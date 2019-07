Krāslavā varēs baudīt Latgales novada garšas

20. jūlijā ar pasākumu "Nogaršo Latviju Latgalē!" Krāslavas pilsētas svētku laikā noslēgsies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotie Novada garšas pasākumi reģionos. Pils pagalmā visas dienas garumā varēs ne vien degustēt un iegādāties dažādus mājražotāju un mazo ražotāju produktus, bet arī iepazīt šefpavāru Māra Astiča un Haralda Sauša Latgales garšu, informē LLKC sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ilze Rūtenberga-Bērziņa.

Pasākuma apmeklētāji varēs izglītoties četrās meistarklasēs par to, kā mājās pagatavot sieru, latgaļu asuškas un sakult dažādus kokteiļus. Būs arī Mazo pavāru skola un pavārzeļļu sacensības. Krāslavā varēs iepazīt arī ES Kulinārā mantojuma tīkla dalībnieku piedāvājumu no Baltkrievijas.

"Mājražotāju un mazo ražotāju līdzdalība solās būt plaša – pieteikušies vairāk nekā 30 dalībnieku. Varēs baudīt alu un sieru, našķēties ar medu un saldējumu, ļauties biedrības "Latgolys golds" vadītāja Andra Mejera aizrautīgajam stāstam par speķa nozīmi mūsu ēdienkartē, tikt pie daudzu jau iepazītās "Obelisk Farm" kaņepju produkcijas, smeķēt pēc sentēvu metodēm koka traukos brūvētu alu, iepazīt plašo graudaugu piedāvājumu no ZS "Kotiņi" piedāvājuma un atklāt vēl daudzas citas Latgales novada garšas," pasākuma norisi ieskicē LLKC pārstāve.

Pasākums "Novada garša" šogad viesojās arī Valmierā, Siguldā, pie Nabas ezera Kuldīgas pusē un Ribbes dzirnavās Ceraukstes pagastā. Pēc Latgales pasākuma visi mazie ražotāji un mājražotāji, kurus par labākajiem atzinuši pasākumu apmeklētāji katrā novadā, 27.- 28. septembrī dosies uz Rīgu, lai piedalītos "Novada Garšas" noslēguma pasākumā Hanzas peronā.

Mārtiņš Cimermanis, LLKC valdes priekšsēdētājs: "Ir milzīgs gandarījums par pašvaldību un uzņēmēju atsaucību, veidojot "Novada Garšas" pasākumus reģionos. Jāatzīst, ka to īstenošana izdevās labāk, nekā cerējām. Mums tiešām izdevās atklāt un parādīt, cik daudz kulināro bagātību ir mūsu novados. Pasākumā Rīgā par to varēs pārliecināties arī galvaspilsētas iedzīvotāji. Turklāt – tieši Hanzas peronā mēs atklāsim, kurš ražotājs dažādajās kategorijās pēc apmeklētāju domām bijis vislabākais. Apkopojot skolu pavāru veikumu, mēs turpināsim nopietni analizēt arī to, kā skolēnu pusdienas vairāk veidot no vietējiem produktiem, kā padarīt tos tīkamākus bērniem."

"Novada Garša" šogad noslēgsies ar pasākumu "Nogaršo Latviju Rīgā!" 27.09.-28.09., Hanzas peronā.

Informācijai par "Novada Garša" rīkotajiem pasākumiem seko te.