu devu burkānu, sīpolu un kāpostu var pagatavot tā, lai tie neizskatās pēc kaķa vēmekļiem. Vēl šajās receptēs tiek konsekventi ignorēts tas, ka katram produktam ir savs gatavošanas laiks – tas, protams, nav nekas nosodāms, jo katrs var gatavot kā viņš vēlas, tomēr par virtuves meistarklasi šādu gatavošanu nosaukt nevar. Daile ļoti iecienījusi arī kabačus, receptes, kurās ir šis dārzenis, sākas ar "sagriežam kabačus, kārtojam pannā, aplejam ar ūdeni un sautējam". Saprotiet pareizi – man nav nekas pret sautētu kabaču biezeni, bet nosaukt šo Hilduras Bokas cienīgo miksli par lečo – tā ir viltus informācija un lasītāju maldināšana. No sautējumiem pārgāju pie zupu receptēm, ar cerību, ka tur, iespējams būs kas noderīgs veselīgai ēdienkartei. Nē! "Vegetas" ūdenī vārīti puķkāposti, brokoļi un burkāni – tā nav zupa tomēr. Tāpat par veselīgu nevarētu nosaukt vasarā ēdamo zupīti, kurai klāt piešauts ne tikai krietns daudzums marinētu gurķu, etiķa un marinētu biešu, bet arī gurķu marināde – "lai kreptīgāk".

Palasījusi sautējumus un zupas, priecīgi lecu meklēt veselīgo zivīs, gaļā un salātos. Tā, tā – mazsālīts lasīts. Manuprāt, ļoti veselīgi. Sākums daudzsološs – tikai sāls un cukurs. Zivi notīrām un... Sagriežam palielos gabalos, kurus pēc sālīšanas kārtojam traukā? Liekot nevis "gaļu pret gaļu", bet "gaļu uz ādas"? Tiešām? Ok! Lai nu būtu.

Skatāmies, ko darīt ar citām zivīm. Cept. Labi, man garšo ceptas zivis. Tātad, apcepam, pievienojam kaudzi ķiploku un "Vegetu"... Paldies! Heks ķiplokos un "vegetā" ir ārkārtīgi veselīga maltīte! Vēl man bija atklājums, ka krāsnī cepti vistu stilbi ar ādu ir ļoti veselīgi un avokado salāti ir mazkaloriju. Tālāk – vistu akniņas. Nodomāju: nu, te neko sabojāt vispār nevar! Aha! "Sagriežam vistu akniņas nelielos gabaliņos un izklapējam ar āmurīti..." Nē, nav grūti paklapēt, bet jautājums – priekš kam? Un "veselīgajai" receptei nepieciešams krējums arī. Autore gan piebilst, ka varot nepievienot, ja par treknu. Dailes receptes, jāteic, visas ietver sevī frāzi "varat nepievienot/pievienot to un šo, kā nu kuram garšo". Tātad, ja man garšo majonēze un es to lieku klāt visās receptēs, tad drīkstu uzskatīt, ka ēdiens paliek tikpat veselīgs, jo "veselīgo ēdienu blogere" saka, ka drīkst pievienot to, kas garšo? Piebildīšu, ka veselīgas gatavošanas meistares mīļākā garšviela ir "Vegeta" un ka dāsni tiek lietota sojas mērce.

Noslēgumā vēlētos sacīt – jā, nenoliedzami, nav jāseko, jālasa, jāskatās! Bet sava atbildības daļa tomēr būtu jāuzņemas arī izklaides industrijas pārstāvjiem, kuri pilnīgi nekritiski popularizē šāda veida saturu! Saprotu arī dzīšanos pēc sekotājiem un reitingiem, tā ir influenceru "maizīte". Tikai nu jau tā maizīte sāk izskatīties stipri neveselīgi! Viena lieta – nevainīgi influencēt apģērbu, aksesuārus, nagu un matu kopšanu, pavisam cita – pilnīgā nopietnībā stāstīt, ko un kā ēst.

Paldies, ka uzklausījāt!