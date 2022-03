Konservēti tomāti Kijevas gaumē jeb kā pareizi notriekt dronu

Leģenda par Ukrainas mājsaimnieci, kas notriekusi uzbrucēju dronu ar konservētu gurķu burku, nav nekāda leģenda. Ukraiņu portāls "Liga.Life" atradis kaujinieciski noskaņoto omīti un noskaidrojis svarīgas detaļas par lieliski tēmēto uzbrukumu.

Uzzinot par neparasto Kijevas omītes kauju ar dronu, protams, zibenīgā ātrumā parādījās dažādas mēmes un karikatūras, viena par otru labāka.

Good evening, we are from Ukraine!😉💙💛 pic.twitter.com/7sk9WpcYWo