Jā, sievietes vieta IR virtuvē! 12 pasaulslavenas šefpavāres

Protams, ironiski – neraugoties uz bēdīgi slaveno teicienu par to, ka sievietes vieta ir virtuvē, pasaules restorānu virtuvēs valda vīrieši. Taču mēs zinām arī izcilas šefpavāres gan tepat Latvijā, gan pasaulē: Latvijas Pavāru kluba prezidente šefpavāre Svetlana Riškova, "Gemoss" šefpavāre Ina Poliščenko, neatvairāmā angļu šefpavāre Nigella Lovsone, britu nācijas dārgums Merija Berija... Visas nenosaukt, bet 8. marts ir diena, kad vērts novērtēt sieviešu spēku, talantus un varēšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Portāls "Truly" izveidojis savu šefpavāru sieviešu TOP 12. Pat, ja būsim dzirdējuši tikai vienu vai nevienu, vērts zināt šos vārdus. Kulināri izglītoties nekad nav par vēlu un nekad nevajag zaudēt cerību nokļūt restorānā, kura virtuvē valda šefpavāre – sieviete, kura zina, ko dara, kura īstā milžu cīņā ir iekarojusi savu vietu un gatavo kā Dievs.

Džūlija Čailda (Julia Child) – pirmā sieviete kulinārijas Olimpā

Džūlija Čailda savā ziņā bija Amerikas Ņina Masiļūne. Pati pievērsusies gatavošanai tikai 30 gadu vecumā un mācījusies kulināriju Prīzes prestižākajā pavāru skolā, viņa dedzīgi vēlējās iepazīstināt ar franču pavārmākslu arī dzimto Ameriku. Viņas pavārgrāmatas amerikāņu mājsaimniecēm sniedza jaunu pārliecību par sevi un atvēra jaunu pasauli. Džulija kļuva par TV šova zvaigzni un, neticēsiet, viņas pirmais ēters bija par to, kā pagatavot franču omleti! Televīzija padarīja Džūliju Čaildu par pirmo kulinārijas slavenību – kungi ieradās šefpavāru slavas Olimpā tikai pēc tam!

Klēra Smita (Clare Smyth) – trīs Mišelina zvaigznes

Klēra Smita no Ziemeļīrijas ir viena no nedaudzajām sievietēm pasaulē, kas saņēmusi trīs Mišelina zvaigznes. Izgājusi elli jeb, citiem vārdiem sakot, strādājusi Gordona Ramzija restorānā "Restaurant Gordon Ramsay", Klēra Londonā atvēra pati savu restorānu "Core by Clare Smyth", un ar viņu starptautiskajā kulinārijas pasaulē rēķinās kā ar nopietnu spēku. Ja gadās būt Londonā, rezervējiet galdiņu šeit: https://www.corebyclaresmyth.com/

Helēna Rizo (Helena Rizzo) – daiļums ar spēku

Brazīlijā dzimusī modele tagad vada restorānu "Mani" Sanpaulo. 2006. gadā dibinātais restorāns ir kopuzņēmums ar viņas vīru spāņu pavāru Danielu Redondo. Kopā viņi gatavo izcilus Brazīlijas un Spānijas iedvesmotus ēdienus. Helēna nav tikai skaista izkārtne vīra šefpavāra gastronomiskajiem sasniegumiem – viņa pati ir izcila šefpavāre un 2014. gadā ieguva "Veuve Clicquot" pasaules labākās šefpavāres balvu. Esat Sanpaulo – rezervējiet šeit: https://manimanioca.com.br/

Katerīna Anna Kora (Catherine Ann Cora) – šefpavāre no dzelzs

Katerīna Anna Kora vispirms studēja fizioloģiju un bioloģiju, bet tad devās studēt uz Amerikas Kulinārijas institūtu. Viņa bija pirmā sieviete, kas izcīnīja vietu ASV populārajā TV šovā "Iron Chef America". Katerīna ir arī organizācijas "Chefs for Humanity" dibinātāja un prezidente. Kopā ar bijušo pirmo lēdiju Mišelu Obamu viņa izstrādājusi kampaņu "Chefs Move to Schools".

Elena Arzaka (Elena Arzak) – šefpavāru dinastijas spēks

Spāņu šefpavāre Elena Arzaka nāk no šefpavāru dinastijas – viņa ir šefpavāre ceturtajā paaudzē. Ar ģimenes atbalstu viņa ir spējusi izkopt savus talantus un izveidot izcilu karjeru. Elena pašlaik ir galvenā šefpavāre restorānā "Arzak", kuru viņa vada kopā ar savu tēvu. Tas ir augstākā līmeņa restorāns Spānijā. Vairāk informācijas un rezervācijas te: https://www.arzak.es/en/contact-us/

Kristeta Komerforda (Cristeta Comerford) – Baraka Obamas šefpavāre

Kristeta Komerforda ir slavena ar to, ka viņa kļuva par Baltā nama pirmo šefpavāri sievieti un līdz ar to arī pirmo Baltā nama šefpavāri, kas pieder mazākumtautību grupai, viņa ir filipīniete. Viņa studēja pārtikas tehnoloģiju, bet emigrācijas dēļ nevarēja pabeigt studijas. Uzsākot dzīvi ASV, Kristeta metās darbā, strādājot par pavāri un šefpavāri restorānos, kas vainagojās ar darbu, gatavojot Amerikas pirmajām personām: Barakam Obamam, viņa ģimenei un komandai.

Lanšu Čena (Lanshu Chen) – franču un taivāniešu virtuves guru

Taivānas šefpavāre Lanšu Čena mācījusies prestižākajās Francijas kulinārijas skolās: Ferrandi kulinārijas mākslas skolā un Le Cordon Bleu. Tagad viņa ir Taivanas restorāna "Le Mout" šefpavāre. 2014. gadā viņa saņēma "Veuve Clicquot Asia's Best Female Chef" balvu. Viņas ēdieni ir franču un taivāniešu virtuves apvienojums, no katras paņemot labāko. Lanšu kulinārijas mērķis ir atrast ideālu līdzsvaru starp rūgtu, sāļu un saldskābu garšu.

Nadija Santini (Nadia Santini) – pirmā itāliete ar trīs Mišelina zvaigznēm

Nadija Santini ir godalgota šefpavāre, kura nav mācījusies nevienā prestižā kulinārijas skolā. Neskatoties uz to, viņa 2013. gadā ieguva Pasaules 50 labāko restorānu labākās šefpavāres balvu. Nadija ir ieprecējusies restorāna īpašnieku ģimenē, kurai pieder restorāns "Del Pescatore" Mantua pilsētā Lombardijā. Restorānam ir trīs Mišelina zvaigznes. Nadija ir pirmā itāļu šefpavāre sieviete, kas to sasniegusi.

Sāra Bārbere (Sarah Barber) – spoža karjera Londonas augstākajās kulinārijas aprindās

Sāra Bārbere bija pirmā konditorejas šefpavāre sieviete viesnīcā "Café Royal" Londonā. Un tā nu ir ļoti konkurētspējīga vide. Pašlaik viņa vada restorāna komandu Maifairas Dorčesteras pieczvaigžņu viesnīcā Lodonā.

Elizabete Falknere (Elizabeth Falkner) – šefpavāre ar kinorežisores skatījumu

Likās, ka Elizabetei Folknerei bija lemts kļūt par režisori, un viņa pat absolvēja Sanfrancisko Mākslas institūtu, lai sāktu karjeru filmu industrijā. Savu īsto aizraušanos un kaislību – ēdiena gatavošanu – viņa atklāja tikai pēc kafejnīcas "Claude" apmeklējuma. Tagad viņa ir kļuvusi par vienu no kinematogrāfiskākajiem konditorejas šefpavāriem, kādu pasaule jebkad ir redzējusi.

Alise Votersa (Alice Waters) – amerikāņu virtuves pioniere

Alise Votersu uzskata par vienu no amerikāņu virtuves pionierēm. Alise ieguvusi grādu franču kultūras studijās Bērklijā un kulinārijas izglītību Starptautiskajā Montesori skolā. Kādu laiku viņa pavadīja arī Francijā, lai apgūtu franču ēdienu gatavošanu. Viņas restorāns "Chez Panisse" ir pazīstams ar savu principu: pārzināt produkta ceļu no saimniecības līdz šķīvim. Alise Votrrsa pazīstama ar savu atbalstu vietējiem lauksaimniekiem un gatavošanu, kurā izmanto vietējos, bioloģiskos produktus.

Eiprila Blūmfīlda (April Bloomfield) – no sapņa par policiju līdz restorāniem Ņujorkā

Eiprila Blūmfīlda plānoja pievienoties policijas spēkiem, taču nokavēja iestāšanos un nolēma kopā ar māsu mācīties pavāru skolā. Tur viņa drīz vien apjauta, ka atradusi savu īsto nodarbošanos un turpināja studijas Birmingemas Pārtikas, tūrisma un radošo studiju koledžā.

Alise ir strādājusi dažādos izcilos restorānos, lai iepazītos ar dažādiem kulinārijas stiliem un paņēmieniem. Tagad viņai pieder divi Mišelina zvaigžņu restorāni Ņujorkā – "The Spotted Pig" un The "Breslin Bar & Dining Room".