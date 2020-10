Latvija cīnīsies par iespēju tikt prestižākā pavāru konkursa pasaules finālā

Oktobrī Tallinā notiks slavenā pavāru konkursa "Bocuse d'Or" atlase, kurā labākie Eiropas šefpavāri cīnīsies par iespēju piedalīties pasaules finālā. Pirmo reizi konkursa Eiropas atlasē piedalīsies arī Latvija, kuru pārstāvēs šefpavārs Dinārs Zvidriņš. Viņam piedalīšanās "Bocuse d'Or" konkursā bijusi sen lolots sapnis.

"Kopš strādāju pavāra profesijā, vienmēr esmu piedalījies gan vietējos, gan starptautiskos konkursos. "Bocuse d'Or" konkurss ir augstākais līmenis, ko es kā pavārs varu sasniegt," stāsta Dinārs. "Šajā konkursā nepietiek ar to, ka tu vienkārši labi gatavo. Tā ir cita pasaule ar jauniem noteikumiem – viss ir nopietni, un nepieciešamās zināšanas ir tik daudzpusīgas". Pēc Dināra teiktā, "Bocuse d'Or" konkursā no pavāra tiek sagaidīts kaut kas inovatīvs, tāds, ko citi pasaulē vēl nedara. "Šis ir mans profesionālās karjeras Everests, kurā gribu uzkāpt," saka šefpavārs, uzsverot, ka, tāpat kā kalnā kāpšana, bez kopēja komandas darba tas nenotiks. Turklāt noteikti būs pārsteiguma moments, jo "neviena komanda nezina, ko no mums var sagaidīt".

Dinārs šo konkursu salīdzina ar sportistiem un olimpiskajām spēlēm, kam "gadus gatavojies, lai vienreiz dzīvē startētu". Pēc viņa teiktā, konkurss kopumā katram dalībniekam prasa aptuveni astoņas stundas slodzes – kā maratonā. Jautāts par priekšrocībām, kas var palīdzēt konkursā, Dinārs Zvidriņš min fizisko sagatavotību. "Paralēli darbam virtuvē vienmēr esmu sportojis, šobrīd spēlēju basketbolu un apmeklēju sporta zāli. Tas palīdz izturēt slodzi".

"Bocuse d'Or" sacensībās būs jāgatavo divi ēdieni – paipala un sams, izmantojot visas jaunākās gastronomijas tehnikas, kā arī jāpiedāvā kas Latvijai īpašs. "Tas būs mūsu radīts sklandrausis. Pēc garšas tas atgādinās Latvijai raksturīgo ēdienu, tiks izmantoti vietējie produkti, piemēram, rudzu milti, kartupeļi, smiltsērkšķis, bet izpildījums būs sarežģītāks. Vēl īpašais mums būs skudru sīrups."

Konkursa rezultātā žūrijas vērtējumam jāpasniedz 14 uzkodu un 14 pamatēdienu šķīvji. "Bocuse d'Or" konkurss tiek rīkots kopš 1987. gada un ir prestižākais augstās kulinārijas konkurss pasaulē. Šo konkursu izveidoja slavenais franču šefpavārs Paul Bocuse, kura vārdā arī tika nosaukts konkurss.