"Šis mērķis bija kā zobu sāpes, kuras nevar izārstēt ilgu laiku," – jau četrus gadus Kaspars Peregudovs dzīvoja ar izauklētu ideju atvērt savu restorānu, un tieši šī gada novembrī, kad daudzas kafejnīcas pandēmijas dēļ cīnījās par izdzīvošanu un turpmāko eksistenci, viņš kopā ar savu partneri vēra ātrās ēdināšanas restorāna "Kingu" durvis. Pašu spēkiem atrastās, četru nedēļu laikā izremontētās un iekārtotās 90 kvadrātmetrus lielās telpas Tērbatas ielā, kurās top kebabi, burgeri un fritētas vistiņas, tika atvērtas ēdienu līdzņemšanai. Kā saka Kaspars: "Tajos momentos, kad uz mūsu galda ir vairāk nekā 20 pasūtījumu, mēs saprotam, ka esam sākuši īstajā brīdī."

Kopš bērna kājas Kasparam Peregudovam bijusi interese par to, kas notiek virtuvē. Viņš Rīgā dzīvo nu jau piecus gadus un pēc diviem Lielbritānijā pavadītiem gadiem atgriezies Latvijā tieši ar ideju, ka vēlas savu ēdināšanas uzņēmumu. "Bija tā pārliecība, ka tas Latvijā izdosies. Vienkārši bija vēlēšanās atvērt savu ēdināšanas uzņēmumu, nebija varbūt saprašanas, ar ko tieši sākt. Bet bija saprašana: tie būs fritētas vistas ēdieni. Un izrādījās, ka ēdiens garšas, izskata un cenas ziņā ir unikāls, un izdevās izveidot ko jaunu Baltijas valstīs."

Vai nebaidīja lielā citu kebabnīcu konkurence un jau iepriekš minētā "KFC" esamība? ""KFC" pārsvarā ir tirdzniecības centros, tas jau ir liels zīmols, un mūsu virtuves absolūti atšķiras. Mums ir tāda mājīga noskaņa. Arī klienti teic, ka garšas ziņā mēs atšķiramies no viņiem. Tie, kas grib ko jaunu pamēģināt no vistas gaļas, bieži izvēlas mūs." Pēc Kaspara stāstītā, viss tiek gatavots no svaigiem, ne saldētiem produktiem, esot liela – septiņu pakāpju asuma – mērču izvēle, piemēram, sākot no mazāk asās ķiploku un parmezāna līdz ļoti asajai "caroline reaper" mērcei, kas padarot kebabus par vieniem no asākajiem pilsētā. "Un cilvēki nāk un pārbauda, vai tiešām jutīs to asumu." Kaspars sadarbojas ar partneriem, piemēram, konditoreja pēc pasūtījuma cep burgeriem maizītes, lai nav jāņem saldētās. Gaļas produkti tiek kūpināti Latvijā, vistas fileju piegādā Latvijas ražotājs. "Var teikt, ka produkts ir mājīgs. Un ar "mājīgs" domāts tas, ka viss tiek gatavots uz vietas."